Phoenix Breakeven Button

凤凰盈亏平衡按钮（MT5）


专为MetaTrader 5设计的单键止损调整工具。一键即可将所有持仓移至盈亏平衡点，在交易盈利后消除下行风险。


功能


在活跃交易中手动调整多个头寸的止损既耗时又易引发犹豫。凤凰盈亏平衡按钮提供即时风险保护，当价格走势有利时，交易者只需单击即可锁定安全收益。


按下按钮后，工具将识别所有未平仓头寸，计算真实盈亏平衡点（含点差），并自动修改止损位。尚未盈利的头寸将被跳过。安装后按钮会自动显示在图表上，无需额外配置。


安装


从MQL5市场下载后附加至任意图表，按钮即刻显示。


系统要求


MetaTrader 5 build 3280或更高版本。本工具为专家顾问，需在图表上运行。仅修改运行账户中的持仓，兼容所有经纪商及符号类型。


反馈与评价


若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台给予五星好评。您的反馈将直接影响凤凰工具的未来更新、优化及新功能开发——我们致力于打造交易者真正重视的工具。


技术支持


通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。


开发方：凤凰环球投资有限公司

© 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。


推荐产品
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
专家
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
RenkoChartsDemo
Stanislav Korotky
实用工具
This is a demo version of a non-trading expert , which utilizes so called the custom symbols feature ( available in MQL as well ) to build renko charts based on historical quotes of selected standard symbol and to refresh renko in real-time according to new ticks. Also it translates real ticks to the renko charts, which allows other EAs and indicators to trade and analyze renko. Place the EA on a chart of a working instrument. The lesser timeframe of the source chart is, the more precise resulti
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
专家
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
指标
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Telegram Order MT5
Agus Santoso
实用工具
部落格： https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/154458 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order – MT4 智慧交易管理器與 Telegram 通知工具 Telegram Order 是一款適用於 MetaTrader 4 的智慧交易管理器和通知工具。 它會自動監控您的所有訂單（市價單和掛單），並透過 Telegram 發送詳細通知（可選截圖），並提供一個直觀的面板，方便您直接從圖表管理止盈 (TP)、止損 (SL)、盈虧平衡 (BE)、追蹤止損和全部平倉。 適用對象： 希望透過 Telegram 自動發送訊號的訊號提供者/外匯教練 希望查看可視化止盈/止損面板以及追蹤停損和損益平衡的手動交易者 希望所有訂單活動都能在 Telegram 上清晰記錄的任何人 主要功能 1. Telegram 自動通知（文字和截圖） 在以下
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
专家
该系统的思路是通过计算复合蜡烛来识别反转形态。 反转形态类似日本蜡烛条分析的 "锤头" 和 "吊颈" 形态。但它使用符合蜡烛替代单一的蜡烛，并且不需要复合蜡烛的小实体来确认反转。 输入参数: Range - 最大柱线数量, 计算复合蜡烛时用。 Minimum - 最小复合蜡烛大小 (传统的点数)。 ShadowBig and ShadowSmall - 影线 (复合蜡烛单元)。 Limit, StopLoss and TakeProfit - 开盘价, 止损位和止盈位, 它们是相对于复合蜡烛的收盘价 (复合蜡烛单元)。 Expiration - 订单过期时间 (单位柱线), 用于挂单 (Limit!=0.0)。 反向蜡烛条形态的判别如下。 它计算复合蜡烛参数，其自最后的完整柱线 (索引为 1) 至由 Range 输入参数定义的柱线数量。如果复合蜡烛大小大于由 Minimum 输入参数指定的数值, 它分析复合蜡烛的影线检测反转条件。 空头能量的特征是复合蜡烛的上影线为零, 多头能量的特征是复合蜡烛的下影线为零。 为确认空头趋势反转 (且多头开始)，需要以下检查: 下影线的大小 (多头能量
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
指标
