Advanced Market Maker Dashboard by G Labs mt5

G-Labs Advanced Market Maker Dashboard - MT5

BTMM-Zyklus & Market Maker-Status-Engine

Das G-Labs Advanced Market Maker Dashboard ist ein professionelles Multi-Symbol- und Multi-Zyklus-Analysesystem, das entwickelt wurde, um die Absichten der Market Maker, den Zyklusverlauf und das strukturelle Verhalten auf dem Markt über ein einziges, einheitliches Dashboard zu verfolgen.

Es handelt sich nicht um einen einfachen Scanner.

Es handelt sich um eine zyklusbewusste BTMM-Engine, die Verzerrungen im höheren Zeitrahmen, Intraday-Strukturen, Bereichsausweitungen, Manipulationserkennung, adaptive Orderblock-Logik und leichtgewichtige Momentum-Bestätigung in einem vollständigen Arbeitsablauf kombiniert.

Wichtige Übersicht

Vollständig konfigurierbares Multi-Symbol Dashboard

Standardmäßig 28 Paare , erweiterbar auf jedes Symbol in Market Watch

Ein-Klick-Symbolselektor lädt das ausgewählte Paar in den Chart

Entwickelt nach der BTMM/Market Maker-Methodik

Kombiniert das Dashboard mit Live-Chart-Referenzen

Enthält Warnungen, Push-Benachrichtigungen und visuelle Zyklusverfolgung

Verwendet ein leichtes internes Shark Fin (RSI-basiertes) Momentum-Signal anstelle schwerer externer Indikatoren

Dashboard-Steuerungen

MIN (Minimieren)

Verkleinert den Chartbereich für eine konzentrierte Dashboard-Analyse.

Symbol-Selektor

Paare sind vollständig konfigurierbar

Unterstützt jedes Instrument in Market Watch

Kompatibel mit Brokern, die Symbol-Suffixe verwenden

Kern-BTMM-Zykluslogik (fortgeschritten)

Richtungspfeile (H1 Cycle Lock)

Zeigt die Richtung an, in der der BTMM-Zyklus gesperrt ist

Basierend auf dem EMA Peak Lock auf dem H1-Zyklus

Repräsentiert die aktuelle Tendenz des Market Makers

Spitzenwertbildung (PF)

PFH - Spitzenwertbildung Hoch

PFL - Spitzenwertbildung Tief

Anzahl - Tage seit Bestätigung des Peaks

N.C.P - Kein bestätigter Höchststand

Definiert, wo jedes Paar innerhalb seines Market-Maker-Zyklus verankert ist.

MAX (Zyklusausdehnung)

Zeigt die größte Ausdehnung an, die der Preis im Zyklus erreicht hat.

Gemessen in ADR-Multiplikatoren

Beispiel: 3,3 = Preis hat sich 3,3× ADR ausgedehnt

Wird verwendet, um übermäßig ausgedehnte Märkte zu identifizieren

RT (Echtzeit-Position)

Zeigt an, wo der Preis derzeit innerhalb der ADR gehandelt wird

Wird dynamisch aktualisiert

Hilft bei der Erkennung von frühen, mittleren oder späten Zyklusbedingungen

IDC (Intraday-Zyklus)

Intraday-Zyklus-Status basierend auf M15 Peak Lock

Richtet die Intraday-Struktur auf den Zyklus des höheren Zeitrahmens aus

Nützlich für präzises Einstiegs-Timing

50-M15

Erkennt die Berührung des 50 EMA auf M15

Ideal für Intraday-Fortsetzungs- und Pullback-Setups

DC (Tagesschlusskurs-Kontext)

Analysiert den Schlusskurs des Vortages

Identifiziert, ob der Kurs im oberen oder unteren Teil der Vortagesspanne geschlossen hat

Nützlich für Continuation Bias

ADR (Durchschnittliche tägliche Spanne)

Zeigt die durchschnittliche tägliche Spanne für jedes Paar an

Dient als Referenz für Erwartungen und Skalierung

SH (Stop Hunt)

Erkennt das Stop-Hunting-Verhalten auf M15

Bezogen auf die asiatische Spanne des aktuellen Tages

Wird in Pips angezeigt

Zeigt Market Maker-Manipulationen auf

DR (Tägliche Spanne)

Zeigt die Spanne des aktuellen Tages an

Ermöglicht einen schnellen Vergleich mit dem ADR

Hebt hervor, wenn sich der Preis der normalen Ausdehnung nähert oder diese überschreitet

DIV (Divergenz)

Erkennt echte oder versteckte Divergenzen

Wird nur ausgelöst, wenn der Kurs 2,7× ADR überschreitet

Nützlich für die frühzeitige Erkennung von Umkehrungen

Breaker-Block-Methodik (Dashboard-Logik)

