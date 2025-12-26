Adaptative Trend System

Adaptive Trend System (ATS) - Professionelles Multi-Strategy Averaging System mit Telegrammsteuerung

Adaptive Trend System (ATS) ist ein professioneller Expert Advisor, der intelligente Trendsignale mit einem progressiven Mittelwertbildungssystem (Martingale oder Linear) kombiniert. Im Gegensatz zu traditionellen Grids, die schwebende Orders platzieren, eröffnet ATS Positionen dynamisch nur dann, wenn sich der Preis gegen Sie bewegt, so dass Sie Ihren Einstiegspreis bei vollständiger Risikokontrolle mitteln können.

Version 4.24 führt drei austauschbare Signalstrategien (Dual EMA, SuperTrend, Ichimoku), drei Ausführungsmodi je nach Handelsstil und einen universellen ADX-Filter ein, um nur in klaren Trends zu handeln.

🚀 Hauptmerkmale

1. 📱 Volle Fernsteuerung über Telegram

Verwalten Sie Ihren Roboter von überall aus:

  • Echtzeit-Befehle: /Pause , /Fortsetzen , /Alles schließen , /Status
  • Sofortige Benachrichtigungen: Eröffnungs-, Schließungs- und Drawdown-Benachrichtigungen

2. 🎯 Drei Ausführungsmodi (NEU!)

Wählen Sie, wie und wann der EA reagiert:

  • Neuer Balken: Eröffnet und schließt Positionen nur am Ende einer jeden Kerze
    • Ideal für Strategien, die auf vollständigen Kerzen basieren
    • Geringere Anzahl von Operationen
    • Kein "Rauschen" durch Intra-Bar-Bewegungen
  • Tick Exit: Eröffnet Positionen bei Kerzenschluss, schließt aber bei jedem Tick
    • Berechnete Einstiege ohne Neufärbung
    • Reaktive Ausstiege, die Ziele schnell erfassen
    • Perfektes Gleichgewicht zwischen Präzision und Geschwindigkeit
  • Voller Tick: Eröffnet und schließt Positionen bei jedem Tick
    • Ultra-reaktiv auf jede Kursbewegung
    • Maximale Geschwindigkeit bei der Durchschnittsbildung von Eingängen
    • Erfordert aktives Risikomanagement

3. 📊 Drei Signal-Strategien (NEU!)

Jede Strategie bestimmt, WANN der erste Handel eröffnet werden soll:

  • Dual EMA: Basierend auf gleitenden Durchschnittskreuzen
  • SuperTrend: Folgt Trends mit ATR
  • Ichimoku: Erfordert 4 Bestätigungen

4. 🎚️ Universeller ADX-Filter (NEU!)

Vermeidet den Handel in schwankenden Märkten:

  • Kompatibel mit ALLEN Strategien
  • Handelt nur, wenn ADX > 25 (klarer Trend)
  • Visualisierung in Echtzeit: OK TRADE / WEAK / RANGING

5. 📈 Progressives Mittelwertbildungssystem

Wenn ein Handel gegen Sie läuft, schließt der EA nicht mit Verlust. Stattdessen:

  • Wartet darauf, dass sich der Preis um eine konfigurierbare Distanz (ATR oder Fixpunkte) entfernt
  • Eröffnet eine neue Position in dieselbe Richtung
  • Die Lotgröße passt sich entsprechend Ihrer Konfiguration an:
    • FIXED: Immer das gleiche Lot
    • MULTIPLIER: Exponentielle Progression (z.B.: 0.01 → 0.02 → 0.04...)
    • LINEAR: Konstanter Anstieg (z. B.: 0,01 → 0,02 → 0,03...)
  • Ziel: Durchschnittlicher Preis, bis sich der Markt erholt hat und alle Positionen mit Gewinn schließen

6. 🛡️ Verwaltung des virtuellen Kapitals

Handel mit "Virtual Capital" für konservatives Wachstum:

  • Berechnet die Losgröße auf Basis eines fiktiven Betrags (z.B. $500) unabhängig vom realen Guthaben
  • Ermöglicht progressive Skalierung ohne Überlastung des Kontos
  • Optionale automatische Aufstockung auf der Grundlage kumulierter Gewinne

7. 🛑 Anti-Flash-Crash-Schutz (Zeitfilter)

Verhindert das Auffüllen aller Ebenen bei plötzlichen Abstürzen:

  • Erzwingt eine konfigurierbare Mindestwartezeit zwischen Mittelungsoperationen
  • Unterteilt die Levels in 3 Zonen (niedrige/mittlere/hohe Frequenz)
  • Wenn der Markt heftig abstürzt, werden nicht alle Positionen auf einmal geöffnet

8. 🚑 Überlebensmodus

Wenn die Mittelwertbildung ein gefährliches Niveau erreicht (z.B. 70% des Maximums):

  • Reduziert das Gewinnziel, um früher zu schließen
  • Bei maximalem Niveau wird ein kleiner kontrollierter Verlust in Kauf genommen
  • Gibt der "Rettung des Kontos" Vorrang vor dem "Geldverdienen".

