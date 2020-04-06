KP Grid Pro MT5
- Asesores Expertos
- Ruben Fernandez Souto
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
KP Grid Pro MT5 es un motor de negociación grid de calidad profesional que incorpora la Compresión Dinámica del Riesgo (DRC), diseñada para sobrevivir a condiciones extremas del mercado preservando el crecimiento del capital a largo plazo.
A diferencia de los EAs tradicionales de grid o martingala, KP Grid Pro adapta dinámicamente su exposición al riesgo en tiempo real basándose en el drawdown flotante en tiempo real, la profundidad de la grid abierta y la presión de la renta variable - comprimiendo automáticamente el tamaño de la posición y la expansión de la grid durante las fases adversas del mercado.
Esto permite que el sistema se autoestabilice durante la alta volatilidad, las tendencias, los picos de noticias y los movimientos adversos prolongados, reduciendo drásticamente los escenarios de account-kill.
KP Grid Pro no es una parrilla de "disparar y olvidar", sino un motor de parrilla adaptable al riesgo creado para operadores serios que entienden la mecánica de las parrillas y exigen protección del capital.
Tecnología principal - Compresión Dinámica del Riesgo (DRC)
✔ Análisis de pérdidas flotantes en tiempo real
✔ Compresión progresiva de lotes durante la reducción
✔ Control dinámico de la profundidad de la red
✔ Decaimiento automático de la exposición
✔ Estabilización de la red en función de la renta variable
✔ Arquitectura anti-ruina
✔ Lógica de compresión segura de la red (sin falsos picos de recuperación)
Esto hace que KP Grid Pro fundamentalmente diferente de cualquier EA martingala estándar.
Características principales
- Cuadrícula de doble dirección (compra/venta independiente)
- Escalado de lotes adaptable con compresión dinámica del riesgo
- Limitación de la profundidad de la cuadrícula en función de la renta variable
- Cierre de bloques en función de los beneficios
- Autoestabilización de la cuadrícula durante tendencias adversas
- Múltiples sistemas de seguimiento
- Primera entrada con filtro RSI opcional
- Panel visual de riesgo y exposición
- Diseñado para cuentas de cobertura MT5
Gestión de la parrilla
- Paso de rejilla configurable
- Multiplicador de lotes progresivo
- Escalado de compresión dinámico
- Limitador de profundidad máxima de rejilla
- Lógica de bloqueo de beneficios de rejilla
- Decaimiento automático de la exposición
Capa de protección del capital
- Compresión dinámica del riesgo
- Protección del capital duro
- Control de la liquidación del lado de pérdidas
- Lógica de recuperación global de beneficios
- Estabilización del Drawdown
Sistemas Trailing y Exit
- Candle trailing
- Trailing de punto fijo
- Activación dinámica del trailing
- Estabilización parcial de la parrilla
Filtros de indicadores
- Primera entrada opcional basada en RSI
- Marco temporal y niveles RSI personalizados
Diseñado para
✔ Traders experimentados
✔ Especialistas en rejilla
✔ Estrategias de rejilla de preservación de capital
✔ VPS / Operación 24 horas
✔ Trading de supervivencia a largo plazo
Importante
KP Grid Pro está diseñado sólo para cuentas de cobertura MT5.
Las cuentas de compensación no están soportadas debido a la arquitectura grid.