Volume Weighted Average Price (VWAP) The volume weighted average price (VWAP) is a  trading   benchmark  used by traders that gives the average price a security has traded at throughout the day, based on both volume and price. It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of a security. This indicator VWAP V2 is free and is the manual version of the extended Easy VWAP indicator (30 Euro), where the date and time properties are automatically entered. With
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
指标
Reversal Oscillator — Advanced Momentum Shift Detector Reversal Oscillator is a free indicator designed to highlight price zones that are statistically outside their normal movement patterns, helping traders anticipate potential turning points before they occur. Unlike traditional oscillators that react mainly to overbought/oversold conditions, this indicator applies third derivative analysis (the "acceleration of the acceleration" of price) calculated using two independent methods within a n
FREE
Premium Trend Entry Pro
Amani Fungo
5 (3)
指标
高级趋势输入专家 TZ Trade Logics向您展示高级趋势输入的增强版 此版本通过趋势过滤和高级信号输入时序的高级功能为您带来更加轻松的交易状态。 对我们而言，重要的不是创造产品！但继续对用户进行维护和培训。通过我们专用的联系方式，您将获得有关如何使用产品以及与交易有关的其他相关培训的密切指导。 该交易系统已实施了二维趋势过滤机制，以确保您的交易处于趋势方向上，我们正在继续进行实验 免责声明！ Tz Trade Logics没有市场走势的所有权，因此，我们不保证所有信号都将朝预期的方向发展。因此，考虑到这一点，建议您使用适当的资金管理，止损和获利 另外，请通过单击信号中的链接与我们联系，以便能够接收此交易系统的培训时间表 欢迎。 产品特点 1.该系统开箱即用，可在每种交易工具上使用 2.准备发送推送通知，声音和桌面警报，以帮助忙碌的交易 3.您可以在云计算机/ VPS上使用系统 4.绘制所有需要的图形以方便您使用（除了箭头以外，还可以用于一些培训目的） 5.在设置中有“策略选择”部分，您可以在其中选择最适合自己的策略 策略 由于与各种
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
指标
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
指标
交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 顺势指标又叫CCI指标，CCI指标是 美国 股市 技术分析   家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)于20世纪80年代提出的，专门测量股价、外汇或者贵 金属 交易是否已超出常态分布范围。属于超买超卖类指标中较特殊的一种。波动于正无穷大和负无穷大之间。但是，又不需要以0为中轴线，这一点也和波动于正无穷大和负无穷大的指标不同。 相对强弱指标RSI是根据一定时期内上涨点数和下跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。由威尔斯.威尔德（Welles Wilder)最早应用于期货买卖，后来人们发现在众多的图表技术分析中，
FREE
Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
指标
SuperTrend Indicator – Description & Important Notice The SuperTrend is a composite technical indicator designed to help you identify the primary trend, measure its strength, and assess signal quality. However, an indicator is only a tool —it’s never 100% accurate and cannot replace sound risk management. 1. Core Formula & Components ATR (Average True Range): measures price volatility; customize sensitivity via Periods and Multiplier . Upper/Lower Bands: derived from ATR and your chosen source p
