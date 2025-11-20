XAU Auto Buy EA MT5

EA-Funktions-Highlights
Intelligentes Ordermanagement: Unterstützt globalen Orderschalter, dynamische Berechnung der maximalen Positionen, Zeitintervallsteuerung usw.
Flexible Gewinnmitnahme und Stop-Loss: Unterstützt dynamischen Stop-Loss, Schutz bei schwebenden Verlusten, Trailing-Stop und weitere Gewinnschutzmechanismen.
SAR-Signalfilterung: Nutzt Parabolic SAR-Trendsignale für präzisere Einstiegszeitpunkte.
Erweiterte Risikokontrolle: Integrierte Mechanismen für Kontostand, Margin-Verhältnis usw. sorgen für sichere Trades.
Unterstützung verschiedener Handelsszenarien: Unterstützt verschiedene Währungspaare, Kontotypen und Strategieanforderungen.
Neue Funktionen
Dynamischer Stop-Loss: Passt den Stop-Loss automatisch an Kursänderungen an, um das Risiko zu reduzieren.
Erweiterte Risikomanagement: Aktiviert dynamische Positionsberechnung, steuert Risiko basierend auf Margin-Verhältnis.
Schutz bei schwebenden Verlusten: Setzt einen Schutz-Gewinnmitnahme, wenn ein schwebender Verlust ausgelöst wird, um Verluste zu minimieren.
Präzise Stop-Loss-Steuerung: Jede Order unterstützt individuelle Stop-Loss- und Slippage-Einstellungen.
EA-Parameterübersicht
Hauptparameter:
Orderparameter: Globaler Orderschalter, Mindestintervall, Slippage-Kontrolle usw.
SAR-Parameter: Flexible Einstellung von Beschleunigung, Anfangs- und Maximalwert, unterstützt Signalumkehr.
Trailing-Stop-Parameter: Gewinnbasierter Trailing-Stop, Pufferkompensation usw.
TP/SL-Parameter: Ziel für Gewinnmitnahme pro Position, dynamisches Stop-Loss-Verhältnis, Schutz-Gewinnmitnahme usw.
Risikomanagement-Parameter: Mindestkontostand, Margin-Verhältnis, dynamische Positionsgrenze, Preisunterschied für Pending Orders usw.
Anleitung
Laden Sie die EA-Datei herunter und legen Sie sie im `Experts`-Ordner des MT5-Verzeichnisses ab.
Öffnen Sie die MT5-Plattform, suchen Sie den EA im Navigator und laden Sie ihn auf das gewünschte Chart.
Stellen Sie die EA-Parameter entsprechend Ihren Handelsanforderungen ein (siehe Parameterbeschreibung).
Aktivieren Sie den EA und starten Sie den Betrieb. Der EA handelt automatisch entsprechend der Marktlage.
Geeignet für
Investoren, die automatisierten Handel anstreben.
Forex-Trader, die mit quantitativen Strategien effizienter handeln möchten.
Konservative Investoren, die Wert auf Risikomanagement und Gewinnschutz legen.
