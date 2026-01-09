Advanced Market Maker Dashboard by G Labs mt5
- Garry James Goodchild
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 9 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
G-Labs Advanced Market Maker Dashboard - MT5
BTMM-Zyklus & Market Maker-Status-Engine
Das G-Labs Advanced Market Maker Dashboard ist ein professionelles Multi-Symbol- und Multi-Zyklus-Analysesystem, das entwickelt wurde, um die Absichten der Market Maker, den Zyklusverlauf und das strukturelle Verhalten auf dem Markt über ein einziges, einheitliches Dashboard zu verfolgen.
Es handelt sich nicht um einen einfachen Scanner.
Es handelt sich um eine zyklusbewusste BTMM-Engine, die Verzerrungen im höheren Zeitrahmen, Intraday-Strukturen, Bereichsausweitungen, Manipulationserkennung, adaptive Orderblock-Logik und leichtgewichtige Momentum-Bestätigung in einem vollständigen Arbeitsablauf kombiniert.
Wichtige Übersicht
-
Vollständig konfigurierbares Multi-Symbol Dashboard
-
Standardmäßig 28 Paare, erweiterbar auf jedes Symbol in Market Watch
-
Ein-Klick-Symbolselektor lädt das ausgewählte Paar in den Chart
-
Entwickelt nach der BTMM/Market Maker-Methodik
-
Kombiniert das Dashboard mit Live-Chart-Referenzen
-
Enthält Warnungen, Push-Benachrichtigungen und visuelle Zyklusverfolgung
-
Verwendet ein leichtes internes Shark Fin (RSI-basiertes) Momentum-Signal anstelle schwerer externer Indikatoren
Dashboard-Steuerungen
MIN (Minimieren)
Verkleinert den Chartbereich für eine konzentrierte Dashboard-Analyse.
Symbol-Selektor
-
Paare sind vollständig konfigurierbar
-
Unterstützt jedes Instrument in Market Watch
-
Kompatibel mit Brokern, die Symbol-Suffixe verwenden
Kern-BTMM-Zykluslogik (fortgeschritten)
Richtungspfeile (H1 Cycle Lock)
-
Zeigt die Richtung an, in der der BTMM-Zyklus gesperrt ist
-
Basierend auf dem EMA Peak Lock auf dem H1-Zyklus
-
Repräsentiert die aktuelle Tendenz des Market Makers
Spitzenwertbildung (PF)
-
PFH - Spitzenwertbildung Hoch
-
PFL - Spitzenwertbildung Tief
-
Anzahl - Tage seit Bestätigung des Peaks
-
N.C.P - Kein bestätigter Höchststand
Definiert, wo jedes Paar innerhalb seines Market-Maker-Zyklus verankert ist.
MAX (Zyklusausdehnung)
-
Zeigt die größte Ausdehnung an, die der Preis im Zyklus erreicht hat.
-
Gemessen in ADR-Multiplikatoren
-
Beispiel: 3,3 = Preis hat sich 3,3× ADR ausgedehnt
-
Wird verwendet, um übermäßig ausgedehnte Märkte zu identifizieren
RT (Echtzeit-Position)
-
Zeigt an, wo der Preis derzeit innerhalb der ADR gehandelt wird
-
Wird dynamisch aktualisiert
-
Hilft bei der Erkennung von frühen, mittleren oder späten Zyklusbedingungen
IDC (Intraday-Zyklus)
-
Intraday-Zyklus-Status basierend auf M15 Peak Lock
-
Richtet die Intraday-Struktur auf den Zyklus des höheren Zeitrahmens aus
-
Nützlich für präzises Einstiegs-Timing
50-M15
-
Erkennt die Berührung des 50 EMA auf M15
-
Ideal für Intraday-Fortsetzungs- und Pullback-Setups
DC (Tagesschlusskurs-Kontext)
-
Analysiert den Schlusskurs des Vortages
-
Identifiziert, ob der Kurs im oberen oder unteren Teil der Vortagesspanne geschlossen hat
-
Nützlich für Continuation Bias
ADR (Durchschnittliche tägliche Spanne)
-
Zeigt die durchschnittliche tägliche Spanne für jedes Paar an
-
Dient als Referenz für Erwartungen und Skalierung
SH (Stop Hunt)
-
Erkennt das Stop-Hunting-Verhalten auf M15
-
Bezogen auf die asiatische Spanne des aktuellen Tages
-
Wird in Pips angezeigt
-
Zeigt Market Maker-Manipulationen auf
DR (Tägliche Spanne)
-
Zeigt die Spanne des aktuellen Tages an
-
Ermöglicht einen schnellen Vergleich mit dem ADR
-
Hebt hervor, wenn sich der Preis der normalen Ausdehnung nähert oder diese überschreitet
DIV (Divergenz)
-
Erkennt echte oder versteckte Divergenzen
-
Wird nur ausgelöst, wenn der Kurs 2,7× ADR überschreitet
-
Nützlich für die frühzeitige Erkennung von Umkehrungen
Breaker-Block-Methodik (Dashboard-Logik)
Diese Methodik verfolgt die Marktabsichten anhand von zwei klar definierten Strukturen:
Quell-Orderblock (durchgehendes Rechteck)
-
Erster gültiger Auftragsblock, der eine Richtungsänderung einleitet
-
Repräsentiert den Ursprung der institutionellen Absicht
-
Wird angezeigt als:
-
Durchgehend grün bei Aufwärtsbewegungen
-
Durchgehend rot bei Abwärtsbewegungen
-
-
Einmal etabliert, bleibt er fixiert
Aktueller / Breaker-Orderblock (umrahmtes Rechteck)
-
Stellt den Orderblock dar, der derzeit beachtet wird
-
Aktualisiert sich dynamisch, wenn der Kurs weiter in Trendrichtung schließt
-
Wenn der Preis darüber hinaus schließt, wird ein neuer Wireframed-Block aktiviert.
