Probability Candle v1

📊 L’indicatore fornisce segnali attraverso calcoli di probabilità.

🕒 Legge il contesto della giornata in base agli orari di inizio e di fine impostati dall’utente per la raccolta dei dati e l’emissione dei segnali.

🔎 In determinati momenti conferma il segnale con un simbolo sopra o sotto la candela, indicando che il segnale può essere ancora più forte grazie ai cambiamenti in tempo reale al momento dell’emissione.

💬 Il segnale testuale situato nell’angolo superiore destro mostra la forza del segnale nella candela attuale: maggiore è la percentuale del segnale, più probabile sarà che la candela segua la direzione suggerita.

📈 È importante sottolineare che questo indicatore non solo può fornire segnali ad alta frequenza nei timeframe brevi, ma mantiene stabilità anche nei timeframe più lunghi. Combinando calcoli probabilistici, simboli di conferma e percentuali di intensità, il trader ottiene una visione più chiara della tendenza del mercato e può prendere decisioni più precise su diversi orizzonti temporali.

🧩 Nel complesso, il sistema offre diversi livelli di riferimento: analisi probabilistica, conferma visiva e dimostrazione della forza percentuale. In questo modo i segnali risultano più trasparenti e affidabili, aiutando l’utente a mantenere un vantaggio in contesti di mercato complessi.


Altri dall’autore
Value Chart Probability
Teresinha Moraes Correia
Indicatori
A MetaTrader 4 indicator is a tool used in the MT4 trading platform to help traders analyze price data. It uses mathematical formulas based on price, volume, or time to show patterns or trends on a chart. Indicators can help traders decide when to buy or sell by showing possible entry and exit points. There are many types, such as trend indicators, oscillators, and volume tools. Traders can also create custom indicators to suit their strategies and improve their trading decisions.
Trend Colored Average
Teresinha Moraes Correia
Indicatori
Using colors that reflect the prevailing market direction, the indicator is designed to show when the current trend is still dominant. This helps to filter out potential market noise and guides the trader to avoid false signals. By clearly visualizing trend strength and consistency, the tool assists in identifying higher-probability trade setups. It enhances precision by allowing traders to focus on movements that align with the broader market context. As a result, decision-making becomes more
Adx open calculed
Teresinha Moraes Correia
Indicatori
Custom ADX Indicator Based on Open Price Only The standard ADX indicator is usually calculated using the High, Low, and Close prices. This produces a smooth and visually appealing line that represents price action. However, ️ it lacks precision — as the candle moves, the ADX, +DI, and -DI values also change suddenly, potentially triggering false signals based on the candle’s initial plotting. A curious observation: even when the input is modified to use the Open price in the indicator se
Binary Options Probability v1
Teresinha Moraes Correia
Indicatori
Statistical Time-Based Indicator – Directional Candle This indicator analyzes all candles from the past month (30 days) on the current timeframe, identifying at which exact time (hour and minute) bullish or bearish candles occur most frequently. Based on this data, it emits real-time BUY (CALL) or SELL (PUT) signals whenever the behavioral repetition reaches the configured percentage. The statistical logic is based on exact hour and minute . For example, if at 14:15 over the last 30 day
Binary Gap
Teresinha Moraes Correia
Indicatori
A gap is a space on the chart between two consecutive candlesticks where no trading occurred between the close of one candle and the open of the next. In the Forex market, gaps mainly appear at the weekly open, reflecting events or expectations from the weekend. Technically, a gap may indicate an imbalance between supply and demand. Strategies use gaps as signals of possible trend continuation or reversal, offering opportunities for technical analysis based on liquidity and momentum.
Smc Momentum sr arrow
Teresinha Moraes Correia
Indicatori
` SMS MOMENTUM SR ARROW | Precision in Momentum and Support/Resistance` ` Overview: A Convergence of Momentum and Key Levels` The   SMS MOMENTUM SR ARROW   indicator is a specialized technical tool designed for traders who base their strategies on the critical interplay between momentum shifts and significant support/resistance (S/R) levels. This indicator operates on a clear, two-stage logic: first, it identifies a genuine momentum reversal using a refined oscillator-based calculation; se
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicatori
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
Poc SR Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicatori
L'indicatore SR POC VOLUME per MetaTrader 5 è progettato per identificare, raggruppare e visualizzare i Point of Control (POC) dai dati dei candelieri su un periodo di retrospettiva configurabile dall'utente. L'obiettivo di questo indicatore è consentire ai trader di riconoscere in modo strutturato le aree di supporto e resistenza basate sui volumi cumulati e sulla distribuzione del delta, permettendo una migliore comprensione delle zone di interesse significative sul mercato. Funzionalità princ
Binary Flow
Teresinha Moraes Correia
Indicatori
L’indicatore fornisce semplicemente un gran numero di vittorie consecutive emettendo segnali nei quali puoi determinare l’orario di inizio e di fine nelle impostazioni, indicando quando i segnali devono iniziare e smettere di essere emessi, permettendo così di utilizzarlo in programmi di automazione per eseguire operazioni automatiche. ️ Può essere utilizzato su più timeframe, consigliato su 1 minuto, 5 minuti, 15 minuti. Modalità di negoziazione > Per la stessa candela in cui si verifica
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione