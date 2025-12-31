Phoenix Breakeven Button

Phoenix Breakeven Button (MT5)


MetaTrader 5 için tek tıklamayla stop loss ayarlama aracı. Tek bir düğmeye basarak tüm açık pozisyonları breakeven seviyesine taşır ve işlemler kârlı hale geldiğinde aşağı yönlü riski ortadan kaldırır.


Amaç


Aktif işlemler sırasında birden fazla pozisyonda stop loss'ları manuel olarak ayarlamak zaman kaybına ve tereddütlere neden olur. Phoenix Breakeven Button, anında risk koruması sağlar ve fiyatlar olumlu yönde hareket ettiğinde yatırımcıların tek bir tıklama ile güvenliği garantilemelerine olanak tanır.


Düğmeye basıldığında, araç tüm açık pozisyonları belirler, gerçek breakeven seviyelerini (spread dahil) hesaplar ve stop loss'ları otomatik olarak değiştirir. Henüz kâr elde etmemiş pozisyonlar atlanır. Düğme, kurulumdan sonra grafiğinizde görünür ve herhangi bir yapılandırma gerektirmez.


Kurulum


MQL5 Market'ten indirin ve herhangi bir grafiğe ekleyin. Düğme hemen görünür.


Gereksinimler


MetaTrader 5 build 3280 veya üstü. Bu, grafik üzerinde çalıştırılması gereken bir Uzman Danışman'dır. Yalnızca çalıştırıldığı hesaptaki pozisyonları değiştirir. Tüm brokerlar ve sembol türleri ile çalışır.


Geri Bildirim ve Yorumlar


Bu aracı yararlı bulursanız, lütfen MQL5'te 5 yıldızlı bir yorum bırakmayı düşünün. Geri bildiriminiz, Phoenix'in gelecekteki güncellemelerini, iyileştirmelerini ve yeni araçlarını doğrudan şekillendirir — yatırımcıların gerçekten değer verdiği şeyleri daha fazla geliştiririz.


Destek


MQL5 Özel Mesaj yoluyla ömür boyu destek. 24 saat içinde yanıt.


Phoenix Global Investments Ltd tarafından geliştirilmiştir.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tüm hakları saklıdır.


