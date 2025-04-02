Phoenix Breakeven Button

Botão Phoenix Breakeven (MT5)


Ferramenta de ajuste de stop loss com um clique para MetaTrader 5. Move todas as posições abertas para o ponto de equilíbrio com um único clique, eliminando o risco de perda assim que as negociações estiverem lucrativas.


Objetivo


Ajustar manualmente os stop losses em várias posições durante negociações ativas desperdiça tempo e cria hesitação. O Botão Phoenix Breakeven oferece proteção instantânea contra riscos, permitindo que os negociadores garantam a segurança com um clique assim que o preço se move favoravelmente.


Quando pressionada, a ferramenta identifica todas as posições abertas, calcula os níveis reais de equilíbrio (incluindo spread) e modifica os stop losses automaticamente. As posições que ainda não estão lucrativas são ignoradas. O botão aparece no seu gráfico após a instalação e não requer configuração.


Instalação


Faça o download no MQL5 Market e anexe a qualquer gráfico. O botão aparece imediatamente.


Requisitos


MetaTrader 5 build 3280 ou superior. Este é um Expert Advisor que deve ser executado num gráfico. Modifica apenas as posições na conta onde está a ser executado. Funciona com todas as corretoras e tipos de símbolos.


Feedback e avaliações


Se achar esta ferramenta útil, considere deixar uma avaliação de 5 estrelas no MQL5. O seu feedback influencia diretamente as futuras atualizações, melhorias e novas ferramentas do Phoenix — criamos mais do que os traders realmente valorizam.


Suporte


Suporte vitalício através de mensagens privadas no MQL5. Resposta em 24 horas.


Desenvolvido pela Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos os direitos reservados.


