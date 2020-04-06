KP Grid Pro MT5

KP Grid Pro MT5 - Motor de Cuadrícula de Compresión de Riesgo Adaptativa

KP Grid Pro MT5 es un motor de negociación grid de calidad profesional que incorpora la Compresión Dinámica del Riesgo (DRC), diseñada para sobrevivir a condiciones extremas del mercado preservando el crecimiento del capital a largo plazo.

A diferencia de los EAs tradicionales de grid o martingala, KP Grid Pro adapta dinámicamente su exposición al riesgo en tiempo real basándose en el drawdown flotante en tiempo real, la profundidad de la grid abierta y la presión de la renta variable - comprimiendo automáticamente el tamaño de la posición y la expansión de la grid durante las fases adversas del mercado.

Esto permite que el sistema se autoestabilice durante la alta volatilidad, las tendencias, los picos de noticias y los movimientos adversos prolongados, reduciendo drásticamente los escenarios de account-kill.

KP Grid Pro no es una parrilla de "disparar y olvidar", sino un motor de parrilla adaptable al riesgo creado para operadores serios que entienden la mecánica de las parrillas y exigen protección del capital.

Tecnología principal - Compresión Dinámica del Riesgo (DRC)

✔ Análisis de pérdidas flotantes en tiempo real
✔ Compresión progresiva de lotes durante la reducción
✔ Control dinámico de la profundidad de la red
✔ Decaimiento automático de la exposición
✔ Estabilización de la red en función de la renta variable
✔ Arquitectura anti-ruina
✔ Lógica de compresión segura de la red (sin falsos picos de recuperación)

Esto hace que KP Grid Pro fundamentalmente diferente de cualquier EA martingala estándar.

Características principales

- Cuadrícula de doble dirección (compra/venta independiente)
- Escalado de lotes adaptable con compresión dinámica del riesgo
- Limitación de la profundidad de la cuadrícula en función de la renta variable
- Cierre de bloques en función de los beneficios
- Autoestabilización de la cuadrícula durante tendencias adversas
- Múltiples sistemas de seguimiento
- Primera entrada con filtro RSI opcional
- Panel visual de riesgo y exposición
- Diseñado para cuentas de cobertura MT5

Gestión de la parrilla

- Paso de rejilla configurable
- Multiplicador de lotes progresivo
- Escalado de compresión dinámico
- Limitador de profundidad máxima de rejilla
- Lógica de bloqueo de beneficios de rejilla
- Decaimiento automático de la exposición

Capa de protección del capital

- Compresión dinámica del riesgo
- Protección del capital duro
- Control de la liquidación del lado de pérdidas
- Lógica de recuperación global de beneficios
- Estabilización del Drawdown

Sistemas Trailing y Exit

- Candle trailing
- Trailing de punto fijo
- Activación dinámica del trailing
- Estabilización parcial de la parrilla

Filtros de indicadores

- Primera entrada opcional basada en RSI
- Marco temporal y niveles RSI personalizados

Diseñado para

✔ Traders experimentados
✔ Especialistas en rejilla
✔ Estrategias de rejilla de preservación de capital
✔ VPS / Operación 24 horas
✔ Trading de supervivencia a largo plazo

Importante

KP Grid Pro está diseñado sólo para cuentas de cobertura MT5.
Las cuentas de compensación no están soportadas debido a la arquitectura grid.

