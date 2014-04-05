Ichimoku Trend Scalper

Der Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro ist ein fortschrittliches System zur Trendablesung und für Einstiegs-/Ausstiegspunkte, das die Ichimoku-Berechnungen in vier leistungsstarke Oszillatorschichten umwandelt. Diese Schichten bieten eine klare visuelle Darstellung der Trendstärke, des Momentums und der sichersten Einstiegs-/Ausstiegspunkte.

Der Indikator beinhaltet auch optionale RSI, MACD, EMA und ATR-Bestätigungen, um eine vollständige Handelsentscheidungs-Suite zu bilden.

🔥 Einzigartige Mehrschichtige Oszillatorstruktur

Das System erstellt vier Ichimoku-basierte Oszillatorschichten, von denen jede einen anderen Aspekt des Preisverhaltens darstellt:

  • 1️⃣ Erste Schicht – Preisdistanz zur Wolke:

    • Misst die Distanz zwischen dem Schlusskurs und der Ichimoku-Wolke (Minimum oder Maximum, abhängig von der Haupttrendrichtung).

    • Hilft bei der Identifizierung der Stärke des aktuellen Trends.

  • 2️⃣ Zweite Schicht – Verzögerte Spanne vs. Wolke:

    • Zeigt die Distanz zwischen der Verzögerten Spanne (Chikou) und der Wolke an, verschoben um die angegebene Anzahl von Balken.

    • Bestätigt die Trendintegrität und die langfristige Struktur.

  • 3️⃣ Dritte Schicht – Konvertierung vs. Basislinie:

    • Misst die Distanz zwischen der Tenkan-sen (Konvertierungslinie) und der Kijun-sen (Basislinie).

    • Hervorragend geeignet zur Erkennung von Momentumschüben und Trendbeschleunigungen.

  • 4️⃣ Vierte Schicht – Distanz der Leitspanne:

    • Distanz zwischen Leitspanne A und Leitspanne B, die die Dicke der Wolke und die zukünftige Trendstärke repräsentiert.

🎯 Wie man mit diesem Indikator handelt

  • Wenn alle vier Schichten sichtbar UND positiv in Übereinstimmung mit dem Haupttrend sind,

    • → Können Sie eine Long-/Short-Position eingehen.

  • Wenn sich der Haupttrend ändert,

    • Sollten Sie Ihre Position schließen.

  • Sie KÖNNEN NICHT einfach einsteigen, weil sich der Haupttrend geändert hat — Sie müssen warten, bis alle vier Schichten erneut in der neuen Richtung ausgerichtet sind.

    • Diese Logik bietet eine ausgezeichnete Trendfilterung und vermeidet frühe Einstiege oder Fehlausbrüche.

💰 Optionen zur Teilgewinnmitnahme (Partial Take Profit)

Der Indikator enthält intelligente Signale zur Teilgewinnmitnahme:

  • ✔ Wenn Tenkan-sen und Kijun-sen sich kreuzen

    • → Können Sie Teilgewinne mitnehmen.

  • ✔ Optional: EMA kreuzt die Vierte Schicht

    • → Alternative oder zusätzliche Methode zur Teilgewinnmitnahme.

Diese Tools helfen, Gewinne zu sichern, während man dem Haupttrend treu bleibt.

⚡ Optionale ATR-Schutz (Dringend empfohlen)

ATR (Average True Range) kann auf die Konvertierungs- und Basislinien angewendet werden, um:

  • Fehlsignale (whipsaws) zu reduzieren

  • Länger in starken Trends zu bleiben

  • Frühe Ausstiege während Volatilität zu vermeiden

  • Die Genauigkeit der Trendfolge zu verbessern

Diese adaptive Methode stabilisiert Signale in unruhigen Märkten.

📌 Zusätzliche Bestätigungswerkzeuge (Optional)

Zur Erhöhung der Genauigkeit beinhaltet der Indikator optional:

  • RSI-Bestätigung

  • MACD-Bestätigung

  • EMA-Filter

  • Vollständig anpassbare Alarme

Diese helfen Händlern, die Oszillatorstruktur mit traditionellen Momentum-Signalen zu kombinieren.

📊 Funktionsübersicht

  • ✔ 4-Schichtiger Ichimoku-Oszillator

  • ✔ Multi-Trend-Bestätigung

  • ✔ Trendwechselerkennung

  • ✔ Intelligente Teilgewinnmitnahme-Alarme

  • ✔ Optionale EMA-basierte TP-Logik

  • ✔ ATR Anti-Whipsaw-Filter

  • ✔ RSI & MACD-Bestätigungen

  • ✔ Funktioniert auf allen Zeitrahmen

  • ✔ Optimiert für Forex, Gold, Indizes, Krypto

  • ✔ Saubere, leichte, schnelle Berechnung

🧩 Beste Anwendungsfälle

  • Trendfolge

  • Swing-Trading

  • Timing von Einstiegen bei Pullbacks

  • Vermeidung von Fehlausbrüchen

  • Verwaltung von Ausstiegen mit Teilgewinnbestätigung


