Ichimoku Trend Scalper

Der Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro ist ein fortschrittliches System zur Trendablesung und für Einstiegs-/Ausstiegspunkte, das die Ichimoku-Berechnungen in vier leistungsstarke Oszillatorschichten umwandelt. Diese Schichten bieten eine klare visuelle Darstellung der Trendstärke, des Momentums und der sichersten Einstiegs-/Ausstiegspunkte.

Der Indikator beinhaltet auch optionale RSI, MACD, EMA und ATR-Bestätigungen, um eine vollständige Handelsentscheidungs-Suite zu bilden.

🔥 Einzigartige Mehrschichtige Oszillatorstruktur

Das System erstellt vier Ichimoku-basierte Oszillatorschichten, von denen jede einen anderen Aspekt des Preisverhaltens darstellt:

1️⃣ Erste Schicht – Preisdistanz zur Wolke: Misst die Distanz zwischen dem Schlusskurs und der Ichimoku-Wolke (Minimum oder Maximum, abhängig von der Haupttrendrichtung). Hilft bei der Identifizierung der Stärke des aktuellen Trends.

2️⃣ Zweite Schicht – Verzögerte Spanne vs. Wolke: Zeigt die Distanz zwischen der Verzögerten Spanne (Chikou) und der Wolke an, verschoben um die angegebene Anzahl von Balken. Bestätigt die Trendintegrität und die langfristige Struktur.

3️⃣ Dritte Schicht – Konvertierung vs. Basislinie: Misst die Distanz zwischen der Tenkan-sen (Konvertierungslinie) und der Kijun-sen (Basislinie) . Hervorragend geeignet zur Erkennung von Momentumschüben und Trendbeschleunigungen.

4️⃣ Vierte Schicht – Distanz der Leitspanne: Distanz zwischen Leitspanne A und Leitspanne B , die die Dicke der Wolke und die zukünftige Trendstärke repräsentiert.



🎯 Wie man mit diesem Indikator handelt

Wenn alle vier Schichten sichtbar UND positiv in Übereinstimmung mit dem Haupttrend sind, → Können Sie eine Long-/Short-Position eingehen.

Wenn sich der Haupttrend ändert , → Sollten Sie Ihre Position schließen .

Sie KÖNNEN NICHT einfach einsteigen, weil sich der Haupttrend geändert hat — Sie müssen warten, bis alle vier Schichten erneut in der neuen Richtung ausgerichtet sind . Diese Logik bietet eine ausgezeichnete Trendfilterung und vermeidet frühe Einstiege oder Fehlausbrüche.



💰 Optionen zur Teilgewinnmitnahme (Partial Take Profit)

Der Indikator enthält intelligente Signale zur Teilgewinnmitnahme:

✔ Wenn Tenkan-sen und Kijun-sen sich kreuzen → Können Sie Teilgewinne mitnehmen.

✔ Optional: EMA kreuzt die Vierte Schicht → Alternative oder zusätzliche Methode zur Teilgewinnmitnahme.



Diese Tools helfen, Gewinne zu sichern, während man dem Haupttrend treu bleibt.

⚡ Optionale ATR-Schutz (Dringend empfohlen)

ATR (Average True Range) kann auf die Konvertierungs- und Basislinien angewendet werden, um:

Fehlsignale ( whipsaws ) zu reduzieren

Länger in starken Trends zu bleiben

Frühe Ausstiege während Volatilität zu vermeiden

Die Genauigkeit der Trendfolge zu verbessern

Diese adaptive Methode stabilisiert Signale in unruhigen Märkten.

📌 Zusätzliche Bestätigungswerkzeuge (Optional)

Zur Erhöhung der Genauigkeit beinhaltet der Indikator optional:

RSI-Bestätigung

MACD-Bestätigung

EMA-Filter

Vollständig anpassbare Alarme

Diese helfen Händlern, die Oszillatorstruktur mit traditionellen Momentum-Signalen zu kombinieren.

📊 Funktionsübersicht

✔ 4-Schichtiger Ichimoku-Oszillator

✔ Multi-Trend-Bestätigung

✔ Trendwechselerkennung

✔ Intelligente Teilgewinnmitnahme-Alarme

✔ Optionale EMA-basierte TP-Logik

✔ ATR Anti-Whipsaw-Filter

✔ RSI & MACD-Bestätigungen

✔ Funktioniert auf allen Zeitrahmen

✔ Optimiert für Forex, Gold, Indizes, Krypto

✔ Saubere, leichte, schnelle Berechnung

🧩 Beste Anwendungsfälle