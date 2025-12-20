Binary Flow

📊 Der Indikator liefert einfach eine große Anzahl aufeinanderfolgender Gewinne, indem er Signale ausgibt, bei denen Sie die Start- und Endzeit in den Einstellungen festlegen können, wann die Signale beginnen und aufhören sollen. Dadurch kann er in Automatisierungsprogrammen verwendet werden, um automatische Trades durchzuführen.

⏱️ Er kann in mehreren Zeitrahmen verwendet werden, empfohlen in 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten.

⚡ Handelsmodus > Für die gleiche Kerze, in der das Signal auftritt.

➡️ Das Signal tritt zu Beginn der aktuellen Kerze auf und gibt sofort einen Pfeil aus, wenn die Kerze geöffnet wird, der die Richtung angibt, in die gehandelt werden soll.