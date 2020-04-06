**KPG Momentum Scalper 1 - Ihr intelligenter, risikobewusster Handelspartner**- Aktivierungen : 5





Hallo, Trader!





Darf ich vorstellen: **KPG Momentum Scalper 1** - die Scalping-Lösung der nächsten Generation, entwickelt für Präzision, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit. Dieser Bot wurde für den disziplinierten Trader entwickelt und jagt nicht nur Gelegenheiten hinterher, sondern schützt Ihr Konto mit mehrschichtigem Schutz und intelligentem Geldmanagement unter allen Marktbedingungen.





**Warum KPG Momentum Scalper 1 sich abhebt**





✅ **Überlegenes Risikomanagement**

- Überprüfung des Kontostands vor dem Handel (CheckMoneyForTrade)

- Tägliche Verlust- und Gewinngrenzen (DailyMaxLossPercent / DailyMaxProfitPercent)

- Maximale Spread-Kontrolle (MaxSpreadPoints)





✅ **Flexibles & intelligentes Geldmanagement**

- 4 Modi zur Losgrößenbestimmung: Fest, prozentual, ATR-basiert, Equity-basiert

- Kontrolliertes Martingale (bis zu 3 Stufen)

- Broker-konforme Volumenvalidierung





✅ **Kompletter Stop-Level-Schutz**

- Automatische SL/TP-Anpassung gemäß SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

- Einfrieren des Niveaus (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)

- Prüfung auf Sicherheitspuffer (SafetyBufferPoints) und Mindestabstand (MinStopDistance)





✅ **Diversifizierte Exit-Strategien**

- Anpassbarer Trailing Stop mit einstellbarer Aktivierung und Schrittweite

- Automatischer Breakeven-Stop

- Candle-Reversal-Erkennung für rechtzeitigen Ausstieg





✅ **Vollständige Kontoabsicherung**

- Erkennung des Margin-Modus (Absicherung/Netting)

- Limit für maximale Aufträge pro Symbol (MaxOrdersPerSymbol)





**Built for Consistency, Designed for Safety**

Der KPG Momentum Scalper 1 kombiniert aggressive Chancenwahrnehmung mit defensiver Konsequenz. Er handelt nicht nur, sondern überwacht, prüft und schützt bei jedem Schritt. Egal, ob Sie Gold, Devisen, Kryptowährungen oder Indizes skalieren, dieser Bot stellt sicher, dass jede Bewegung kalkuliert, regelkonform und kapitalschonend ist.





**Bereit, mit Vertrauen zu handeln?**

Aktivieren Sie KPG Momentum Scalper 1 und erleben Sie einen neuen Standard im automatisierten Scalping - wo Momentum auf Achtsamkeit trifft.





---





**Kurzbeschreibung des MQL5-Marktplatzes**





