Gann Square of Nine

He aquí la descripción técnica y estratégica completa del indicador Gann Cuadrado de 9.

Nombre completo

Gann Cuadrado de 9 - Niveles Intradía (v2.0)

Visión general

Este es un indicador matemático de Soporte y Resistencia basado en la teoría del "Cuadrado de 9" de W.D. Gann. A diferencia de las medias móviles, que van por detrás del precio, este indicador es predictivo. Calcula niveles de precios estáticos al principio del día de negociación (basados en la apertura diaria) y los proyecta hacia adelante.

Estos niveles actúan como una "hoja de ruta" para el día, mostrando dónde es probable que el precio se detenga, retroceda o acelere.

Las matemáticas (cómo funciona)

Gann creía que el precio y el tiempo están relacionados geométricamente. El algoritmo utiliza el principio de la raíz cuadrada para encontrar los próximos niveles de rotación significativos.

Línea Base: Toma el Precio de Apertura de hoy. Normalización: Convierte el precio en un "Número de Gann" (ajustando los decimales, por ejemplo, convirtiendo 1.2000 en 12000). Cálculo de Rotación: Toma la Raíz Cuadrada del precio.

Suma o resta incrementos específicos correspondientes a grados en un círculo: 0 .125 = 45° 0,250 = 90° (Cuarto de círculo) 0,500 = 180° (semicírculo - pivote mayor) 1,000 = 360° (Círculo completo - Fin de ciclo mayor)

Eleva el resultado al cuadrado para obtener el nivel de precios proyectado.

Guía Visual

🔵 Líneas Azules (Resistencia / Objetivos)

Estos niveles se calculan por encima de la Apertura Diaria.

Uso: Si el mercado abre y se mueve hacia ARRIBA, estos son sus objetivos de Take Profit .

Ruptura: Si una vela cierra fuertemente por encima de una línea Azul (especialmente la línea de 90° o 180°), generalmente señala una continuación al siguiente nivel.

🔴 Líneas Rojas (Soporte / Zonas de Compra)

Estos niveles se calculan por debajo de la Apertura Diaria.

Uso: Si el mercado se mueve hacia ABAJO, busque que el precio rebote en estos niveles.

Ruptura: Si el precio rompe una línea roja, abre la puerta al siguiente nivel inferior.

Niveles clave a vigilar

No todas las líneas son iguales. En el trading institucional, los grados específicos son más importantes: