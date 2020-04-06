KP Grid Pro MT5
- Experten
- Ruben Fernandez Souto
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
KP Grid Pro MT5 ist eine professionelle Grid-Trading-Engine mit dynamischer Risikokompression (DRC), die entwickelt wurde, um extreme Marktbedingungen zu überstehen und gleichzeitig langfristiges Kapitalwachstum zu bewahren.
Im Gegensatz zu traditionellen Grid- oder Martingale-EAs passt KP Grid Pro sein Risikoengagement dynamisch in Echtzeit an, basierend auf dem Live-Floating Drawdown, der offenen Grid-Tiefe und dem Druck auf die Aktienmärkte - und komprimiert automatisch die Positionsgröße und die Grid-Expansion in ungünstigen Marktphasen.
Dies ermöglicht es dem System, sich bei hoher Volatilität, Trends, Nachrichtenspitzen und längeren ungünstigen Bewegungen selbst zu stabilisieren, wodurch Konto-Kill-Szenarien drastisch reduziert werden.
KP Grid Pro ist kein "Fire and Forget"-Grid - es ist eine risikoadaptive Grid-Engine, die für seriöse Trader entwickelt wurde, die die Mechanismen des Grid verstehen und Kapitalschutz verlangen.
Kerntechnologie - Dynamische Risikokomprimierung (DRC)
✔ Live-Floating-Loss-Analyse
✔ Progressive Lot-Kompression während des Drawdowns
✔ Dynamische Grid-Tiefenkontrolle
✔ Automatischer Exposure-Decay
✔ Equity-aware Grid-Stabilisierung
✔ Anti-Ruin-Architektur
✔ Grid-sichere Kompressionslogik (keine falschen Recovery-Spikes)
Dadurch unterscheidet sich KP Grid Pro grundlegend von jedem Standard-Martingale-EA.
Hauptmerkmale
- Dualdirektionales Grid (Kauf/Verkauf unabhängig)
- Adaptive Lot-Skalierung mit dynamischer Risikokompression
- Aktienbasierte Grid-Tiefenbegrenzung
- Gewinnbasierte Blockschließung
- Grid-Selbststabilisierung bei ungünstigen Trends
- Mehrere Trailing-Systeme
- Optionaler RSI-gefilterter Ersteinstieg
- Visuelles Risiko- und Exposure-Dashboard
- Entwickelt für MT5 Hedging-Konten
Grid-Verwaltung
- Konfigurierbarer Rasterschritt
- Progressiver Lot-Multiplikator
- Dynamische Kompressionsskalierung
- Begrenzer der maximalen Raster-Tiefe
- Raster-Gewinnblock-Logik
- Automatischer Exposure-Decay
Kapitalschutzschicht
- Dynamische Risikokompression
- Harter Eigenkapitalschutz
- Verlustseitige Liquidationskontrolle
- Globale Gewinnwiederherstellungslogik
- Drawdown-Stabilisierung
Nachlauf- und Ausstiegssysteme
- Kerzen-Trailing
- Fixed-Point-Trailing
- Dynamische Trailing-Aktivierung
- Partielle Gitterstabilisierung
Indikator-Filter
- Optionaler RSI-basierter Ersteinstieg
- Benutzerdefinierter RSI-Zeitrahmen & Ebenen
Entwickelt für
✔ Erfahrene Trader
✔ Grid-Spezialisten
✔ Kapitalerhaltende Grid-Strategien
✔ VPS / 24-Stunden-Betrieb
✔ Langfristiges Survival Trading
Wichtig
KP Grid Pro ist nur für MT5 Hedging-Konten konzipiert .
Netting-Konten werden aufgrund der Grid-Architektur nicht unterstützt.