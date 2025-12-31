Phoenix Breakeven Button

Pulsante Phoenix Breakeven (MT5)


Strumento di regolazione dello stop loss con un solo clic per MetaTrader 5. Sposta tutte le posizioni aperte al punto di pareggio con la semplice pressione di un pulsante, eliminando il rischio di ribasso una volta che le operazioni sono in profitto.


Scopo


La regolazione manuale degli stop loss su più posizioni durante le operazioni attive fa perdere tempo e crea esitazione. Il pulsante Phoenix Breakeven offre una protezione immediata dal rischio, consentendo ai trader di bloccare la sicurezza con un solo clic una volta che il prezzo si muove in modo favorevole.


Quando viene premuto, lo strumento identifica tutte le posizioni aperte, calcola i livelli di breakeven reali (incluso lo spread) e modifica automaticamente gli stop loss. Le posizioni che non sono ancora in profitto vengono ignorate. Il pulsante appare sul grafico dopo l'installazione e non richiede alcuna configurazione.


Installazione


Scaricare da MQL5 Market e allegare a qualsiasi grafico. Il pulsante appare immediatamente.


Requisiti


MetaTrader 5 build 3280 o superiore. Si tratta di un Expert Advisor che deve essere eseguito su un grafico. Modifica solo le posizioni sul conto su cui è in esecuzione. Funziona con tutti i broker e tutti i tipi di simboli.


Feedback e recensioni


Se ritieni utile questo strumento, ti invitiamo a lasciare una recensione a 5 stelle su MQL5. Il tuo feedback contribuisce direttamente a plasmare i futuri aggiornamenti, miglioramenti e nuovi strumenti di Phoenix: creiamo ciò che i trader apprezzano davvero.


Assistenza


Assistenza a vita tramite messaggi privati MQL5. Risposta entro 24 ore.


Sviluppato da Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tutti i diritti riservati.