FREE
Advanced harmonic filter minimum
Sergei Kuzmenko
实用工具
Advanced harmonic filter is a reliable and smart utility that uses an author's algorithm to process continuous data and present them in the form of harmonic oscillations. The utility can identify regularities and patterns in the input data, which are then used to generate output data that is most similar to the input data. This makes it a powerful tool to use with other indicators to predict future trends and identify   Elliott   waves on selected intervals. The utility is most effective when us
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
指标
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
指标
RSI ABCD形态查找器：技术策略 1. 指标工作原理 结合 经典RSI 与自动检测 ABCD谐波形态 。 主要组件 标准RSI （可调周期） 高低点标记 （箭头） ABCD形态 （绿/红线） 超买(70)和超卖(30)过滤器 2. MT5设置 period = 14 ; // RSI周期 size = 4 ; // 最大形态尺寸 OverBought = 70 ; // 超买水平 OverSold = 30 ; // 超卖水平 Filter = USE_FILTER_ YES ; // 确认过滤器 3. 交易策略 3.1. 买入信号（看涨ABCD） 条件： RSI形成： 低点( A ) → 高点( B ) → 更高低点( C ) D 高于超卖区(30)但低于 C 确认：绿色连线A-B-C-D 目标： TP1: B-C的61.8% TP2: B-C的100% 止损： 低于 D 3.2. 卖出信号（看跌ABCD） 条件： RSI形成： 高点( A ) → 低点( B ) → 更低高点( C ) D 低于超买区(70)但高于 C 确认：红色连线A-B-C-D 目标： TP1: B-C的6
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
指标
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 概述 OA SnR Power 是一款强大的工具，旨在帮助交易者识别并评估支撑和阻力水平的强度。通过整合交易量、反弹频率和重新测试次数等关键因素，该指标提供了市场关键价格区域的全面视图。 查看更多产品：   所有 产品 OA SnR Power 的工作原理 识别峰值和谷值 该指标使用智能算法计算局部高点和低点。 用户可以配置区域宽度设置，以确保准确检测潜在的支撑和阻力水平。 过滤和合并关键水平 基于用户定义的百分比范围，临近的水平会自动合并，从而使图表更加清晰，并专注于重要的价格区域。 颜色编码的视觉反馈 OA SnR Power 直接在图表上绘制支撑和阻力水平，并附
FREE
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
指标
交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 Fibo:   来源于KTrade 1.自动计算分析波段.->得出所需波段 2.画出斐波那契 回撤线,以及扩展线作为参考 指标波段分析如何得来->请参考如下 波段分析来源于波浪分析指标↓↓↓ 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
指标
Weis Waves（魏斯波浪） 是由大卫·魏斯 (David Weis) 开发的技术指标，灵感来源于理查德·威科夫 (Richard Wyckoff) 的原理。 与传统逐根显示的成交量不同，Weis Waves 将成交量累积为连续的上涨或下跌“波浪”，当价格方向反转时重新开始计算。 这种方法使交易者能够清晰地看到市场运动的 真实力度 ，因为每一波浪都反映了支撑一系列K线的成交量强度。 主要特点： 将成交量分组为买入波浪和卖出波浪。 突出显示市场的主导力量（买方或卖方）。 有助于识别 趋势延续 或 潜在反转 。 基于威科夫方法论，被广泛应用于成交量与资金流分析。 Weis Waves 被众多专业交易者使用，用于分析价格与成交量之间的平衡，提供更深入的市场动态视角。
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
指标
交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 高级布林带: 1.布林中轨会随着方向变色 "  2.布林外轨扩张和收缩都会在外轨进行变色标识"  3.布林中轨计算方式可以选择任意均线,例如EMA"  4.同样可以选择任意价格应用模式进行计算"    强烈推荐趋势指标 , 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     "合作QQ:556024" "合作wechat:556024" "合作email:556024@qq.com" 布林线(Bollinger Band) 是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常实用的技术指标。它由 三条 轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是
