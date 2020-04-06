KPG Momentum Scalper 1

**KPG Momentum Scalper 1 - Ihr intelligenter, risikobewusster Handelspartner**- Aktivierungen : 5

Hallo, Trader!

Darf ich vorstellen: **KPG Momentum Scalper 1** - die Scalping-Lösung der nächsten Generation, entwickelt für Präzision, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit. Dieser Bot wurde für den disziplinierten Trader entwickelt und jagt nicht nur Gelegenheiten hinterher, sondern schützt Ihr Konto mit mehrschichtigem Schutz und intelligentem Geldmanagement unter allen Marktbedingungen.

**Warum KPG Momentum Scalper 1 sich abhebt**

✅ **Überlegenes Risikomanagement**
- Überprüfung des Kontostands vor dem Handel (CheckMoneyForTrade)
- Tägliche Verlust- und Gewinngrenzen (DailyMaxLossPercent / DailyMaxProfitPercent)
- Maximale Spread-Kontrolle (MaxSpreadPoints)

✅ **Flexibles & intelligentes Geldmanagement**
- 4 Modi zur Losgrößenbestimmung: Fest, prozentual, ATR-basiert, Equity-basiert
- Kontrolliertes Martingale (bis zu 3 Stufen)
- Broker-konforme Volumenvalidierung

✅ **Kompletter Stop-Level-Schutz**
- Automatische SL/TP-Anpassung gemäß SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
- Einfrieren des Niveaus (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
- Prüfung auf Sicherheitspuffer (SafetyBufferPoints) und Mindestabstand (MinStopDistance)

✅ **Diversifizierte Exit-Strategien**
- Anpassbarer Trailing Stop mit einstellbarer Aktivierung und Schrittweite
- Automatischer Breakeven-Stop
- Candle-Reversal-Erkennung für rechtzeitigen Ausstieg

✅ **Vollständige Kontoabsicherung**
- Erkennung des Margin-Modus (Absicherung/Netting)
- Limit für maximale Aufträge pro Symbol (MaxOrdersPerSymbol)

**Built for Consistency, Designed for Safety**
Der KPG Momentum Scalper 1 kombiniert aggressive Chancenwahrnehmung mit defensiver Konsequenz. Er handelt nicht nur, sondern überwacht, prüft und schützt bei jedem Schritt. Egal, ob Sie Gold, Devisen, Kryptowährungen oder Indizes skalieren, dieser Bot stellt sicher, dass jede Bewegung kalkuliert, regelkonform und kapitalschonend ist.

**Bereit, mit Vertrauen zu handeln?**
Aktivieren Sie KPG Momentum Scalper 1 und erleben Sie einen neuen Standard im automatisierten Scalping - wo Momentum auf Achtsamkeit trifft.

---

**Kurzbeschreibung des MQL5-Marktplatzes**

KPG Momentum Scalper 1 ist ein risikobewusster automatischer Trader mit robustem Kapitalschutz, flexibler Losgröße und voller Stop-Level-Einhaltung. Mit täglichen Verlust-/Gewinn-Limits, Multi-Mode-Geldmanagement und einer intelligenten Ausstiegslogik, einschließlich Trailing-Stop und Kerzenumkehr-Erkennung, gewährleistet er eine disziplinierte Ausführung auf allen Märkten. Ideal für Händler, die Wert auf Konsistenz, Sicherheit und eine anpassungsfähige Strategie legen. Handeln Sie intelligenter - nicht härter.

Ich rate nicht. Ich spiele nicht.
Ich analysiere, ich warte, und wenn die Wahrscheinlichkeiten übereinstimmen, schlage ich mit Präzision zu und verwandle eine Gelegenheit in eine Reihe profitabler Trades.

Wie ich funktioniere

  • Plug & Play-Installation: Verbinden Sie mich einfach mit Ihrem Chart, wählen Sie Ihr Risikoniveau, und ich erledige den Rest.
  • Optimierte Strategien: sofort voll einsatzbereit, keine komplexe Einrichtung erforderlich.
  • Multi-Timeframe-Flexibilität: makellose Leistung in jedem Zeitrahmen.
  • 24/5 Marktintelligenz: ständige Überwachung der Volatilität, des Preisverhaltens und der Trendstrukturen für messerscharfe Ausführung.

Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie den Ton ändern oder eine Funktion weiter hervorheben möchten.

** Kurzer Einrichtungshinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass der maximale Spread in Ihren Eingabeeinstellungen höher ist als der tatsächliche Spread auf Ihrer Handelsplattform. Wenn Sie auf Probleme stoßen, sprechen Sie mich einfach an - ich bin immer für Sie da. Vielen Dank!**

