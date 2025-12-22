Probability Candle v1

📊 该指标通过复杂的概率计算来提供交易信号。它不仅仅是简单的箭头提示，而是结合了用户设定的开始与结束时间，对当天的市场环境进行全面读取与分析，从而在合适的时刻发出信号。

🕒 用户可以灵活设置交易时段，指标会在这些时间范围内自动进行数据采集与判断，确保信号与市场节奏保持一致。

🔎 在某些关键时刻，指标会在蜡烛图的上方或下方显示一个特殊符号，用来确认信号的强度。这意味着由于实时市场变化，信号可能会更具可靠性和力量。

💬 位于右上角的文本信号则进一步展示当前蜡烛的强度百分比。百分比越高，蜡烛沿着建议方向发展的可能性就越大。

📈 值得注意的是，该指标不仅能在短周期内提供高频信号，还能在较长周期中保持稳定性。通过结合概率计算、实时确认符号以及百分比显示，交易者能够更清晰地理解市场趋势，从而在不同时间框架下做出更精准的决策。

🧩 总体而言，这个系统为交易者提供了多层次的参考：概率分析、符号确认、百分比强度展示，使得信号更加透明和可靠，帮助用户在复杂的市场环境中保持优势。