FREE
Flow Architect
Alex Amuyunzu Raymond
指标
Flow Architect Lite - Professional Market Structure Toolkit Free Version Features: Core Structure Analysis: Daily VWAP Engine   - Volume-weighted average price for institutional level tracking Standard Deviation Bands (SD1)   - Dynamic support and resistance zones Break of Structure Detection   - Visual markers for market structure shifts Fair Value Gap Identification   - Highlighted imbalance zones on your charts ATR Volatility Context   - Real-time Average True Range measurement Clean Informat
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
指标
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp
FREE
OR One Click App
PinterEC Technology Projects Inc.
实用工具
OR One-Click - Exiting EA on OsMA and RSI This utility will not create a new position for you nor will it find a new opportunity.  It will help you exit a trade. It allows you to use the "One-Click" feature on your cellphone  MT5 APP to place a trade; then the utility will modify and manage the position until it is closed.  This utility will work on the following 16 symbols. USDJPY, EURJPY, AUDJPY, CADJPY, GBPJPY, EURUSD, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDCHF, AUDCAD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, GBPUSD, N
FREE
Bar Color Trend
Germano Chagas
4.38 (8)
指标
Combining the best of Price Action , Directional Movement , and Divergence/Convergence analysis, Candle Color Trend is a easy and reliable way to identify trend direction. The indicator automatically paints the candles according to the assumption that an uptrend is defined by prices that form a series of higher highs and higher lows. In contrast, a downtrend is defined by prices that form a series of lower highs and lower lows. Additionally, ADX Wilder indicator is used to measure trend weakness
FREE
Cart Indicator MT5
Akira Egashira
指标
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
指标
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Level Asisstant
MIKHAIL VINOGRADOV
实用工具
Level Assistant is an expert assistant for manually setting support and resistance levels. Traders often form their own levels. If there are many charts of different periods, the level will be multiplied by all charts. When placing a horizontal line on a chart, the Assistant suggests converting this line into a level. At the same time, he himself will determine the color and thickness of the line, depending on the period of the instrument and where it is relative to the price. Mark the level
