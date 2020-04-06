KP Grid Pro MT5 - Adaptive Risikokompression Grid-Engine

KP Grid Pro MT5 ist eine professionelle Grid-Trading-Engine mit dynamischer Risikokompression (DRC), die entwickelt wurde, um extreme Marktbedingungen zu überstehen und gleichzeitig langfristiges Kapitalwachstum zu bewahren.

Im Gegensatz zu traditionellen Grid- oder Martingale-EAs passt KP Grid Pro sein Risikoengagement dynamisch in Echtzeit an, basierend auf dem Live-Floating Drawdown, der offenen Grid-Tiefe und dem Druck auf die Aktienmärkte - und komprimiert automatisch die Positionsgröße und die Grid-Expansion in ungünstigen Marktphasen.

Dies ermöglicht es dem System, sich bei hoher Volatilität, Trends, Nachrichtenspitzen und längeren ungünstigen Bewegungen selbst zu stabilisieren, wodurch Konto-Kill-Szenarien drastisch reduziert werden.

KP Grid Pro ist kein "Fire and Forget"-Grid - es ist eine risikoadaptive Grid-Engine, die für seriöse Trader entwickelt wurde, die die Mechanismen des Grid verstehen und Kapitalschutz verlangen.

Kerntechnologie - Dynamische Risikokomprimierung (DRC)

✔ Live-Floating-Loss-Analyse

✔ Progressive Lot-Kompression während des Drawdowns

✔ Dynamische Grid-Tiefenkontrolle

✔ Automatischer Exposure-Decay

✔ Equity-aware Grid-Stabilisierung

✔ Anti-Ruin-Architektur

✔ Grid-sichere Kompressionslogik (keine falschen Recovery-Spikes)

Dadurch unterscheidet sich KP Grid Pro grundlegend von jedem Standard-Martingale-EA.

Hauptmerkmale

- Dualdirektionales Grid (Kauf/Verkauf unabhängig)

- Adaptive Lot-Skalierung mit dynamischer Risikokompression

- Aktienbasierte Grid-Tiefenbegrenzung

- Gewinnbasierte Blockschließung

- Grid-Selbststabilisierung bei ungünstigen Trends

- Mehrere Trailing-Systeme

- Optionaler RSI-gefilterter Ersteinstieg

- Visuelles Risiko- und Exposure-Dashboard

- Entwickelt für MT5 Hedging-Konten

Grid-Verwaltung

- Konfigurierbarer Rasterschritt

- Progressiver Lot-Multiplikator

- Dynamische Kompressionsskalierung

- Begrenzer der maximalen Raster-Tiefe

- Raster-Gewinnblock-Logik

- Automatischer Exposure-Decay

Kapitalschutzschicht

- Dynamische Risikokompression

- Harter Eigenkapitalschutz

- Verlustseitige Liquidationskontrolle

- Globale Gewinnwiederherstellungslogik

- Drawdown-Stabilisierung

Nachlauf- und Ausstiegssysteme

- Kerzen-Trailing

- Fixed-Point-Trailing

- Dynamische Trailing-Aktivierung

- Partielle Gitterstabilisierung

Indikator-Filter

- Optionaler RSI-basierter Ersteinstieg

- Benutzerdefinierter RSI-Zeitrahmen & Ebenen

Entwickelt für

✔ Erfahrene Trader

✔ Grid-Spezialisten

✔ Kapitalerhaltende Grid-Strategien

✔ VPS / 24-Stunden-Betrieb

✔ Langfristiges Survival Trading

Wichtig

KP Grid Pro ist nur für MT5 Hedging-Konten konzipiert .

Netting-Konten werden aufgrund der Grid-Architektur nicht unterstützt.