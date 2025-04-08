KP Stability Engine MT5

🛡️ KP Stability Engine - Professionelle Risiko-Infrastruktur für MT5

KP Stability Engine ist kein Handelsroboter.
Es handelt sich um eine professionelle Engine für Kontosicherung und Risikokontrolle.

KP Stability Engine wurde für Händler und Entwickler entwickelt, die einen oder mehrere Expert Advisors betreiben, und fungiert als zentrale Risikokontrolleinrichtung, die Ihr Konto kontinuierlich überwacht und das Risiko, den Drawdown und die gleitenden Verluste in Echtzeit dynamisch begrenzt.

Sie veröffentlicht Live-Risikoberechtigungen unter Verwendung globaler MT5-Variablen und ermöglicht es Ihren EAs, den Handel automatisch zu reduzieren oder zu blockieren, wenn der Kontostress zunimmt.

Dies ist das gleiche Konzept, das auch von professionellen Trading-Desks und Prop-Firmen verwendet wird.

🔒 Was die KP Stability Engine leistet

  • Verhindert katastrophale Drawdowns

  • Schützt Aktienspitzen

  • Begrenzt schwebende Verluste

  • Begrenzung des Gesamtengagements (Lots)

  • Dynamische Risikokomprimierung unter Stress

  • Koordiniert mehrere EAs auf einmal

  • Publiziert Live-Handelsberechtigungen über globale Variablen

Ihre EAs handeln weiter - aber unter intelligenter Überwachung.

🧠 Zentrale Schutzmodule

Modul Beschreibung
Equity Drawdown Guard Schützt das tägliche und das gesamte Eigenkapital
Floating Loss Guard Kontrolliert den Live-Drawdown
Exposure-Obergrenze Begrenzt alle offenen Lose
Komprimierungs-Engine Reduziert das Risiko dynamisch
Erlaubnis-Gate Sperrt den Handel, wenn die Marge unsicher wird

Jedes Modul kann unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden.

🔗 Nahtlose EA-Integration

Fügen Sie nur 2 Codezeilen zu Ihrem EA hinzu, damit er der Stability Engine gehorcht:

#include <KPSE_Bridge.mqh> double mult = KPSE_GetRiskMultiplier() ;

Oder überprüfen Sie die vollständige Erlaubnis:


    

        

            

        

    



    

       if(!KPSE_TradingAllowed()) return;

🖥️ Visuelles Kontrollpanel

Live-Panel zeigt:

  • Eigenkapital / Saldo / Drawdown

  • Fließender Verlust

  • Exposure

  • Komprimierungsmultiplikator

  • Kontostress

  • Handelsstatus (AKTIV / BLOCKIERT)

🎯 Für wen ist das?

  • Grid-Händler

  • Multi-EA-Benutzer

  • Herausforderer von Prop-Firmen

  • Entwickler, die professionelle Bots entwickeln

  • Händler, denen der Kapitalerhalt wichtig ist

⚠️ Wichtig

Mit diesem Dienstprogramm werden keine Trades eröffnet.
Es ist eine professionelle Sicherheitsschicht für Ihre Strategien.


Weitere Produkte dieses Autors
KP Grid
Ruben Fernandez Souto
Experten
KP Grid ist ein robuster Expert Advisor, der speziell für Grid-basierte Strategien in Trend- oder Schwankungsmärkten entwickelt wurde. Er eröffnet und verwaltet auf intelligente Weise Kauf-/Verkaufs-Grid mit anpassbarer Distanz, Volumenskalierung und Gewinn-/Verlustmanagement-Logik. Mit integrierten Trailing-Optionen und optionaler RSI-basierter Signalfilterung passt sich KP Grid an verschiedene Marktszenarien an und bietet gleichzeitig eine starke Kontrolle über Drawdowns. Dieser EA ist für er
KP Grid Pro MT5
Ruben Fernandez Souto
Experten
KP Grid Pro MT5 - Adaptive Risikokompression Grid-Engine KP Grid Pro MT5 ist eine professionelle Grid-Trading-Engine mit dynamischer Risikokompression (DRC), die entwickelt wurde, um extreme Marktbedingungen zu überstehen und gleichzeitig langfristiges Kapitalwachstum zu bewahren. Im Gegensatz zu traditionellen Grid- oder Martingale-EAs passt KP Grid Pro sein Risikoengagement dynamisch in Echtzeit an, basierend auf dem Live-Floating Drawdown, der offenen Grid-Tiefe und dem Druck auf die Aktienmä
KP Grid Sentinel
Ruben Fernandez Souto
Experten
KP-Netzwächter Adaptiver risikokontrollierter Netz-Expertenberater KP Grid Sentinel ist ein automatisiertes Grid-Handelssystem für MetaTrader 5, das mit einem starken Fokus auf Kapitalschutz und Risikokontrolle entwickelt wurde. Im Gegensatz zu klassischen Grid-Systemen integriert KP Grid Sentinel eine interne Stressüberwachungs-Engine , die den Zustand des Handelssystems kontinuierlich auswertet und dynamisch reguliert, wie viel Risiko auf dem Markt bestehen darf. Der Expert Advisor passt sein