FREE
Growthamp MT5
Conor Stephenson
4.75 (20)
专家
Growthamp 是网格专家，专为想要定制自己的进入条件的客户而设计。 专家使用两个输入自定义移动平均线和可选的随机振荡进行交易。 然后，它使用选定的订单管理和关闭功能将订单管理为利润。      信号和群聊： https://www.mql5.com/en/users/conorstephenson 主要特征      可定制的条目和交易管理。      36 种不同的移动平均线类型可供选择。      跟随趋势或使用移动平均线交叉入场。      可选的随机输入以进一步过滤交易。      管理和关闭交易的多种方式。      可选的 Martingale 模式。      可选的对冲逻辑。      专为想要创建/交易自己的策略的客户而设计。      广泛的传播和防滑保护。      股本限制 - Growthamp 能够以所需的投入股本/保证金回撤百分比削减交易，并具有暂停交易的功能。      符合先进先出规则。      新闻过滤器。      日期/时间限制。      动态 pipstep 方法。      减少回撤功能。 建议      尝试使用不同的移动平均
FREE
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
专家
A classic buy low & sell high strategy. This Bot is specifically Designed to take advantage of the price movements of US30/Dow Jones on the 1 Hour Chart, as these Indices move based on supply and demand. The interaction between supply and demand in the US30 determines the price of the index. When demand for US30 is high, the price of the US30 will increase. Conversely, when the supply of shares is high and demand is low, the price of t US30  will decrease. Supply and demand analysis is used to i
FREE
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (580)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
实用工具
交易面板一键交易。 处理仓位和订单！ 通过 图表 或 键盘 进行交易 。 使用我们的交易面板，您只需单击一下即可直接从图表中执行交易，执行交易操作的速度比使用标准 MetaTrader 控件快 30 倍。 参数和函数的自动计算使交易者的交易更加快捷、方便。 图形提示、信息标签和有关贸易交易的完整信息均位于图表 MetaTrader 上。 MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 打开和关闭、反转和锁定、部分关闭/Autolot。虚拟/真实止损/止盈/追踪止损/盈亏平衡，订单网格... МetaТrader 5 中主要订单的交易控制面板 ：买入、卖出、buystop、buylimit、sellstop、selllimit、平仓、删除、修改、追踪止损、止损、获利。 有 5 个选项卡 可用：头寸、挂单、账户信息、信号和总利润。 Description on English VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞赛中 获得二等奖 。 注意！如果
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持通过执行在“Market account”上工作，其中 SL / TP 仅在开仓后设置。 如何使用简单的设置复制交易 将供应商终端和接收终端安装在同一台计算机或 VPS 上。 在供应商终端上以“Master”模式安装复印机，然后
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
实用工具
MT5 交易复印机是 МetaТrader 5 平台的交易复印机 。 它复制外汇交易 之间   任何账户 MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 对于 COPYLOT MT5 版本（或 MT4   - MT4 MT5   -   MT4 对于 COPYLOT MT4 版本） 值得信赖的复印机！ MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 您还可以在 МТ4 终端 (   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ) 中 复制交易： COPYLOT CLIENT for MT4 此版本包括在终端 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5 之间 。 交易复制器用于在 2/3/10 终端之间复制交易/头寸。 支持从模拟账户和投资账户复制。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 使用它作为您在一个账户上交易的各种投资者账户的交易的同步器， - COPYLOT 会将您的交易复制到其他终端。 从 多个 终端复制到一个； 从一个终端复
