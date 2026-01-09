Advanced Market Maker Dashboard by G Labs mt5

G-Labs Advanced Market Maker Dashboard - MT5

BTMM-Zyklus & Market Maker-Status-Engine

Das G-Labs Advanced Market Maker Dashboard ist ein professionelles Multi-Symbol- und Multi-Zyklus-Analysesystem, das entwickelt wurde, um die Absichten der Market Maker, den Zyklusverlauf und das strukturelle Verhalten auf dem Markt über ein einziges, einheitliches Dashboard zu verfolgen.

Es handelt sich nicht um einen einfachen Scanner.
Es handelt sich um eine zyklusbewusste BTMM-Engine, die Verzerrungen im höheren Zeitrahmen, Intraday-Strukturen, Bereichsausweitungen, Manipulationserkennung, adaptive Orderblock-Logik und leichtgewichtige Momentum-Bestätigung in einem vollständigen Arbeitsablauf kombiniert.

Wichtige Übersicht

  • Vollständig konfigurierbares Multi-Symbol Dashboard

  • Standardmäßig 28 Paare, erweiterbar auf jedes Symbol in Market Watch

  • Ein-Klick-Symbolselektor lädt das ausgewählte Paar in den Chart

  • Entwickelt nach der BTMM/Market Maker-Methodik

  • Kombiniert das Dashboard mit Live-Chart-Referenzen

  • Enthält Warnungen, Push-Benachrichtigungen und visuelle Zyklusverfolgung

  • Verwendet ein leichtes internes Shark Fin (RSI-basiertes) Momentum-Signal anstelle schwerer externer Indikatoren

Dashboard-Steuerungen

MIN (Minimieren)

Verkleinert den Chartbereich für eine konzentrierte Dashboard-Analyse.

Symbol-Selektor

  • Paare sind vollständig konfigurierbar

  • Unterstützt jedes Instrument in Market Watch

  • Kompatibel mit Brokern, die Symbol-Suffixe verwenden

Kern-BTMM-Zykluslogik (fortgeschritten)

Richtungspfeile (H1 Cycle Lock)

  • Zeigt die Richtung an, in der der BTMM-Zyklus gesperrt ist

  • Basierend auf dem EMA Peak Lock auf dem H1-Zyklus

  • Repräsentiert die aktuelle Tendenz des Market Makers

Spitzenwertbildung (PF)

  • PFH - Spitzenwertbildung Hoch

  • PFL - Spitzenwertbildung Tief

  • Anzahl - Tage seit Bestätigung des Peaks

  • N.C.P - Kein bestätigter Höchststand

Definiert, wo jedes Paar innerhalb seines Market-Maker-Zyklus verankert ist.

MAX (Zyklusausdehnung)

  • Zeigt die größte Ausdehnung an, die der Preis im Zyklus erreicht hat.

  • Gemessen in ADR-Multiplikatoren

  • Beispiel: 3,3 = Preis hat sich 3,3× ADR ausgedehnt

  • Wird verwendet, um übermäßig ausgedehnte Märkte zu identifizieren

RT (Echtzeit-Position)

  • Zeigt an, wo der Preis derzeit innerhalb der ADR gehandelt wird

  • Wird dynamisch aktualisiert

  • Hilft bei der Erkennung von frühen, mittleren oder späten Zyklusbedingungen

IDC (Intraday-Zyklus)

  • Intraday-Zyklus-Status basierend auf M15 Peak Lock

  • Richtet die Intraday-Struktur auf den Zyklus des höheren Zeitrahmens aus

  • Nützlich für präzises Einstiegs-Timing

50-M15

  • Erkennt die Berührung des 50 EMA auf M15

  • Ideal für Intraday-Fortsetzungs- und Pullback-Setups

DC (Tagesschlusskurs-Kontext)

  • Analysiert den Schlusskurs des Vortages

  • Identifiziert, ob der Kurs im oberen oder unteren Teil der Vortagesspanne geschlossen hat

  • Nützlich für Continuation Bias

ADR (Durchschnittliche tägliche Spanne)

  • Zeigt die durchschnittliche tägliche Spanne für jedes Paar an

  • Dient als Referenz für Erwartungen und Skalierung

SH (Stop Hunt)

  • Erkennt das Stop-Hunting-Verhalten auf M15

  • Bezogen auf die asiatische Spanne des aktuellen Tages

  • Wird in Pips angezeigt

  • Zeigt Market Maker-Manipulationen auf

DR (Tägliche Spanne)

  • Zeigt die Spanne des aktuellen Tages an

  • Ermöglicht einen schnellen Vergleich mit dem ADR

  • Hebt hervor, wenn sich der Preis der normalen Ausdehnung nähert oder diese überschreitet

