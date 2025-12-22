Probability Candle v1
- Indicatori
- Teresinha Moraes Correia
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
📊 L’indicatore fornisce segnali attraverso calcoli di probabilità.
🕒 Legge il contesto della giornata in base agli orari di inizio e di fine impostati dall’utente per la raccolta dei dati e l’emissione dei segnali.
🔎 In determinati momenti conferma il segnale con un simbolo sopra o sotto la candela, indicando che il segnale può essere ancora più forte grazie ai cambiamenti in tempo reale al momento dell’emissione.
💬 Il segnale testuale situato nell’angolo superiore destro mostra la forza del segnale nella candela attuale: maggiore è la percentuale del segnale, più probabile sarà che la candela segua la direzione suggerita.
📈 È importante sottolineare che questo indicatore non solo può fornire segnali ad alta frequenza nei timeframe brevi, ma mantiene stabilità anche nei timeframe più lunghi. Combinando calcoli probabilistici, simboli di conferma e percentuali di intensità, il trader ottiene una visione più chiara della tendenza del mercato e può prendere decisioni più precise su diversi orizzonti temporali.
🧩 Nel complesso, il sistema offre diversi livelli di riferimento: analisi probabilistica, conferma visiva e dimostrazione della forza percentuale. In questo modo i segnali risultano più trasparenti e affidabili, aiutando l’utente a mantenere un vantaggio in contesti di mercato complessi.