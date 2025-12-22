Probability Candle v1

📊 이 인디케이터는 확률 계산을 통해 거래 신호를 제공합니다.

🕒 사용자가 설정한 시작 시간과 종료 시간을 기반으로 하루의 시장 맥락을 읽어내며, 데이터 분석과 신호 발행을 수행합니다.

🔎 특정 순간에는 캔들 위나 아래에 특별한 기호를 표시하여 신호를 확인합니다. 이는 신호 발행 시점의 실시간 변화로 인해 신호가 더욱 강력해질 수 있음을 의미합니다.

💬 오른쪽 상단에 표시되는 텍스트 신호는 현재 캔들의 신호 강도를 보여줍니다. 신호 퍼센트가 높을수록 캔들이 제안된 방향으로 움직일 가능성이 커집니다.

📈 이 인디케이터는 짧은 타임프레임에서 고빈도 신호를 제공할 뿐만 아니라, 긴 타임프레임에서도 안정성을 유지합니다. 확률 계산, 실시간 확인 기호, 퍼센트 강도 표시를 결합함으로써 트레이더는 시장 추세를 더 명확히 이해하고 다양한 시간축에서 보다 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.

🧩 전체적으로 이 시스템은 다층적인 참고 자료를 제공합니다. 확률 분석, 시각적 확인, 퍼센트 강도 표시를 통해 신호는 더욱 투명하고 신뢰할 수 있게 되며, 복잡한 시장 환경에서도 사용자가 우위를 유지할 수 있도록 돕습니다.