DIV (Divergenz)

  • Erkennt echte oder versteckte Divergenzen

  • Wird nur ausgelöst, wenn der Kurs 2,7× ADR überschreitet

  • Nützlich für die frühzeitige Erkennung von Umkehrungen

Breaker-Block-Methodik (Dashboard-Logik)

Diese Methodik verfolgt die Marktabsichten anhand von zwei klar definierten Strukturen:

Quell-Orderblock (durchgehendes Rechteck)

  • Erster gültiger Auftragsblock, der eine Richtungsänderung einleitet

  • Repräsentiert den Ursprung der institutionellen Absicht

  • Wird angezeigt als:

    • Durchgehend grün bei Aufwärtsbewegungen

    • Durchgehend rot bei Abwärtsbewegungen

  • Einmal etabliert, bleibt er fixiert

Aktueller / Breaker-Orderblock (umrahmtes Rechteck)

  • Stellt den Orderblock dar, der derzeit beachtet wird

  • Aktualisiert sich dynamisch, wenn der Kurs weiter in Trendrichtung schließt

  • Wenn der Preis darüber hinaus schließt, wird ein neuer Wireframed-Block aktiviert.

Fortsetzungslogik

  • Der Ausgangsblock bleibt unverändert

  • Der Wireframed-Block rückt vor und verfolgt die Fortsetzung

Richtungswechsel

Wenn der Kurs durch den Wireframed-Block zurückgeht:

  • Fortführung scheitert

  • Der Wireframed-Block wird zum neuen Source-Order-Block

  • Die Farbe ändert sich, um die neue Richtungsvorgabe widerzuspiegeln.

  • Ein neuer Wireframed-Block beginnt mit der Verfolgung der Fortsetzung in die entgegengesetzte Richtung

Auswertung

  • Voller Block = wo die Bewegung begann

  • Wireframed-Block = wo die Bewegung derzeit verläuft

YHL (Gestriges Hoch/Tief)

Zeigt die Interaktion mit dem gestrigen Hoch oder Tief an.

Haifischflosse (SF) - Momentum-Umkehrsignal

Ein leichtes, intern berechnetes RSI-basiertes Haifischflossen-Signal, das dazu dient, potenzielle Momentum-Umkehrungen hervorzuheben.

  • Konzipiert als Kontext- und Timing-Signal, nicht als eigenständiger Einstieg

  • Erkennt scharfe Momentum-Wendungen ("Flossen"-Formationen) in einem wählbaren Zeitrahmen

  • Viel schneller und effizienter als traditionelle TDI-Indikatoren

  • Ideal zum Aufspüren von Erschöpfung, Intraday-Hochs/Tiefs und frühen Umkehrungen

Erweiterte Funktionen auf der Chart-Seite

  • ADR-Markierungen (1×, 2×, 3× ADR)

  • Peak Formation Marker (PFH / PFL mit Anzahl der Tage seit Bestätigung)

  • H1-Zyklus-Referenzen, sichtbar bis zum 3× ADR

  • H12-Zyklus-Referenzen

  • H4-Zyklus-Referenzen, sichtbar bis zum 9-fachen ADR

  • Zeigt deutlich, wie sich Marktzyklen verschachteln, zurücksetzen und über verschiedene Zeitrahmen hinweg interagieren

Chart-Schaltflächen

  • Auto-Gen Box (1× ADR) - erstellt ADR-Rechtecke zum Stapeln von Boxen

  • 3× ADR Box - misst H1- und H4-Zyklusausdehnungen

  • Alte PFH / PFL ein-/ausblenden - Überprüfung früherer historischer Zyklen

  • Volatilitätsbänder ein-/ausblenden - visualisiert die erwarteten Bewegungszonen

Alarme und Benachrichtigungen

  • Breaker-Block-Wiederholungstests

  • Zyklen, die 3× ADR erreichen

  • Stop-Hunt-Warnungen

  • Haifischflossen-Momentum-Warnungen

  • On-Chart-Warnungen

  • Push-Benachrichtigungen

Fehlerbehebung & Broker-Symbol-Suffixe

Einige Broker verwenden Symbol-Suffixe (zum Beispiel .a , m , # ).

Um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten:

  • Die Symbole in den Dashboard-Einstellungen müssen exakt mit den Market Watch-Symbolen Ihres Brokers übereinstimmen.

  • Beispiele: EURUSD.a , GBPUSDm , XAUUSD#

Format der Trennzeichen

Die Paare müssen durch ein Komma getrennt werden:

  • Ein Komma, oder

  • einen Bindestrich

Das richtige Format wird im Einstellungsfenster angezeigt. Mischen Sie keine Formate.

