WPR with Alerts mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.1
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "WPR con avvisi" per MT4, senza ridisegno.
- WPR è uno dei migliori oscillatori per lo scalping.
- Avvisi integrati per PC e dispositivi mobili per entrambi: ingresso in zone di ipervenduto/ipercomprato e uscita da zone di ipervenduto/ipercomprato.
- Con livelli di attivazione regolabili per gli avvisi.
- Ottimo per rilevare ingressi di vendita da forti zone di ipervenduto (sopra -10) e ingressi di acquisto da forti zone di ipervenduto (sotto -90).
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con ingressi di Price Action da zone di ipervenduto/ipercomprato.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.