Fortsetzungslogik
-
Der Ausgangsblock bleibt unverändert
-
Der Wireframed-Block rückt vor und verfolgt die Fortsetzung
Richtungswechsel
Wenn der Kurs durch den Wireframed-Block zurückgeht:
-
Fortführung scheitert
-
Der Wireframed-Block wird zum neuen Source-Order-Block
-
Die Farbe ändert sich, um die neue Richtungsvorgabe widerzuspiegeln.
-
Ein neuer Wireframed-Block beginnt mit der Verfolgung der Fortsetzung in die entgegengesetzte Richtung
Auswertung
-
Voller Block = wo die Bewegung begann
-
Wireframed-Block = wo die Bewegung derzeit verläuft
YHL (Gestriges Hoch/Tief)
Zeigt die Interaktion mit dem gestrigen Hoch oder Tief an.
Haifischflosse (SF) - Momentum-Umkehrsignal
Ein leichtes, intern berechnetes RSI-basiertes Haifischflossen-Signal, das dazu dient, potenzielle Momentum-Umkehrungen hervorzuheben.
-
Konzipiert als Kontext- und Timing-Signal, nicht als eigenständiger Einstieg
-
Erkennt scharfe Momentum-Wendungen ("Flossen"-Formationen) in einem wählbaren Zeitrahmen
-
Viel schneller und effizienter als traditionelle TDI-Indikatoren
-
Ideal zum Aufspüren von Erschöpfung, Intraday-Hochs/Tiefs und frühen Umkehrungen
Erweiterte Funktionen auf der Chart-Seite
-
ADR-Markierungen (1×, 2×, 3× ADR)
-
Peak Formation Marker (PFH / PFL mit Anzahl der Tage seit Bestätigung)
-
H1-Zyklus-Referenzen, sichtbar bis zum 3× ADR
-
H12-Zyklus-Referenzen
-
H4-Zyklus-Referenzen, sichtbar bis zum 9-fachen ADR
-
Zeigt deutlich, wie sich Marktzyklen verschachteln, zurücksetzen und über verschiedene Zeitrahmen hinweg interagieren
Chart-Schaltflächen
-
Auto-Gen Box (1× ADR) - erstellt ADR-Rechtecke zum Stapeln von Boxen
-
3× ADR Box - misst H1- und H4-Zyklusausdehnungen
-
Alte PFH / PFL ein-/ausblenden - Überprüfung früherer historischer Zyklen
-
Volatilitätsbänder ein-/ausblenden - visualisiert die erwarteten Bewegungszonen
Alarme und Benachrichtigungen
-
Breaker-Block-Wiederholungstests
-
Zyklen, die 3× ADR erreichen
-
Stop-Hunt-Warnungen
-
Haifischflossen-Momentum-Warnungen
-
On-Chart-Warnungen
-
Push-Benachrichtigungen
Fehlerbehebung & Broker-Symbol-Suffixe
Einige Broker verwenden Symbol-Suffixe (zum Beispiel .a , m , # ).
Um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten:
-
Die Symbole in den Dashboard-Einstellungen müssen exakt mit den Market Watch-Symbolen Ihres Brokers übereinstimmen.
-
Beispiele: EURUSD.a , GBPUSDm , XAUUSD#
Format der Trennzeichen
Die Paare müssen durch ein Komma getrennt werden:
-
Ein Komma, oder
-
einen Bindestrich
Das richtige Format wird im Einstellungsfenster angezeigt. Mischen Sie keine Formate.
Anzeige und Skalierung (Windows)
Wenn das Dashboard falsch ausgerichtet oder in der falschen Größe angezeigt wird:
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Plattformverknüpfung → Eigenschaften
-
Registerkarte Kompatibilität
-
Klicken Sie auf Einstellungen für hohe DPI ändern
-
Aktivieren Sie Skalierungsverhalten für hohe DPI überschreiben
-
Setzen Sie die Skalierung auf System (Erweitert)
-
Starten Sie die Plattform neu.
Die Größe des Dashboards kann auch über die Zellenbreite und die Zellenhöhe in den Indikatoreinstellungen fein abgestimmt werden.