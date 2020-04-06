KP Grid Sentinel
- Experten
- Ruben Fernandez Souto
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Adaptiver risikokontrollierter Netz-Expertenberater
KP Grid Sentinel ist ein automatisiertes Grid-Handelssystem für MetaTrader 5, das mit einem starken Fokus auf Kapitalschutz und Risikokontrolle entwickelt wurde.
Im Gegensatz zu klassischen Grid-Systemen integriert KP Grid Sentinel eine interne Stressüberwachungs-Engine, die den Zustand des Handelssystems kontinuierlich auswertet und dynamisch reguliert, wie viel Risiko auf dem Markt bestehen darf.
Der Expert Advisor passt sein Verhalten automatisch an die aktuellen Kontobedingungen, die Margin-Nutzung und die Struktur der offenen Positionen an.
Wichtigste Merkmale
- Hedging-Grid-Logik (unterstützt gleichzeitige KAUF- und VERKAUFS-Positionen)
- Dynamische Lot-Größen-Kompression auf Basis des Floating Drawdown
- Engine zur Überwachung und Steuerung des Engagements
- Automatisches Blockieren neuer Trades bei hohem Stress
- Dynamische Reduktion der Grid-Tiefe
- Direktionaler Exposure-Ausgleich
- Funktioniert mit allen wichtigen Forex-Symbolen
- Jeder Zeitrahmen
- Keine Martingal-Multiplikation
Engine zur Stressüberwachung
KP Grid Sentinel berechnet einen internen Systemzustandsindex, der auf folgenden Faktoren basiert:
- Floating Drawdown vom Equity Peak
- Margin-Nutzung
- Anzahl der aktiven Netzpositionen
- Ungleichgewicht der Richtungspositionen
Dieser interne Index steuert, wie sich der Expert Advisor in Echtzeit verhält.
Wenn der Systemstress zunimmt, wird der EA automatisch angepasst:
- Reduziert die Positionsgröße
- Begrenzt die Rastererweiterung
- Schränkt neue Einträge ein
- Priorisiert die Kapitalerhaltung
Lockdown-Verhalten
Wenn die Kontobedingungen ein unsicheres Niveau erreichen, schaltet KP Grid Sentinel automatisch in einen Schutzmodus:
- Neue Positionen werden vorübergehend blockiert
- Die Erweiterung des Rasters wird eingeschränkt
- Die Losgrößen werden auf ein Minimum reduziert
- Nur die Positionsverwaltung bleibt aktiv
Dieser Mechanismus wurde entwickelt, um das Handelskonto während ungünstiger Marktbedingungen zu schützen.
Empfohlene Verwendung
- Hedging-Konten
- Wichtige Währungspaare
- Stabiler VPS empfohlen
- Geeignet für konservative und mittlere Risikoprofile
- Prop-Firm-kompatible Konfiguration verfügbar
Wichtiger Hinweis
Der Handel mit Gitternetzen ist immer mit einem Risiko verbunden.
KP Grid Sentinel wurde entwickelt, um das Risiko zu kontrollieren und den Kontostress zu reduzieren, kann aber keine Gewinne garantieren.
Erklärung der Parameter
Grid-Konfiguration
BaseLot
Ursprüngliche Losgröße, die für den Aufbau der Gitterstruktur verwendet wird.
GridStep
Abstand zwischen den Rasterebenen (Punkte).
MaxGridOrders
Maximal zulässige Anzahl von Rasterpositionen.
Dynamische Risikokompression (DRC)
DRC_Enabled
Aktiviert die dynamische Lot-Kompression basierend auf dem Floating Drawdown des Kontos.
DRC_MinLotFactor
Minimal zulässiger Kompressionsmultiplikator für Lots.
DRC_DD_Warning / DRC_DD_Critical
Schwellenwerte für den gleitenden Drawdown, die zur Aktivierung des Kompressionsverhaltens verwendet werden.
Stressüberwachung & Expositionskontrolle
Governor_Enabled
Aktiviert die interne Belastungssteuerung.
Governor_MaxTotalLots
Maximale Anzahl von Losen, die gleichzeitig geöffnet sein dürfen.
Governor_MaxLotsPerDirection
Maximal zulässige Lots pro BUY- oder SELL-Richtung.
Governor_MaxGridDepth
Maximale Gittertiefe vor Beginn der Stressbegrenzung.
Governor_ESI_Warning / Critical / Lockdown
Stressindex-Schwellenwerte, die das Systemverhalten regeln.
Governor_MinLotModifier
Minimal zulässiger Los-Multiplikator bei hoher Belastung.
Schutzverhalten
Governor_DynamicDepth
Ermöglicht die automatische Reduzierung der Gittertiefe unter Stressbedingungen.
Governor_MaxImbalanceRatio
Maximal zulässiges BUY/SELL Exposure-Ungleichgewicht.
Governor_UpdateIntervalMs
Häufigkeit der Neuberechnung der Stressüberwachung.