Forex Factory Calendar Expert for MT5

Forex Factory Kalender-Indikator für MetaTrader 5

Der Forex Factory Calendar Indicator MT5 bringt makroökonomische Nachrichten in Echtzeit direkt auf die MetaTrader 5-Charts, so dass Händler informiert bleiben, ohne ihre Handelsplattform verlassen zu müssen.

Dieser fortschrittliche MT5-Nachrichtenindikator verfolgt wichtige Wirtschaftsereignisse wie Zinsentscheidungen, CPI-Veröffentlichungen, Beschäftigungsdaten und Anträge auf Arbeitslosenunterstützung - allesamt Ereignisse, die starke Marktschwankungen auslösen können. Mithilfe der Web-Request-Funktion ruft der Indikator automatisch aktualisierte Daten von Forex Factory ab und zeigt sie übersichtlich im Chart an.

So richten Sie den Forex Factory Kalender-Indikator im MT5 ein

Um den FF Calendar Indicator effektiv nutzen zu können, muss der MetaTrader 5 zunächst für den Empfang von Wirtschaftsnachrichten konfiguriert werden.

Schritt 1: Zugriff auf den Forex Factory Kalender

Besuchen Sie die Forex Factory Website und öffnen Sie den Bereich Kalender. Generieren Sie im Bereich Weekly Export den CSV-Link für den Wochenkalender. Kopieren Sie diesen Link für die spätere Verwendung in MT5.

Schritt 2: MetaTrader 5-Einstellungen anpassen

Öffnen Sie MetaTrader 5, gehen Sie in das Menü Extras und wählen Sie Optionen.

Schritt 3: Fügen Sie den Kalender-Link hinzu

Navigieren Sie zur Registerkarte Expert Advisors und aktivieren Sie "Webanforderung für aufgelistete URL zulassen".

Klicken Sie auf Neue URL hinzufügen und fügen Sie den CSV-Link des Forex Factory Kalenders ein. Nach dem Speichern beginnt der Indikator mit der Synchronisierung der Daten und der Anzeige von Nachrichtenereignissen in Ihren Charts.

Forex Factory Kalender-Indikator Spezifikationen

Funktion Einzelheiten Kategorie Nachrichten - Trading Utility - Liquidität Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Indikator-Typ Umkehrung & Fortführung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday Märkte Forex, Aktien, Rohstoffe

Hauptmerkmale des FF Calendar Indicator MT5

Der Indikator stellt Wirtschaftsnachrichten in einer strukturierten Tabelle auf dem Chart dar, die die Namen der Ereignisse und die geplanten Zeiten anzeigt. Die Ereignisse sind nach ihrer Bedeutung farblich kodiert:

🔴 Rot: Hohe Bedeutung

🟠 Orange: Mittlere Bedeutung

🟡 Gelb: Geringe Auswirkung

Vertikale Linien auf dem Diagramm markieren den genauen Zeitpunkt jeder Nachrichtenveröffentlichung und helfen den Händlern, die Marktreaktionen visuell einzuschätzen.

Beispiel für einen zinsbullischen Markt

Auf dem H1-Zeitrahmen des EUR/CAD-Paares hebt der Forex Factory Calendar-Indikator Nachrichtenereignisse hervor, die mit zinsbullischen Kursbewegungen zusammenfallen. Jede Ankündigung wird auf dem Chart genau markiert, was die Analyse des Post-News-Momentums erleichtert.

Beispiel für einen bärischen Markt

Auf dem 30-Minuten-Chart des XAG/USD (Silber) zeigt der Indikator deutlich die durch Nachrichten ausgelöste Volatilität an. Im Anschluss an bestimmte Wirtschaftsmeldungen bewegen sich die Kurse abwärts und signalisieren eine rückläufige Marktstimmung.

Einstellungen des Forex Factory Calendar-Indikators

Der Indikator umfasst mehrere Anpassungsoptionen:

Warnungen: Aktivieren Sie Ton- oder Push-Benachrichtigungen

Benachrichtigungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen vor der Veröffentlichung von Nachrichten

Zeitpunkt der Benachrichtigung: Dauer der Vorankündigung festlegen

Bedeutende Ereignisse: Wichtige Ankündigungen hervorheben

Mittelschwere Ereignisse: Mäßige Nachrichten anzeigen

Geringfügige Ereignisse: Geringfügige Wirtschaftsdaten einbeziehen

Fazit

Der Forex Factory Calendar Indicator MT5 verbessert die technische Analyse, indem er fundamentale Nachrichten direkt in MetaTrader 5 Charts integriert. Indem er Live-Daten von Forex Factory abruft und sie in einem zeitbasierten visuellen Format anzeigt, hilft dieser Indikator Händlern, das Marktverhalten rund um wirtschaftliche Ereignisse besser zu verstehen.

Da jeder Markt unterschiedlich auf makroökonomische Nachrichten reagiert, können Händler durch die Kombination von technischen Setups mit fundamentalen Erkenntnissen in Echtzeit fundiertere und strategische Entscheidungen treffen.