Diese Methodik verfolgt die Marktabsichten anhand von zwei klar definierten Strukturen:

Quell-Orderblock (durchgehendes Rechteck)

Erster gültiger Auftragsblock, der eine Richtungsänderung einleitet

Repräsentiert den Ursprung der institutionellen Absicht

Wird angezeigt als: Durchgehend grün bei Aufwärtsbewegungen Durchgehend rot bei Abwärtsbewegungen

Einmal etabliert, bleibt er fixiert

Aktueller / Breaker-Orderblock (umrahmtes Rechteck)

Stellt den Orderblock dar, der derzeit beachtet wird

Aktualisiert sich dynamisch, wenn der Kurs weiter in Trendrichtung schließt

Wenn der Preis darüber hinaus schließt, wird ein neuer Wireframed-Block aktiviert.

Fortsetzungslogik

Der Ausgangsblock bleibt unverändert

Der Wireframed-Block rückt vor und verfolgt die Fortsetzung

Richtungswechsel

Wenn der Kurs durch den Wireframed-Block zurückgeht:

Fortführung scheitert

Der Wireframed-Block wird zum neuen Source-Order-Block

Die Farbe ändert sich, um die neue Richtungsvorgabe widerzuspiegeln.

Ein neuer Wireframed-Block beginnt mit der Verfolgung der Fortsetzung in die entgegengesetzte Richtung

Auswertung

Voller Block = wo die Bewegung begann

Wireframed-Block = wo die Bewegung derzeit verläuft

YHL (Gestriges Hoch/Tief)

Zeigt die Interaktion mit dem gestrigen Hoch oder Tief an.

Haifischflosse (SF) - Momentum-Umkehrsignal

Ein leichtes, intern berechnetes RSI-basiertes Haifischflossen-Signal, das dazu dient, potenzielle Momentum-Umkehrungen hervorzuheben.

Konzipiert als Kontext- und Timing-Signal , nicht als eigenständiger Einstieg

Erkennt scharfe Momentum-Wendungen ("Flossen"-Formationen) in einem wählbaren Zeitrahmen

Viel schneller und effizienter als traditionelle TDI-Indikatoren

Ideal zum Aufspüren von Erschöpfung, Intraday-Hochs/Tiefs und frühen Umkehrungen

Erweiterte Funktionen auf der Chart-Seite

ADR-Markierungen (1×, 2×, 3× ADR)

Peak Formation Marker (PFH / PFL mit Anzahl der Tage seit Bestätigung)

H1-Zyklus-Referenzen , sichtbar bis zum 3× ADR

H12-Zyklus-Referenzen

H4-Zyklus-Referenzen , sichtbar bis zum 9-fachen ADR

Zeigt deutlich, wie sich Marktzyklen verschachteln, zurücksetzen und über verschiedene Zeitrahmen hinweg interagieren

Chart-Schaltflächen

Auto-Gen Box (1× ADR) - erstellt ADR-Rechtecke zum Stapeln von Boxen

3× ADR Box - misst H1- und H4-Zyklusausdehnungen

Alte PFH / PFL ein-/ausblenden - Überprüfung früherer historischer Zyklen

Volatilitätsbänder ein-/ausblenden - visualisiert die erwarteten Bewegungszonen

Alarme und Benachrichtigungen

Breaker-Block-Wiederholungstests

Zyklen, die 3× ADR erreichen

Stop-Hunt-Warnungen

Haifischflossen-Momentum-Warnungen

On-Chart-Warnungen

Push-Benachrichtigungen

Fehlerbehebung & Broker-Symbol-Suffixe

Einige Broker verwenden Symbol-Suffixe (zum Beispiel .a , m , # ).

Um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten:

Die Symbole in den Dashboard-Einstellungen müssen exakt mit den Market Watch-Symbolen Ihres Brokers übereinstimmen.

Beispiele: EURUSD.a , GBPUSDm , XAUUSD#

Format der Trennzeichen

Die Paare müssen durch ein Komma getrennt werden:

Ein Komma, oder

einen Bindestrich

Das richtige Format wird im Einstellungsfenster angezeigt. Mischen Sie keine Formate.

Anzeige und Skalierung (Windows)

Wenn das Dashboard falsch ausgerichtet oder in der falschen Größe angezeigt wird:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Plattformverknüpfung → Eigenschaften

Registerkarte Kompatibilität

Klicken Sie auf Einstellungen für hohe DPI ändern

Aktivieren Sie Skalierungsverhalten für hohe DPI überschreiben

Setzen Sie die Skalierung auf System (Erweitert)

Starten Sie die Plattform neu.

Die Größe des Dashboards kann auch über die Zellenbreite und die Zellenhöhe in den Indikatoreinstellungen fein abgestimmt werden.