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
实用工具
图表同步指示器 - 设计用于同步终端窗口中的图形对象。可以用作 TradePanel 的补充。 购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。 演示 此处 。 要工作，请将指标安装在您要从中复制对象的图表上。在此图表上创建的图形对象将由指标自动复制到具有相同交易品种的所有图表。该指标还将复制图形对象中的任何更改。 输入参数： Exception - 不应复制的图形对象的前缀。您可以通过用“;”分隔来指定多个前缀。 Custom symbols - 用于复制（同步）图形对象的附加图表符号。您可以指定多个符号，并用“;”分隔符分隔。 SyncVLINE - 同步垂直线。 SyncHLINE - 水平线。 SyncTREND - 趋势线。 SyncTRENDBYANGLE - 按角度划分的趋势线。 SyncCYCLES - 循环线。 SyncCHANNEL - 等距通道。 SyncSTDDEVCHANNEL - 标准偏差通道。 SyncREGRESSION - 线性回归通道。 SyncPITCHFORK - 安德鲁斯干草叉。 SyncGANNLINE - 江恩线。 SyncGANNFAN - 江
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
实用工具
轻松保护您的交易资金 保护交易资金与增长资金同等重要。KT Equity Protector 是您的个人风险管理助手，持续监控账户权益，在达到预设的利润目标或止损水平时，自动关闭所有持仓和挂单，以防止亏损或锁定盈利。 无需情绪化的决策，也不再需要猜测——只需让这个可靠的资金保护工具为您全天候守护账户。 KT Equity Protector 可自动通过关闭所有图表来阻止其他交易机器人继续操作。这确保在您手动重新启动 KT Equity Protector 之前，不会发生任何进一步的交易行为，从而让您完全掌控并安心交易。 工作原理 权益止损（防止亏损）： 假设您的账户余额为 $10,000，设置了 $1,000 的权益止损。一旦账户权益降至 $9,000，KT Equity Protector 将立即关闭所有交易，保护您的资金免受更大亏损。 权益止盈（锁定利润）： 同样地，如果您设置了 $2,000 的权益止盈目标，当账户权益达到 $12,000 时，EA 将立即平仓，锁定收益并保障已获得的利润。 两种强大的资金计算模式： 相对模式（基于百分比）： 按照账户初始余额的百分比计算止损和
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
实用工具
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 加密货币图表集成工具 概述 Crypto Charting for MT5 通过 WebSocket 提供实时 OHLC 图表数据。支持多家交易所，并可在 MT5 中自动更新历史数据。 功能 实时 WebSocket 数据传输 自动历史数据同步 网络中断后的计划更新 兼容所有 MT5 时间周期 支持 OHLCV 数据格式 支持策略测试器 自动重新连接 支持的交易所 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 补充说明 如需获取 Tick 数据和深度数据，可查看名为 Crypto Ticks 的相关产品。 注意事项 不使用 DLL，适用于 VPS 环境。 Strategy Tester 不支持 WebRequest 功能。 如需试用版本，请通过 MQL5 私信联系作者。 Full Documentation & Setup Guide : Click Here
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
实用工具
介绍 OrderManager ：MT5的革命性工具 使用全新的Order Manager实用程序，像专业人士一样管理您在MetaTrader 5上的交易。Order Manager设计简单，易于使用，可让您轻松定义和可视化每笔交易的风险，从而做出明智的决策并优化您的交易策略。有关OrderManager的更多信息，请参阅手册。 [ 手册 ] [ MT4版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 主要功能： 风险管理：快速轻松地定义您交易的风险，让您做出更好的决策并提高交易性能。 视觉表示：图形化地查看您的交易和相关风险，以清晰简洁地了解您的开放头寸。 订单修改：只需几次点击即可轻松修改或关闭您的订单，简化您的交易过程，为您节省宝贵的时间。 掌握新闻：一键获取最新市场新闻。 不要错过这个MT5交易员的必备工具。用Order Manager提升您的交易体验，将您的交易游戏提升到新的水平。 OrderManager在startegyTester中 不 工作！ OrderManager 仅与 Windows 兼容。 请考虑给这个产品一
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
实用工具
