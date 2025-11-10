Keypad support resistance logic 1

HANDELSSTRATEGIELEITFADEN LIEFERUNG

Der vollständige Handelsstrategie-Leitfaden wird Ihnen nach dem Kauf direkt zugesandt.
Schreiben Sie mir einfach eine Nachricht auf MQL5 und fordern Sie ihn an - Sie erhalten ihn sofort, zusammen mit vorrangigem Support und Einrichtungshilfe.

⚡ Powered Market Scanner für intelligente Handelsentscheidungen

Keypad Support & Resistance ist ein MT4-Handelssystem der nächsten Generation, das für seriöse Trader entwickelt wurde, die Präzision, Zuverlässigkeit und Klarheit verlangen. Es kombiniert fortschrittliche intelligente Filter mit der Logik der Preisstruktur in Echtzeit, um ultrapräzise KAUF-/VERKAUFS-Einträge zu generieren - und das alles ohne Nachbesserungen.

Egal, ob Sie mit Devisen, Gold, Indizes oder Kryptowährungen handeln, dieses Tool verschafft Ihnen einen Vorteil, indem es nur die Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit hervorhebt - basierend auf echten Marktabsichten, nicht auf Vermutungen.

🆕 WAS IST NEU: FORTSCHRITTLICHE MULTI-LAYER-FILTER-ENGINE

Wir haben leistungsstarke Upgrades mit 7+ professionellen Filtern implementiert, darunter:

  • OBV + CVD Divergenzerfassung - Erkennung von versteckter Akkumulation/Verteilung

  • POC Rejection Zones - Reagiert auf den Volume Point of Control

  • Double Bollinger Band (Double BB) Filter - Bestätigen Sie Einstiege anhand von Volatilitätshüllkurven

  • Smart Order Block Recognition - Erkennen von institutionellen Fußabdrücken

  • CHOCH & BOS Mapping - Bestätigen Sie reale Marktstrukturverschiebungen

  • VWAP Triple-Validierung - Trend-Validierung anhand des verankerten Volumens

  • Dynamischer Heiken Ashi Trend Core - Interne Glättung für Richtungsvorgaben

Diese Filter werden zu einer dreifachen Bestätigungslogik kombiniert, die Ihr Vertrauen und Ihre Genauigkeit erhöht - ideal für Sniper-Entrys und die Ausführung auf Profi-Niveau.

🔑 KERNFUNKTIONEN

  • Multi-Filter-Einstiegslogik
    Kauf-/Verkaufssignale erscheinen nur, wenn mehrere Indikatoren übereinstimmen - Momentum, Volumen, Struktur und Volatilität müssen übereinstimmen.

  • Live-Trendstatus + Stärkebalken
    Sofortige Anzeige der aktiven Trendrichtung und des Filterübereinstimmungsgrads(UP / DOWN / NEUTRAL).

  • Sniper Entry Zones (Auto-Drawing)
    Hochwahrscheinliche Preislinien werden direkt auf dem Chart eingezeichnet - kein Rätselraten.

  • Täglicher institutioneller Pivot
    Automatisch aktualisierte Pivot-Linie - nützlich für Reversion-, Breakout- und Pullback-Trader.

  • Break of Structure (BOS) + CHOCH
    Sofortige Erkennung von Marktstrukturbrüchen - bestätigt gültige Trendverschiebungen.

  • Live-Trade-Monitor-Panel
    Echtzeitanzeige von Eigenkapital, Saldo, Gewinn/Verlust und offenen Trades.

  • News Impact Clock
    Countdown bis zum nächsten bedeutenden Ereignis mit Richtungsprognose(Kaufen/Verkaufen/Neutral).

  • Integrierte Trailing Lock Engine
    Ein leistungsstarkes Trailing Lock System ist integriert, um Gewinne zu maximieren, sobald ein gültiges Signal bestätigt wurde.
    Es schließt günstige Trades ein und folgt dynamisch der Preisbewegung mit Hilfe einer berechneten Logik, was Händlern hilft, länger in starken Trends zu bleiben und diese mit Präzision zu verlassen.

❤️ WARUM TRADER ES LIEBEN

  • Nicht wiederholende Signale - Eingaben erscheinen erst nach Kerzenschluss

  • Falschsignal-Reduktion - Erweiterte Filterung entfernt schwache Setups

  • Modulare Einstellungen - Anpassen der Filtertypen: RSI, MACD, PSAR, BB, Ichimoku, OBV, VWAP, und mehr

  • Funktioniert für alle Assets und Zeitrahmen - Forex, Gold, Indizes, Krypto und synthetische Paare

  • Minimale CPU-Belastung - Leichtes Design für effizientes Backtesting und Live-Handel

🎯 VISUELLE ELEMENTE

  • Kauf-/Verkaufskurs-Linien

  • Trend + Stärke Markierungen

  • BOS + CHOCH-Marken

  • VWAP und Pivot-Levels

  • Kontostatistiken und News Bias Overlay

  • Visualisierung von Trailing Locks in Echtzeit

✅ LETZTE BESTÄTIGUNGSREGEL

Vergewissern Sie sich, dass alle Richtungen in dieselbe Richtung weisen, bevor Sie in den Handel einsteigen.
Dies schließt die Übereinstimmung von Bias, Signal, Stärke und Preisniveau ein - für die zuverlässigsten Einstiege.

🚀 TRADE SMART. TRADE KEYPAD.

Dieses System wurde für Trader entwickelt, die ihren Handel ernst nehmen. Ob Sie nun scalping oder swinging handeln, Keypad gibt Ihnen einen zuverlässigen taktischen Vorteil mit raffinierten Tools für Klarheit, Konsistenz und Kontrolle.