9. ⚖️ Kombiniertes Ziel (Intelligentes Hedging)

Überwacht KAUF und VERKAUF gleichzeitig:

  • Wenn Sie Käufe mit Verlusten, aber Verkäufe mit Gewinnen haben, können Sie beide Seiten schließen, wenn der Nettogewinn das Ziel erreicht.
  • Ermöglicht Gewinne aus einem Trend, um Verluste aus einem Rücksetzer zu decken

10. 📏 Flexibles Abstandssystem (NEU!)

Wählen Sie, wie der Abstand zwischen den Mittelungsoperationen berechnet werden soll:

  • ATR-Modus: Adaptiver Abstand basierend auf der Volatilität
  • POINTS-Modus: Fester progressiver Abstand in Punkten
  • Konfigurierbarer progressiver Multiplikator pro Level

⚙️ Zusätzliche Funktionen

  • Täglicher Drawdown: Maximale tägliche Verlustgrenze (% oder $). Bei Erreichen wird alles geschlossen und gestoppt.
  • Teilweise schließen: Sichert Gewinne, indem ein bestimmter Prozentsatz der Positionen vor dem endgültigen Ziel geschlossen wird.
  • Freitags-Filter: Stoppt den Handel und schließt die Positionen vor dem Wochenende
  • Info-Panel: Grafische Oberfläche im Chart mit Echtzeit-Status
  • Broker-Schutz (NEU!): Automatische Validierung von Volumenlimits, STOPS_LEVEL und eingefrorenen Positionen

📋 Konfigurierbare Parameter

  • InpExecutionMode: Ausführungsmodus (New Bar/Tick Exit/Full Tick)
  • InpStrategieTyp: Signalstrategie (Dual EMA/SuperTrend/Ichimoku)
  • InpUseADXFilter: ADX-Filter, um nur in Trends zu handeln
  • InpBaseLotSize: Anfängliche Losgröße
  • InpLotProgression: Art der Progression (Feststehend/Multiplikator/Linear)
  • InpLotMultiplikator: Exponentialmultiplikator (bei Verwendung der Multiplikatorprogression)
  • InpGridDistanceType: Abstand zwischen den Operationen (ATR oder Punkte)
  • InpMaxGridLevels: Maximal zulässige Anzahl von Mittelungsoperationen
  • InpVirtuellesKapital: Basiskapital für die Risikoberechnung
  • InpEnableTimeFilter: Aktiviert den Zeitschutz zwischen den Operationen
  • InpEnableSurvivalMode: Aktiviert die Notausstiegslogik

💡 Verwendungshinweise

  • Paare: Entwickelt für den Handel mit jedem Währungspaar oder Vermögenswert
  • Zeitrahmen: Kompatibel mit allen Zeitfenstern (M1 bis MN1)
  • Einzahlung: Konfigurierbar entsprechend Ihrem Kapital und Ihrer Risikotoleranz über Virtual Capital
  • VPS: Empfohlen, um eine 24/7 Ausführung zu garantieren

⚠️ Risikowarnung

Der Handel mit Mittelwertbildungssystemen (Martingale) birgt erhebliche Risiken. Obwohl ATS V4.24 über mehrere Schutzmechanismen verfügt (Daily DD, Time Filters, Survival Mode, ADX Filter, Level Limits), können lange Sequenzen von ungünstigen Trades zu erheblichen Drawdowns führen.

Es ist wichtig, dass Sie:

  • Testen Sie ausgiebig auf DEMO, bevor Sie live gehen
  • Verwenden Sie eine angemessene Einlage für Ihr Risikoniveau
  • Konfigurieren Sie das Level-Limit entsprechend Ihrer Risikotoleranz
  • Aktivieren Sie Daily Drawdown als Sicherheitsnetz

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Jeder Trader ist selbst dafür verantwortlich, den EA entsprechend seines Stils und seiner Bedürfnisse zu konfigurieren.

Die Version 4.24 verwandelt ATS in ein wirklich professionelles und vielseitiges System, das sich an unterschiedliche Handelsstile, Marktbedingungen und Brokeranforderungen anpasst und dabei eine vollständige Risikokontrolle durch mehrere aktive Schutzmechanismen aufrechterhält.

