Probability Candle v1

📊 L’indicateur fournit des signaux en réalisant des calculs de probabilité.

🕒 Il lit le contexte de la journée en fonction des horaires de début et de fin définis par l’utilisateur pour la lecture des données et l’émission des signaux.

🔎 À certains moments, il confirme le signal avec un symbole placé au-dessus ou en dessous de la bougie, ce qui signifie que le signal peut être encore plus fort grâce aux changements en temps réel au moment de l’émission.

💬 Le signal textuel situé dans le coin supérieur droit montre la force du signal dans la bougie actuelle : plus le pourcentage du signal est élevé, plus il est probable que la bougie suive la direction suggérée.

📈 Il est important de noter que cet indicateur peut fournir des signaux fréquents sur des périodes courtes, tout en conservant une stabilité sur des périodes plus longues. En combinant le calcul probabiliste, la confirmation visuelle et l’affichage du pourcentage de force, le trader obtient une vision plus claire de la tendance du marché et peut prendre des décisions plus précises sur différents horizons temporels.

🧩 Dans l’ensemble, ce système offre plusieurs niveaux de référence : analyse probabiliste, confirmation visuelle et intensité en pourcentage, rendant les signaux plus transparents et fiables, et aidant l’utilisateur à garder un avantage dans des environnements de marché complexes.


