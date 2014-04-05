Ichimoku Trend Scalper
- Indikatoren
- Abdullah Alhariri
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro ist ein fortschrittliches System zur Trendablesung und für Einstiegs-/Ausstiegspunkte, das die Ichimoku-Berechnungen in vier leistungsstarke Oszillatorschichten umwandelt. Diese Schichten bieten eine klare visuelle Darstellung der Trendstärke, des Momentums und der sichersten Einstiegs-/Ausstiegspunkte.
Der Indikator beinhaltet auch optionale RSI, MACD, EMA und ATR-Bestätigungen, um eine vollständige Handelsentscheidungs-Suite zu bilden.
🔥 Einzigartige Mehrschichtige Oszillatorstruktur
Das System erstellt vier Ichimoku-basierte Oszillatorschichten, von denen jede einen anderen Aspekt des Preisverhaltens darstellt:
-
1️⃣ Erste Schicht – Preisdistanz zur Wolke:
-
Misst die Distanz zwischen dem Schlusskurs und der Ichimoku-Wolke (Minimum oder Maximum, abhängig von der Haupttrendrichtung).
-
Hilft bei der Identifizierung der Stärke des aktuellen Trends.
-
-
2️⃣ Zweite Schicht – Verzögerte Spanne vs. Wolke:
-
Zeigt die Distanz zwischen der Verzögerten Spanne (Chikou) und der Wolke an, verschoben um die angegebene Anzahl von Balken.
-
Bestätigt die Trendintegrität und die langfristige Struktur.
-
-
3️⃣ Dritte Schicht – Konvertierung vs. Basislinie:
-
Misst die Distanz zwischen der Tenkan-sen (Konvertierungslinie) und der Kijun-sen (Basislinie).
-
Hervorragend geeignet zur Erkennung von Momentumschüben und Trendbeschleunigungen.
-
-
4️⃣ Vierte Schicht – Distanz der Leitspanne:
-
Distanz zwischen Leitspanne A und Leitspanne B, die die Dicke der Wolke und die zukünftige Trendstärke repräsentiert.
-
🎯 Wie man mit diesem Indikator handelt
-
Wenn alle vier Schichten sichtbar UND positiv in Übereinstimmung mit dem Haupttrend sind,
-
→ Können Sie eine Long-/Short-Position eingehen.
-
-
Wenn sich der Haupttrend ändert,
-
→ Sollten Sie Ihre Position schließen.
-
-
Sie KÖNNEN NICHT einfach einsteigen, weil sich der Haupttrend geändert hat — Sie müssen warten, bis alle vier Schichten erneut in der neuen Richtung ausgerichtet sind.
-
Diese Logik bietet eine ausgezeichnete Trendfilterung und vermeidet frühe Einstiege oder Fehlausbrüche.
-
💰 Optionen zur Teilgewinnmitnahme (Partial Take Profit)
Der Indikator enthält intelligente Signale zur Teilgewinnmitnahme:
-
✔ Wenn Tenkan-sen und Kijun-sen sich kreuzen
-
→ Können Sie Teilgewinne mitnehmen.
-
-
✔ Optional: EMA kreuzt die Vierte Schicht
-
→ Alternative oder zusätzliche Methode zur Teilgewinnmitnahme.
-
Diese Tools helfen, Gewinne zu sichern, während man dem Haupttrend treu bleibt.
⚡ Optionale ATR-Schutz (Dringend empfohlen)
ATR (Average True Range) kann auf die Konvertierungs- und Basislinien angewendet werden, um:
-
Fehlsignale (whipsaws) zu reduzieren
-
Länger in starken Trends zu bleiben
-
Frühe Ausstiege während Volatilität zu vermeiden
-
Die Genauigkeit der Trendfolge zu verbessern
Diese adaptive Methode stabilisiert Signale in unruhigen Märkten.
📌 Zusätzliche Bestätigungswerkzeuge (Optional)
Zur Erhöhung der Genauigkeit beinhaltet der Indikator optional:
-
RSI-Bestätigung
-
MACD-Bestätigung
-
EMA-Filter
-
Vollständig anpassbare Alarme
Diese helfen Händlern, die Oszillatorstruktur mit traditionellen Momentum-Signalen zu kombinieren.
📊 Funktionsübersicht
-
✔ 4-Schichtiger Ichimoku-Oszillator
-
✔ Multi-Trend-Bestätigung
-
✔ Trendwechselerkennung
-
✔ Intelligente Teilgewinnmitnahme-Alarme
-
✔ Optionale EMA-basierte TP-Logik
-
✔ ATR Anti-Whipsaw-Filter
-
✔ RSI & MACD-Bestätigungen
-
✔ Funktioniert auf allen Zeitrahmen
-
✔ Optimiert für Forex, Gold, Indizes, Krypto
-
✔ Saubere, leichte, schnelle Berechnung
🧩 Beste Anwendungsfälle
-
Trendfolge
-
Swing-Trading
-
Timing von Einstiegen bei Pullbacks
-
Vermeidung von Fehlausbrüchen
-
Verwaltung von Ausstiegen mit Teilgewinnbestätigung