KP Stability Engine MT5

🛡️ KP Stability Engine - Professionelle Risiko-Infrastruktur für MT5

KP Stability Engine ist kein Handelsroboter.

Es handelt sich um eine professionelle Engine für Kontosicherung und Risikokontrolle.

KP Stability Engine wurde für Händler und Entwickler entwickelt, die einen oder mehrere Expert Advisors betreiben, und fungiert als zentrale Risikokontrolleinrichtung, die Ihr Konto kontinuierlich überwacht und das Risiko, den Drawdown und die gleitenden Verluste in Echtzeit dynamisch begrenzt.

Sie veröffentlicht Live-Risikoberechtigungen unter Verwendung globaler MT5-Variablen und ermöglicht es Ihren EAs, den Handel automatisch zu reduzieren oder zu blockieren, wenn der Kontostress zunimmt.

Dies ist das gleiche Konzept, das auch von professionellen Trading-Desks und Prop-Firmen verwendet wird.

🔒 Was die KP Stability Engine leistet

Verhindert katastrophale Drawdowns

Schützt Aktienspitzen

Begrenzt schwebende Verluste

Begrenzung des Gesamtengagements (Lots)

Dynamische Risikokomprimierung unter Stress

Koordiniert mehrere EAs auf einmal

Publiziert Live-Handelsberechtigungen über globale Variablen

Ihre EAs handeln weiter - aber unter intelligenter Überwachung.

🧠 Zentrale Schutzmodule

Modul Beschreibung Equity Drawdown Guard Schützt das tägliche und das gesamte Eigenkapital Floating Loss Guard Kontrolliert den Live-Drawdown Exposure-Obergrenze Begrenzt alle offenen Lose Komprimierungs-Engine Reduziert das Risiko dynamisch Erlaubnis-Gate Sperrt den Handel, wenn die Marge unsicher wird

Jedes Modul kann unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden.

🔗 Nahtlose EA-Integration

Fügen Sie nur 2 Codezeilen zu Ihrem EA hinzu, damit er der Stability Engine gehorcht:

#include <KPSE_Bridge.mqh> double mult = KPSE_GetRiskMultiplier() ;

Oder überprüfen Sie die vollständige Erlaubnis:

if(!KPSE_TradingAllowed()) return ;

🖥️ Visuelles Kontrollpanel

Live-Panel zeigt:

Eigenkapital / Saldo / Drawdown

Fließender Verlust

Exposure

Komprimierungsmultiplikator

Kontostress

Handelsstatus (AKTIV / BLOCKIERT)

🎯 Für wen ist das?

Grid-Händler

Multi-EA-Benutzer

Herausforderer von Prop-Firmen

Entwickler, die professionelle Bots entwickeln

Händler, denen der Kapitalerhalt wichtig ist

⚠️ Wichtig

Mit diesem Dienstprogramm werden keine Trades eröffnet.

Es ist eine professionelle Sicherheitsschicht für Ihre Strategien.