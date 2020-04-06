KP Grid ist ein robuster Expert Advisor, der speziell für Grid-basierte Strategien in Trend- oder Schwankungsmärkten entwickelt wurde. Er eröffnet und verwaltet auf intelligente Weise Kauf-/Verkaufs-Grid mit anpassbarer Distanz, Volumenskalierung und Gewinn-/Verlustmanagement-Logik. Mit integrierten Trailing-Optionen und optionaler RSI-basierter Signalfilterung passt sich KP Grid an verschiedene Marktszenarien an und bietet gleichzeitig eine starke Kontrolle über Drawdowns.

Dieser EA ist für erfahrene Trader geeignet, die die Dynamik von Grid-Systemen verstehen und eine intelligente, konfigurierbare Grid-Strategie automatisieren möchten.

✅ Hauptmerkmale

Dual-Direction-Grid (Kauf und/oder Verkauf unabhängig voneinander).

Anpassbarer Abstand zwischen Grid-Orders.

Progressive Losgröße unter Verwendung eines Volumenmultiplikators.

Optionaler RSI-basierter Trigger für die erste Order.

Gewinnbasierte Schließung für Grids (eine oder beide Richtungen).

Mehrere Trailing-Optionen: Aus, Kerzen oder Punkte.

Visuelle Informationsanzeige auf dem Chart.

⚙️ Haupteingabeparameter

🔁 Grid-Einstellungen

Kaufgeschäfte zulassen / Verkaufsgeschäfte zulassen : Aktivieren oder deaktivieren Sie Kauf-/Verkaufsraster.

Initial_Step : Preisschritt (in Punkten), bevor die erste Grid-Order platziert wird.

Abstand_Between_Orders : Abstand zwischen jeder neuen Order im Grid.

Order_Move_Step : Schrittanpassung beim Verschieben von Aufträgen.

Min_Distance_From_Price : Mindestabstand vom aktuellen Preis, um eine neue Order zuzulassen.

💰 Lot-Verwaltung

Order_Volume : Anfängliche Losgröße für jede Order.

Order_Volume_Multiplier : Multiplikator, der auf jede nachfolgende Gitterebene angewendet wird.

Lot_Rounding : Dezimalgenauigkeit für Losgrößen.

📈 Gewinn/Verlust-Management

Close_Profit_One_Direction : Erforderlicher Gewinn (in Währung), um ein eindirektionales Raster zu schließen.

Close_Profit_Two_Directions : Erforderlicher Gewinn zum Schließen beider Kauf-/Verkaufsraster.

Auto_Calculate_Profit : Aktiviert das automatische Gewinnziel basierend auf der durchschnittlichen Rastergröße.

Max_Loss_Limit : Harter Stop-Loss im Geld.

Close_Loss_On_Total_Profit : Optional: Schließt die Verlustseite, wenn genügend Gesamtgewinn vorhanden ist.

Loss_Threshold_For_Closure : Zusätzliche verlustbasierte Steuerung der Rasterschließung.

🕰️ Nachlaufende Optionen

Trailing_Typ : 0 : Aus 1 : Kerzenförmiges Trailing 2 : Festkomma-Trailing

Trailing_Step : Schritt in Punkten für Trailing.

Min_Profit_Trailing : Erforderlicher Mindestgewinn, bevor das Trailing aktiviert wird.

Candle_Offset / Candle_Timeframe : Wird für die Kerzen-Trailing-Logik verwendet.

🧠 E instellungen des Indikators

Open_First_Order_By_Indicator : Wenn TRUE , wird der RSI zum Filtern des ersten Handels verwendet.

Oversold_Zone / Overbought_Zone : RSI-Niveaus für die Signalfilterung.

RSI_Period / RSI_Timeframe : RSI Berechnungseinstellungen.

🧾 Andere Einstellungen

Magic : Eindeutiger Bezeichner für die EA-Aufträge.

CommentText : Kommentar zu den Aufträgen zur leichteren Nachverfolgung.

Info_Display_Color / Winning / Losing : Benutzerdefinierte Farben für das Info-Panel im Chart.

Font_Size : Schriftgröße für die Anzeige.

Stoploss / Takeprofit : Optionaler SL/TP für einzelne Trades.



