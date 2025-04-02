Phoenix Breakeven Button

フェニックス・ブレークイーブンボタン (MT5)


MetaTrader 5用ワンクリック損切り調整ツール。ボタン一つで全オープンポジションを損益分岐点に移動し、取引が利益状態になった際の損失リスクを排除します。


目的


取引中の複数ポジションで手動でストップロスを調整するのは時間を浪費し、躊躇を生じさせます。フェニックス損益分岐ボタンは瞬時にリスク保護を提供し、価格が有利に動いた際にワンクリックで安全を確保できます。


ボタンを押すと、ツールは全オープンポジションを識別し、スプレッドを含む真のブレークイーブンレベルを計算して自動的にストップロスを変更します。まだ利益が出ていないポジションはスキップされます。インストール後、チャート上にボタンが表示され、設定は不要です。


インストール


MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。ボタンは即座に表示されます。


要件


MetaTrader 5 ビルド3280以降。チャート上で実行する必要があるエキスパートアドバイザーです。実行中の口座のポジションのみを変更します。全てのブローカーおよびシンボルタイプに対応。


フィードバックとレビュー


本ツールが有用とお感じになりましたら、MQL5での5つ星レビューをご検討ください。皆様のフィードバックは、今後のPhoenixの更新、改善、新ツール開発に直接反映されます。トレーダーが真に価値を見出す機能を拡充してまいります。


