KP-Netzwächter

Adaptiver risikokontrollierter Netz-Expertenberater

KP Grid Sentinel ist ein automatisiertes Grid-Handelssystem für MetaTrader 5, das mit einem starken Fokus auf Kapitalschutz und Risikokontrolle entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu klassischen Grid-Systemen integriert KP Grid Sentinel eine interne Stressüberwachungs-Engine, die den Zustand des Handelssystems kontinuierlich auswertet und dynamisch reguliert, wie viel Risiko auf dem Markt bestehen darf.

Der Expert Advisor passt sein Verhalten automatisch an die aktuellen Kontobedingungen, die Margin-Nutzung und die Struktur der offenen Positionen an.

Wichtigste Merkmale

- Hedging-Grid-Logik (unterstützt gleichzeitige KAUF- und VERKAUFS-Positionen)

- Dynamische Lot-Größen-Kompression auf Basis des Floating Drawdown

- Engine zur Überwachung und Steuerung des Engagements

- Automatisches Blockieren neuer Trades bei hohem Stress

- Dynamische Reduktion der Grid-Tiefe

- Direktionaler Exposure-Ausgleich

- Funktioniert mit allen wichtigen Forex-Symbolen

- Jeder Zeitrahmen

- Keine Martingal-Multiplikation

Engine zur Stressüberwachung

KP Grid Sentinel berechnet einen internen Systemzustandsindex, der auf folgenden Faktoren basiert:

- Floating Drawdown vom Equity Peak

- Margin-Nutzung

- Anzahl der aktiven Netzpositionen

- Ungleichgewicht der Richtungspositionen

Dieser interne Index steuert, wie sich der Expert Advisor in Echtzeit verhält.

Wenn der Systemstress zunimmt, wird der EA automatisch angepasst:

- Reduziert die Positionsgröße

- Begrenzt die Rastererweiterung

- Schränkt neue Einträge ein

- Priorisiert die Kapitalerhaltung

Lockdown-Verhalten

Wenn die Kontobedingungen ein unsicheres Niveau erreichen, schaltet KP Grid Sentinel automatisch in einen Schutzmodus:

- Neue Positionen werden vorübergehend blockiert

- Die Erweiterung des Rasters wird eingeschränkt

- Die Losgrößen werden auf ein Minimum reduziert

- Nur die Positionsverwaltung bleibt aktiv

Dieser Mechanismus wurde entwickelt, um das Handelskonto während ungünstiger Marktbedingungen zu schützen.

Empfohlene Verwendung

- Hedging-Konten

- Wichtige Währungspaare

- Stabiler VPS empfohlen

- Geeignet für konservative und mittlere Risikoprofile

- Prop-Firm-kompatible Konfiguration verfügbar

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Gitternetzen ist immer mit einem Risiko verbunden.

KP Grid Sentinel wurde entwickelt, um das Risiko zu kontrollieren und den Kontostress zu reduzieren, kann aber keine Gewinne garantieren.





Erklärung der Parameter

Grid-Konfiguration

BaseLot

Ursprüngliche Losgröße, die für den Aufbau der Gitterstruktur verwendet wird.

GridStep

Abstand zwischen den Rasterebenen (Punkte).

MaxGridOrders

Maximal zulässige Anzahl von Rasterpositionen.

Dynamische Risikokompression (DRC)

DRC_Enabled

Aktiviert die dynamische Lot-Kompression basierend auf dem Floating Drawdown des Kontos.

DRC_MinLotFactor

Minimal zulässiger Kompressionsmultiplikator für Lots.

DRC_DD_Warning / DRC_DD_Critical

Schwellenwerte für den gleitenden Drawdown, die zur Aktivierung des Kompressionsverhaltens verwendet werden.

Stressüberwachung & Expositionskontrolle

Governor_Enabled

Aktiviert die interne Belastungssteuerung.

Governor_MaxTotalLots

Maximale Anzahl von Losen, die gleichzeitig geöffnet sein dürfen.

Governor_MaxLotsPerDirection

Maximal zulässige Lots pro BUY- oder SELL-Richtung.

Governor_MaxGridDepth

Maximale Gittertiefe vor Beginn der Stressbegrenzung.

Governor_ESI_Warning / Critical / Lockdown

Stressindex-Schwellenwerte, die das Systemverhalten regeln.

Governor_MinLotModifier

Minimal zulässiger Los-Multiplikator bei hoher Belastung.

Schutzverhalten

Governor_DynamicDepth

Ermöglicht die automatische Reduzierung der Gittertiefe unter Stressbedingungen.

Governor_MaxImbalanceRatio

Maximal zulässiges BUY/SELL Exposure-Ungleichgewicht.

Governor_UpdateIntervalMs

Häufigkeit der Neuberechnung der Stressüberwachung.