探索革命性的X2 Copy MT5，体验即时交易复制。仅需10秒设置，您将获得一个强大的工具，以前所未有的速度（低于0.1秒）在单台Windows计算机或VPS上的MetaTrader终端之间同步交易。 无论您是在管理多个账户、跟随信号还是扩展策略，X2 Copy MT5都能以无与伦比的精确度和控制力适应您的工作流程。停止等待 — 以市场领先的速度和可靠性开始复制。立即下载 试用版 。 *重要提示：使用MT4终端需要单独的X2 Copy MT4版本 X2 Copy MT4/5 设置和功能说明 | 如何安装 X2 Copy 试用版 功能特点 高速复制 — 交易传输时间少于0.1秒 支持所有复制类型的通用支持：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直观界面，10秒内即时设置 7/24 稳定运行 — 与Windows PC和Windows VPS完全兼容 灵活的账户间复制：真实 > 真实，真实 > 模拟，模拟 > 真实，模拟 > 模拟，适用于所有经纪商 多通道复制 — 能够从一个或多个发送方账户复制到一个或多个接收方账户 安全复制 (read-only) —
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
实用工具
Ultimate Trade Assistant MT5 — 多功能智能交易助手 集成超过 66 项专业功能的智能交易面板，帮助您更高效、更安全、更精确地进行交易。 这款多功能交易助手集成了 风险管理、自动下单、仓位控制、市场分析 等核心功能， 让交易者能够更轻松地管理订单、减少失误，并提升整体交易效率。无论是新手还是专业交易员， 都能通过它显著提升操作体验。 为什么选择这款交易助手 一键下单与智能管理，提高交易执行速度 自动 计算仓位大小与风险比例 ，精准控制资金 支持 智能订单系统： 网格、OCO、隐藏止盈止损、虚拟挂单 强大的 仓位管理功能： 部分平仓、保本、移动止损、自动平仓 内置 市场分析模块： 供需区、波动率、货币强弱、交易时段 支持多品种管理与详细 交易统计分析 重要事件 推送与 Telegram 通知 主要功能（66+） 风险管理模块： 自动计算最佳仓位 交易管理模块： 止盈止损、保本、11 种移动止损模式、部分平仓 智能订单系统： 网格策略、OCO、隐藏挂单、虚拟止损 市场分析工具： 供需区、波动率、货币强弱、会话时段显示 绩效与监控： 盈亏、回撤、胜率、资金管理、过
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
实用工具
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
作者的更多信息
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
指标
凤凰蜡烛计时面板（MT5） 专为MetaTrader 5设计的实时蜡烛倒计时工具。精准显示当前蜡烛剩余时间，助您优化交易时机把握与纪律执行。 功能定位 精准的K线计时对人工交易者和算法策略至关重要。在K线内过早或过晚入场将影响风险控制、点差暴露及信号有效性。 凤凰K线计时面板提供与经纪商服务器时间同步的清晰倒计时视图。计时器可自动适应图表周期变更并实时更新，消除主观臆测，提升所有周期内的执行精度。 安装 从MQL5市场下载后附加至任意图表，计时面板即刻显示且无需配置。 系统要求 MetaTrader 5 3280版或更高版本。本工具为专家顾问，需运行于图表上。采用经纪商服务器时间，支持所有交易品种及时间周期。 反馈与评价 若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台给予五星好评。您的反馈将直接影响凤凰团队的后续更新、优化及新工具开发——我们致力于打造交易者真正重视的功能。 技术支持 通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。 开发方：凤凰环球投资有限公司 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
指标
凤凰财经倒计时日历（MT5） 专为MetaTrader 5设计的实时经济新闻倒计时面板。精准显示即将发生的高影响力事件倒计时，帮助交易者在波动性激增时有效管理风险。 功能定位 经济数据发布常引发意外波动、滑点及回撤。盲目参与高影响力事件可能瞬间瓦解技术布局与风险控制。 凤凰新闻倒计时日历实时抓取经济事件日程，并同步经纪商服务器时间。面板通过实时更新的倒计时显示即将发生的新闻事件，让交易者能在波动来临前做好准备、暂停或平仓。 安装 从MQL5市场下载后附加至任意图表，日历面板即刻显示且无需配置。 系统要求 MetaTrader 5 3280版或更高版本。本工具为专家顾问，需运行于图表中。采用经纪商服务器时间显示预定新闻事件，时间精度取决于经纪商数据源。 反馈与评价 若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台给予五星好评。您的反馈将直接影响凤凰团队的后续更新、优化及新工具开发——我们致力于打造交易者真正重视的功能。 技术支持 通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。 开发方：凤凰环球投资有限公司 2025 凤凰环球投资有限公司 版权所有。
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
实用工具
关闭所有交易按钮（MT5） 专为MetaTrader 5设计的单键平仓工具。在图表上显示红色按钮，点击即可关闭所有持仓头寸，并自动处理拒绝和重新报价情况。 功能说明 在市场波动或平台异常时逐笔平仓既耗时又增加滑点风险。本工具通过单键操作实现即时组合清算。 该工具在图表左侧3像素、顶部80像素处显示红色按钮，位于标准一键交易面板下方。点击后所有持仓将按顺序平仓，具备100点滑点容差及自动重试机制处理拒绝订单。执行后显示摘要，列明已平仓与失败仓位。 本工具兼容所有经纪商及各类交易品种，包括外汇货币对、贵金属、指数及加密货币。 安装指南 从MQL5市场下载后附加至任意图表。按钮将即时显示且无需配置。 系统要求 MetaTrader 5 3280版或更高版本。本工具为专家顾问，需运行于图表上。默认仅平仓安装账户中的持仓，不处理挂单。 反馈与评价 若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台给予五星好评。您的反馈将直接影响凤凰工具的未来更新、优化及新功能开发——我们致力于打造交易者真正重视的工具。 技术支持 通过MQL5私信
