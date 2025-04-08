KP Stability Engine MT5
- Utilitys
- Ruben Fernandez Souto
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🛡️ KP Stability Engine - Professionelle Risiko-Infrastruktur für MT5
KP Stability Engine ist kein Handelsroboter.
Es handelt sich um eine professionelle Engine für Kontosicherung und Risikokontrolle.
KP Stability Engine wurde für Händler und Entwickler entwickelt, die einen oder mehrere Expert Advisors betreiben, und fungiert als zentrale Risikokontrolleinrichtung, die Ihr Konto kontinuierlich überwacht und das Risiko, den Drawdown und die gleitenden Verluste in Echtzeit dynamisch begrenzt.
Sie veröffentlicht Live-Risikoberechtigungen unter Verwendung globaler MT5-Variablen und ermöglicht es Ihren EAs, den Handel automatisch zu reduzieren oder zu blockieren, wenn der Kontostress zunimmt.
Dies ist das gleiche Konzept, das auch von professionellen Trading-Desks und Prop-Firmen verwendet wird.
🔒 Was die KP Stability Engine leistet
-
Verhindert katastrophale Drawdowns
-
Schützt Aktienspitzen
-
Begrenzt schwebende Verluste
-
Begrenzung des Gesamtengagements (Lots)
-
Dynamische Risikokomprimierung unter Stress
-
Koordiniert mehrere EAs auf einmal
-
Publiziert Live-Handelsberechtigungen über globale Variablen
Ihre EAs handeln weiter - aber unter intelligenter Überwachung.
🧠 Zentrale Schutzmodule
|Modul
|Beschreibung
|Equity Drawdown Guard
|Schützt das tägliche und das gesamte Eigenkapital
|Floating Loss Guard
|Kontrolliert den Live-Drawdown
|Exposure-Obergrenze
|Begrenzt alle offenen Lose
|Komprimierungs-Engine
|Reduziert das Risiko dynamisch
|Erlaubnis-Gate
|Sperrt den Handel, wenn die Marge unsicher wird
Jedes Modul kann unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden.
🔗 Nahtlose EA-Integration
Fügen Sie nur 2 Codezeilen zu Ihrem EA hinzu, damit er der Stability Engine gehorcht:
Oder überprüfen Sie die vollständige Erlaubnis:
if(!KPSE_TradingAllowed()) return;
🖥️ Visuelles Kontrollpanel
Live-Panel zeigt:
-
Eigenkapital / Saldo / Drawdown
-
Fließender Verlust
-
Exposure
-
Komprimierungsmultiplikator
-
Kontostress
-
Handelsstatus (AKTIV / BLOCKIERT)
🎯 Für wen ist das?
-
Grid-Händler
-
Multi-EA-Benutzer
-
Herausforderer von Prop-Firmen
-
Entwickler, die professionelle Bots entwickeln
-
Händler, denen der Kapitalerhalt wichtig ist
⚠️ Wichtig
Mit diesem Dienstprogramm werden keine Trades eröffnet.
Es ist eine professionelle Sicherheitsschicht für Ihre Strategien.