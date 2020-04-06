KP Grid
- Experten
- Ruben Fernandez Souto
- Version: 1.1
KP Grid ist ein robuster Expert Advisor, der speziell für Grid-basierte Strategien in Trend- oder Schwankungsmärkten entwickelt wurde. Er eröffnet und verwaltet auf intelligente Weise Kauf-/Verkaufs-Grid mit anpassbarer Distanz, Volumenskalierung und Gewinn-/Verlustmanagement-Logik. Mit integrierten Trailing-Optionen und optionaler RSI-basierter Signalfilterung passt sich KP Grid an verschiedene Marktszenarien an und bietet gleichzeitig eine starke Kontrolle über Drawdowns.
Dieser EA ist für erfahrene Trader geeignet, die die Dynamik von Grid-Systemen verstehen und eine intelligente, konfigurierbare Grid-Strategie automatisieren möchten.
✅ Hauptmerkmale
-
Dual-Direction-Grid (Kauf und/oder Verkauf unabhängig voneinander).
-
Anpassbarer Abstand zwischen Grid-Orders.
-
Progressive Losgröße unter Verwendung eines Volumenmultiplikators.
-
Optionaler RSI-basierter Trigger für die erste Order.
-
Gewinnbasierte Schließung für Grids (eine oder beide Richtungen).
-
Mehrere Trailing-Optionen: Aus, Kerzen oder Punkte.
-
Visuelle Informationsanzeige auf dem Chart.
⚙️ Haupteingabeparameter
🔁 Grid-Einstellungen
-
Kaufgeschäfte zulassen / Verkaufsgeschäfte zulassen : Aktivieren oder deaktivieren Sie Kauf-/Verkaufsraster.
-
Initial_Step : Preisschritt (in Punkten), bevor die erste Grid-Order platziert wird.
-
Abstand_Between_Orders : Abstand zwischen jeder neuen Order im Grid.
-
Order_Move_Step : Schrittanpassung beim Verschieben von Aufträgen.
-
Min_Distance_From_Price : Mindestabstand vom aktuellen Preis, um eine neue Order zuzulassen.
💰 Lot-Verwaltung
-
Order_Volume : Anfängliche Losgröße für jede Order.
-
Order_Volume_Multiplier : Multiplikator, der auf jede nachfolgende Gitterebene angewendet wird.
-
Lot_Rounding : Dezimalgenauigkeit für Losgrößen.
📈 Gewinn/Verlust-Management
-
Close_Profit_One_Direction : Erforderlicher Gewinn (in Währung), um ein eindirektionales Raster zu schließen.
-
Close_Profit_Two_Directions : Erforderlicher Gewinn zum Schließen beider Kauf-/Verkaufsraster.
-
Auto_Calculate_Profit : Aktiviert das automatische Gewinnziel basierend auf der durchschnittlichen Rastergröße.
-
Max_Loss_Limit : Harter Stop-Loss im Geld.
-
Close_Loss_On_Total_Profit : Optional: Schließt die Verlustseite, wenn genügend Gesamtgewinn vorhanden ist.
-
Loss_Threshold_For_Closure : Zusätzliche verlustbasierte Steuerung der Rasterschließung.
🕰️ Nachlaufende Optionen
-
Trailing_Typ :
-
0 : Aus
-
1 : Kerzenförmiges Trailing
-
2 : Festkomma-Trailing
-
-
Trailing_Step : Schritt in Punkten für Trailing.
-
Min_Profit_Trailing : Erforderlicher Mindestgewinn, bevor das Trailing aktiviert wird.
-
Candle_Offset / Candle_Timeframe : Wird für die Kerzen-Trailing-Logik verwendet.
🧠 E instellungen des Indikators
-
Open_First_Order_By_Indicator : Wenn TRUE , wird der RSI zum Filtern des ersten Handels verwendet.
-
Oversold_Zone / Overbought_Zone : RSI-Niveaus für die Signalfilterung.
-
RSI_Period / RSI_Timeframe : RSI Berechnungseinstellungen.
🧾 Andere Einstellungen
-
Magic : Eindeutiger Bezeichner für die EA-Aufträge.
-
CommentText : Kommentar zu den Aufträgen zur leichteren Nachverfolgung.
-
Info_Display_Color / Winning / Losing : Benutzerdefinierte Farben für das Info-Panel im Chart.
-
Font_Size : Schriftgröße für die Anzeige.
-
Stoploss / Takeprofit : Optionaler SL/TP für einzelne Trades.