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
指标
凤凰点差面板（MT5） 专为MetaTrader 5设计的实时点差监控面板。在图表上以点数形式显示当前买入/卖出点差。 功能定位 点差扩大是交易亏损中最易被忽视的因素之一。在流动性低迷、隔夜持仓、重大新闻事件或市场剧烈波动期间，点差可能急剧扩大——使原本合理的交易瞬间陷入亏损。 凤凰点差面板提供持续的实时点差成本可见性，使交易者能在建仓或管理仓位前做出明智的执行决策。面板自动更新，兼容所有符号类型。 安装 从MQL5市场下载后附加至任意图表。面板即时显示且无需配置。 系统要求 MetaTrader 5 3280版或更高版本。本工具为指标类，支持所有经纪商及符号。 反馈与评价 若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台给予五星好评。您的反馈将直接影响凤凰系列工具的未来更新、优化及新功能开发——我们致力于打造交易者真正重视的工具。 技术支持 通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。 开发方：凤凰环球投资有限公司 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。
FREE
Phoenix Drawdown Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
实用工具
凤凰回撤监测器（MT5） 专为MetaTrader 5设计的实时回撤监控工具。在图表上实时显示真实账户回撤百分比，帮助交易者管理风险并避免突破账户限额。 功能定位 回撤是管理自营账户或严格风险管理型投资组合的交易者最关键的风险指标。超过回撤限额可能导致账户失效或数周盈利化为乌有。 凤凰回撤监测器基于经纪商服务器权益与余额数据，实时呈现当前回撤状态。当价格与持仓波动时，监测器自动更新数据，使交易者能在触及限额前及时采取行动降低风险敞口。 安装说明 从MQL5市场下载后附加至任意图表。监测器即时显示且无需配置。 系统要求 MetaTrader 5 3280版或更高版本。本工具为专家顾问，需在图表上运行。仅基于实时权益数据显示当前账户回撤数据。 反馈与评价 若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台给予五星好评。您的反馈将直接影响凤凰团队的后续更新、优化及新工具开发——我们致力于打造交易者真正重视的功能。 技术支持 通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。 开发方：凤凰环球投资有限公司 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
实用工具
凤凰魔法数字仪表盘（MT5） 专为MetaTrader 5设计的实时多EA监控仪表盘。通过魔法数字同步追踪多个专家顾问，实时显示每项策略的持仓盈亏及平仓盈亏。 功能定位 在缺乏统一监管的情况下运行多个专家顾问，将导致风险、绩效和头寸暴露存在盲区。单独监控EA不仅耗时，更可能错过回撤或隐性故障。 凤凰魔术数字仪表板扫描账户持仓与交易历史，自动识别活跃魔术数字。仪表板实时显示每个EA的盈亏数据、组合总盈亏及运行状态指示器。支持5-15个EA，可自动检测或手动配置。 安装指南 从MQL5市场下载后附加至任意图表，仪表盘即刻显示并自动检测EA。 系统要求 MetaTrader 5 3280版或更高版本。本工具为自定义指标，仅显示当前账户数据，兼容所有经纪商及交易品种。 反馈与评价 若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台给予五星好评。您的反馈将直接影响凤凰平台的未来更新、优化及新工具开发——我们致力于打造交易者真正重视的功能。 技术支持 通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。 开发方：凤凰环球投资有限公司 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
指标
货币强度套件（MT5） 专业级7标签仪表盘，提供实时货币强度分析、相关性追踪及基于交易时段的交易情报，覆盖8种货币及黄金。 概述 货币强度套件通过七个专业面板实现全面多货币分析：强度计、时段表现、货币对扫描器、分析标签、相关性矩阵、相关性聚类及设置。系统采用RSI动量指标、SMA趋势确认及ATR波动率测量，在-10至+10区间追踪货币强度。 仪表盘实时显示所有货币对在可定制时间周期（H1/H4/D1）内的强度差异，自动分类信号（强买/卖、中度、反转），并支持一键切换图表。相关矩阵呈现所有货币对间关联性（-1.0至+1.0），避免重复交易并识别对冲机会。 检测系统包含：跳空警报（强度跃升≥3.0点）、背离检测（价格与强度错位）及突破标记（14根K线高低点突破≥2.5点）。系统自动检测市场开盘/收盘，具备周末数据冻结保护功能，支持声音/推送/邮件通知。 安装设置 通过MT5市场购买并自动安装。附加至任意图表后，仪表盘将自动加载并自动检测所有货币对，无需手动配置。 技术要求 MetaTrader 5 3280及以上版本。自动识别经纪商后缀。兼容Windows 10/11及M
筛选:
无评论
回复评论