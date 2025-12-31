Phoenix Breakeven Button

Bouton Phoenix Breakeven (MT5)





Outil d'ajustement du stop loss en un clic pour MetaTrader 5. Déplace toutes les positions ouvertes vers le seuil de rentabilité d'une simple pression sur un bouton, éliminant ainsi le risque de perte une fois que les transactions sont rentables.





Objectif





L'ajustement manuel des stop loss sur plusieurs positions pendant les transactions actives fait perdre du temps et crée des hésitations. Le bouton Phoenix Breakeven offre une protection instantanée contre les risques, permettant aux traders de sécuriser leurs positions en un seul clic dès que le cours évolue favorablement.





Lorsque vous appuyez dessus, l'outil identifie toutes les positions ouvertes, calcule les niveaux de breakeven réels (y compris le spread) et modifie automatiquement les stop loss. Les positions qui ne sont pas encore rentables sont ignorées. Le bouton apparaît sur votre graphique après l'installation et ne nécessite aucune configuration.





Installation





Téléchargez-le depuis MQL5 Market et ajoutez-le à n'importe quel graphique. Le bouton apparaît immédiatement.





Configuration requise





MetaTrader 5 build 3280 ou supérieur. Il s'agit d'un Expert Advisor qui doit être exécuté sur un graphique. Il ne modifie que les positions du compte sur lequel il est exécuté. Fonctionne avec tous les courtiers et tous les types de symboles.





Commentaires et avis





Si vous trouvez cet outil utile, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur MQL5. Vos commentaires influencent directement les futures mises à jour, améliorations et nouveaux outils de Phoenix : nous développons davantage ce que les traders apprécient réellement.





Assistance





Assistance à vie via MQL5 Private Message. Réponse dans les 24 heures.





Développé par Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tous droits réservés.





