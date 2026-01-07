MarketMind AI

Die nächste Generation der kontextuellen Analyse für MetaTrader 5

Handeln Sie mit der Klarheit von institutionellem Kontext.

MarketMind AI ist ein professionelles System zur Entscheidungsunterstützung, das die Lücke zwischen technischen Rohdaten und umsetzbaren Marktinformationen schließt.

Anstatt Signale zu generieren oder Trades auszuführen, bietet MarketMind AI eine strukturierte, originalgetreue Ansicht der Marktbedingungen, die es Händlern ermöglicht, fundiertere diskretionäre Entscheidungen zu treffen.





BENUTZERHANDBUCH UND ANALYSE-PIPELINE-ANWENDUNG





Systemarchitektur

MarketMind AI besteht aus zwei eng miteinander verbundenen Komponenten:

Context Engine (MQL5 Expert Advisor)

Läuft direkt im MetaTrader 5, überwacht das Preisgeschehen und extrahiert hochauflösende Marktdaten in Echtzeit.

Analysis Pipeline (Windows Desktop Application)

Ein ergänzendes externes Dashboard, das fortschrittliche historische Abgleiche und KI-gesteuerte Synthesen durchführt, ohne Ihr MT5-Terminal zu verlangsamen.

Hauptmerkmale

Adaptive Analyseprofile

Wechseln Sie nahtlos zwischen professionellen Frameworks wie Balanced, Trend, Mean Reversion, Scalping und Smart Money Concepts (SMC).

Smart Money Clarity

Hebt automatisch institutionelle Marktstrukturen wie Liquiditätspools (gleiche Hochs/Tiefs), Fair Value Gaps (FVG) und Verdrängung hervor.

Historische Kontextanalogien (KNN)

Verwendet K-Nearest Neighbors, um historische Marktumgebungen zu identifizieren, die der aktuellen ähnlich sind, und bietet so eine probabilistische Sicht darauf, wie vergleichbare Bedingungen früher gelöst wurden.

Multi-Timeframe-Integration

Die eingebaute Anpassung an höhere Zeitrahmen stellt sicher, dass die Analyse der niedrigeren Zeitrahmen kontextuell verankert bleibt.

KI-gesteuerte kontextuelle Synthese

Erzeugt eine prägnante, für den Menschen lesbare Marktbeschreibung, die strukturelle Bedingungen, Risiken und Einflussfaktoren zusammenfasst.

(Angetrieben von Ihren eigenen KI-Anmeldeinformationen - BYOK)

Externes Premium-Dashboard

Eine institutionelle Schnittstelle, die für strukturierte Informationen entwickelt wurde und MT5 reaktionsschnell hält, während intensive Analysen extern durchgeführt werden.

Für wen ist MarketMind AI geeignet?

Diskretionäre Trader

, die das Rauschen eliminieren und eine einheitliche Marktdarstellung auf hohem Niveau sehen möchten.

SMC- und Price-Action-Spezialisten

, die eine schnelle, objektive Identifizierung von Liquiditäts- und Wert-Ungleichgewichten benötigen.

Moderne Analysten

, die Wert auf historischen Kontext, probabilistische Erkenntnisse und eine effiziente Verarbeitung außerhalb des Terminals legen.

Systemanforderungen & Einrichtung

Handelsplattform: MetaTrader 5 (Kontextengine)

Externe Anwendung: Analysis Pipeline (Windows-Desktop-Anwendung)

Betriebssystem: Windows 10 oder Windows 11 (64-bit)

KI-Zugang: Bring Your Own Key (BYOK) Modell

Kompatibel mit OpenAI, Anthropic (experimentell) und Google Gemini (experimentell )

Wichtiger Hinweis

MarketMind AI ist ein reines Analysetool. Es führt keine Trades aus, verwaltet keine Positionen und bietet keine Finanzberatung.

Die externe Analyse-Pipeline ist eine ergänzende Anwendung, die zur Verbesserung der Leistung und Analysetiefe entwickelt wurde, ohne die Stabilität von MT5 zu beeinträchtigen.

Alle Handelsentscheidungen verbleiben in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.