Anzeige und Skalierung (Windows)

Wenn das Dashboard falsch ausgerichtet oder in der falschen Größe angezeigt wird:

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Plattformverknüpfung → Eigenschaften

  • Registerkarte Kompatibilität

  • Klicken Sie auf Einstellungen für hohe DPI ändern

  • Aktivieren Sie Skalierungsverhalten für hohe DPI überschreiben

  • Setzen Sie die Skalierung auf System (Erweitert)

  • Starten Sie die Plattform neu.

Die Größe des Dashboards kann auch über die Zellenbreite und die Zellenhöhe in den Indikatoreinstellungen fein abgestimmt werden.



Weitere Produkte dieses Autors
Market Maker Dashboard by G Labs mt5
Garry James Goodchild
Indikatoren
G-Labs Market Maker Dashboard - Exklusives saisonales Angebot Verbessern Sie Ihr Trading mit dem original G-Labs Market Maker Dashboard, das für eine begrenzte Zeit für nur $70 USD erhältlich ist. Dieses Dashboard ist ideal für Trading-Einsteiger und wurde um neue Funktionen erweitert und enthält jetzt ein umfassendes Schulungsvideo. Dieser Indikator ist für Menschen, die den Handel mit der Market-Maker-Methode und ist die Entry-Level-Dashboard für diese Strategie ist sowohl für mt4 und mt5. sei
Market Maker Dashboard by G labs
Garry James Goodchild
4.6 (10)
Indikatoren
G-Labs Market Maker Dashboard - Exklusives saisonales Angebot Verbessern Sie Ihr Trading mit dem originalen G-Labs Market Maker Dashboard, das für eine begrenzte Zeit für nur $70 USD erhältlich ist. Dieses Dashboard ist ideal für Trading-Einsteiger und wurde um neue Funktionen erweitert und enthält jetzt ein umfassendes Schulungsvideo. Dieser Indikator ist für Menschen, die den Handel mit der Market-Maker-Methode und ist die Entry-Level-Dashboard für diese Strategie ist sowohl für mt4 und mt5.
G Cash IC Breaker order blocks
Garry James Goodchild
4.5 (4)
Indikatoren
G-Ca$H IC Breaker (Quellen- und Unterbrecher-Bestellungsblock-Indikator) Wenn Sie Unterstützung benötigen, können Sie mir über Ihr Profil eine Nachricht schicken. Bitte schauen Sie sich das Video und die Beschreibung an, in dem ich versuche, die häufigsten Fragen zu beantworten und wie man den Indikator benutzt. Es gibt auch ein weiteres kurzes Video, das ich hier gemacht habe https://youtu.be/yB9VutPfr-A Wir wollen Ihnen helfen, das Beste aus dem Indikator herauszuholen und wir helfen unseren
G Labs Trade Manager
Garry James Goodchild
Utilitys
Handelsmanager Automatische Berechnung des prozentualen Risikos pro Handel Manuelle Eingabe der Losgröße $ Risikobetrag Anzeige des Verhältnisses von Gewinn zu Verlust Zeigt den Wert von Stop Loss und Take Profit in Pips und Dollar an Zeigt den Saldo des Eigenkapitals und den offenen Gewinn und Verlust an Auf dem Bildschirm werden Handelseinstiegslinien mit Stop Loss und Take Profit angezeigt. Alle mit Losgröße, Pip-Wert, Dollar-Wert und Preisniveau der Linie Der Wert dieser Linien wird auch auf
Connix MT5
Garry James Goodchild
Indikatoren
Connix Intelligentes Handeln - MT5 Mehrwährungs-Smart Money & ICT-Scanner Connix Smart Trading ist ein Multiwährungs-Dashboard für MT5 , das für Trader entwickelt wurde, die Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Methoden verwenden. Es ermöglicht Ihnen, bis zu 28 Symbole gleichzeitig zu scannen (alles in Market Watch) und die Marktstruktur, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps, VWAP-Bias und Range-Daten über mehrere Zeitrahmen von einem zentralen Dashboard aus zu betrachten. Die Anzahl der Symbole und alle
Magic lines mt5
Garry James Goodchild
Indikatoren
MagicLines für MT5 Multi-Währungs-Zyklus, VWAP & Trend-orientiertes Handels-Dashboard MagicLines ist ein Multiwährungs-MT5-Dashboard und ein Bildschirmindikator, der den Handel vereinfacht, indem er klare, am Trend orientierte Signale mit definierten Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Strukturen liefert. Er hilft Händlern dabei, Marktzyklen zu erkennen, zu verstehen, wo sich der Preis innerhalb dieser Zyklen befindet, und mit Zuversicht zu handeln, indem er die Signale auf einen höheren Zeit
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension