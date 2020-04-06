KP Grid Sentinel

KP-Netzwächter

Adaptiver risikokontrollierter Netz-Expertenberater

KP Grid Sentinel ist ein automatisiertes Grid-Handelssystem für MetaTrader 5, das mit einem starken Fokus auf Kapitalschutz und Risikokontrolle entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu klassischen Grid-Systemen integriert KP Grid Sentinel eine interne Stressüberwachungs-Engine, die den Zustand des Handelssystems kontinuierlich auswertet und dynamisch reguliert, wie viel Risiko auf dem Markt bestehen darf.

Der Expert Advisor passt sein Verhalten automatisch an die aktuellen Kontobedingungen, die Margin-Nutzung und die Struktur der offenen Positionen an.

Wichtigste Merkmale

- Hedging-Grid-Logik (unterstützt gleichzeitige KAUF- und VERKAUFS-Positionen)
- Dynamische Lot-Größen-Kompression auf Basis des Floating Drawdown
- Engine zur Überwachung und Steuerung des Engagements
- Automatisches Blockieren neuer Trades bei hohem Stress
- Dynamische Reduktion der Grid-Tiefe
- Direktionaler Exposure-Ausgleich
- Funktioniert mit allen wichtigen Forex-Symbolen
- Jeder Zeitrahmen
- Keine Martingal-Multiplikation

Engine zur Stressüberwachung

KP Grid Sentinel berechnet einen internen Systemzustandsindex, der auf folgenden Faktoren basiert:

- Floating Drawdown vom Equity Peak
- Margin-Nutzung
- Anzahl der aktiven Netzpositionen
- Ungleichgewicht der Richtungspositionen

Dieser interne Index steuert, wie sich der Expert Advisor in Echtzeit verhält.

Wenn der Systemstress zunimmt, wird der EA automatisch angepasst:

- Reduziert die Positionsgröße
- Begrenzt die Rastererweiterung
- Schränkt neue Einträge ein
- Priorisiert die Kapitalerhaltung

Lockdown-Verhalten

Wenn die Kontobedingungen ein unsicheres Niveau erreichen, schaltet KP Grid Sentinel automatisch in einen Schutzmodus:

- Neue Positionen werden vorübergehend blockiert
- Die Erweiterung des Rasters wird eingeschränkt
- Die Losgrößen werden auf ein Minimum reduziert
- Nur die Positionsverwaltung bleibt aktiv

Dieser Mechanismus wurde entwickelt, um das Handelskonto während ungünstiger Marktbedingungen zu schützen.

Empfohlene Verwendung

- Hedging-Konten
- Wichtige Währungspaare
- Stabiler VPS empfohlen
- Geeignet für konservative und mittlere Risikoprofile
- Prop-Firm-kompatible Konfiguration verfügbar

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Gitternetzen ist immer mit einem Risiko verbunden.
KP Grid Sentinel wurde entwickelt, um das Risiko zu kontrollieren und den Kontostress zu reduzieren, kann aber keine Gewinne garantieren.


Erklärung der Parameter

Grid-Konfiguration

BaseLot
Ursprüngliche Losgröße, die für den Aufbau der Gitterstruktur verwendet wird.

GridStep
Abstand zwischen den Rasterebenen (Punkte).

MaxGridOrders
Maximal zulässige Anzahl von Rasterpositionen.

Dynamische Risikokompression (DRC)

DRC_Enabled
Aktiviert die dynamische Lot-Kompression basierend auf dem Floating Drawdown des Kontos.

DRC_MinLotFactor
Minimal zulässiger Kompressionsmultiplikator für Lots.

DRC_DD_Warning / DRC_DD_Critical
Schwellenwerte für den gleitenden Drawdown, die zur Aktivierung des Kompressionsverhaltens verwendet werden.

Stressüberwachung & Expositionskontrolle

Governor_Enabled
Aktiviert die interne Belastungssteuerung.

Governor_MaxTotalLots
Maximale Anzahl von Losen, die gleichzeitig geöffnet sein dürfen.

Governor_MaxLotsPerDirection
Maximal zulässige Lots pro BUY- oder SELL-Richtung.

Governor_MaxGridDepth
Maximale Gittertiefe vor Beginn der Stressbegrenzung.

Governor_ESI_Warning / Critical / Lockdown
Stressindex-Schwellenwerte, die das Systemverhalten regeln.

Governor_MinLotModifier
Minimal zulässiger Los-Multiplikator bei hoher Belastung.

Schutzverhalten

Governor_DynamicDepth
Ermöglicht die automatische Reduzierung der Gittertiefe unter Stressbedingungen.

Governor_MaxImbalanceRatio
Maximal zulässiges BUY/SELL Exposure-Ungleichgewicht.

Governor_UpdateIntervalMs
Häufigkeit der Neuberechnung der Stressüberwachung.

Weitere Produkte dieses Autors
KP Grid
Ruben Fernandez Souto
Experten
KP Grid ist ein robuster Expert Advisor, der speziell für Grid-basierte Strategien in Trend- oder Schwankungsmärkten entwickelt wurde. Er eröffnet und verwaltet auf intelligente Weise Kauf-/Verkaufs-Grid mit anpassbarer Distanz, Volumenskalierung und Gewinn-/Verlustmanagement-Logik. Mit integrierten Trailing-Optionen und optionaler RSI-basierter Signalfilterung passt sich KP Grid an verschiedene Marktszenarien an und bietet gleichzeitig eine starke Kontrolle über Drawdowns. Dieser EA ist für er
KP Grid Pro MT5
Ruben Fernandez Souto
Experten
KP Grid Pro MT5 - Adaptive Risikokompression Grid-Engine KP Grid Pro MT5 ist eine professionelle Grid-Trading-Engine mit dynamischer Risikokompression (DRC), die entwickelt wurde, um extreme Marktbedingungen zu überstehen und gleichzeitig langfristiges Kapitalwachstum zu bewahren. Im Gegensatz zu traditionellen Grid- oder Martingale-EAs passt KP Grid Pro sein Risikoengagement dynamisch in Echtzeit an, basierend auf dem Live-Floating Drawdown, der offenen Grid-Tiefe und dem Druck auf die Aktienmä
KP Stability Engine MT5
Ruben Fernandez Souto
Utilitys
️ KP Stability Engine - Professionelle Risiko-Infrastruktur für MT5 KP Stability Engine ist kein Handelsroboter. Es handelt sich um eine professionelle Engine für Kontosicherung und Risikokontrolle. KP Stability Engine wurde für Händler und Entwickler entwickelt, die einen oder mehrere Expert Advisors betreiben, und fungiert als zentrale Risikokontrolleinrichtung , die Ihr Konto kontinuierlich überwacht und das Risiko, den Drawdown und die gleitenden Verluste in Echtzeit dynamisch begrenzt. Si
