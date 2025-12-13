Tick Data Stress Tester Chaos Edition
WARNUNG: Belügt Sie Ihr Backtest?
Wussten Sie, dass 95% der Expert Advisors (EAs) in Live-Konten versagen, weil sie auf "sauberen" und perfekten Daten optimiert wurden ? Der Live-Markt ist unvollkommen, asymmetrisch und feindselig.
Tick Data Stress Tester - Chaos Edition ist ein professionelles Stresstest- und Extrem-Validierungs-Tool, das versteckte Schwächen aufdeckt, bevor Ihre Strategie der harten Realität des Live-Handels ausgesetzt wird und Sie einen einzigen Dollar riskieren.
Es wandelt statische CSV-Dateien in ungünstige Marktszenarien um und simuliert Bedingungen, die normalerweise erst auftreten, wenn es bereits zu spät ist.
INTEGRIERTE STRESS-ENGINES:
CHAOS ENGINE™: Simuliert Liquiditätslücken, Slippage und dynamische Spreads, die fragile Strategien zunichte machen können.
BLACK SWAN INJECTOR: Injiziert Extremereignisse wie Flash Crashs und abrupte Marktschocks, um das Überleben in seltenen, aber fatalen Szenarien zu testen.
PHYSICS VOLATILITY: Erzeugt realistisches Tick-Volumen und Preisrauschen (Flag 22), um die Konsistenz mikrostrukturbasierter Indikatoren zu gewährleisten.
ROLLOVER-SIMULATION: Erzeugt realistisches Tick-Volumen und Preisrauschen (Flag 22), um die Konsistenz für mikrostrukturbasierte Indikatoren zu gewährleisten
Machen Sie nicht nur einen Backtest.
Testen Sie Ihre Strategie in einem echten Stresstest.
Finden Sie heraus, ob sie wirklich robust ist - oder einfach nur für einen Markt optimiert wurde, den es nicht mehr gibt und der vielleicht nie wiederkommt.
SCHNELLSTART (5 SCHRITTE)
- Nachdem Sie den EA installiert haben, kopieren Sie Ihre Tick-CSV-Datei in den Ordner: MQL5/Files. (Kostenlose Tickdaten können von Exness für Forex, Commodities, etc. heruntergeladen werden)
- Geben Sie in den EA-Inputs den genauen Namen der CSV-Datei ein, die Sie nach MQL5/Files kopiert haben. Dies ist wichtig, damit der EA die Daten finden und verarbeiten kann.
- Konfigurieren Sie die Stressparameter (Chaos Engine, Black Swan, Rollover usw.) und klicken Sie im Chart-Panel auf Simulation starten.
- Sobald die Simulation abgeschlossen ist, wird die neue "gestresste" CSV-Datei automatisch in: MQL5/Dateien.
- Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Symbol, indem Sie ein Original-Brokersymbol kopieren (um die Kontraktspezifikationen zu übernehmen). Gehen Sie dann auf die Registerkarte Ticks, importieren Sie die generierte Datei, bestätigen Sie die Spalten und beenden Sie das Programm.
FAQ (HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN)
- Wo sollte ich die ursprüngliche CSV-Datei ablegen?
In den Ordner MQL5/Dateien. Der EA kann aufgrund der Sandbox-Sicherheit nur auf Dateien innerhalb dieses Verzeichnisses zugreifen.
- Muss der Dateiname der CSV-Datei genau übereinstimmen?
- Ja. Der Name in den Inputs muss identisch sein, einschließlich der Erweiterung (z. B. .csv) und der Groß- und Kleinschreibung.
- Warum muss ich ein benutzerdefiniertes Symbol erstellen?
- Weil die CSV-Datei nur Kursdaten, aber keine Symboleigenschaften (Kontraktgröße, Währung usw.) enthält. Das Kopieren eines Originalsymbols stellt sicher, dass der Strategy Tester korrekt funktioniert.
- Wo finde ich die generierte CSV?
- Im Ordner MQL5/Files, unmittelbar nach Beendigung der Simulation.
- Kann ich dieses Symbol im Strategy Tester verwenden?
- Ja. Wählen Sie nach dem Importieren der Ticks Ihr benutzerdefiniertes Symbol im MT5 Strategy Tester aus, um Ihre Backtests auszuführen.
Technischer Hinweis :
Bei Forex/CFD-Symbolen ist die Spalte Last gemäß den Marktstandards natürlich leer. Volumen und Flaggen werden zu Validierungszwecken vollständig simuliert.