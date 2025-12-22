Probability Candle v1

📊 El indicador proporciona la emisión de señales mediante cálculos de probabilidad.

🕒 Lee el contexto del día en función de los horarios de inicio y fin establecidos por el usuario para la lectura de datos y la emisión de señales.

🔎 En ciertos momentos confirmará la señal con un símbolo encima o debajo de la vela, lo que significa que la señal puede ser aún más fuerte debido a cambios en tiempo real en el momento de la emisión.

💬 La señal de texto ubicada en la esquina superior derecha muestra la fuerza de la señal en la vela actual: cuanto mayor sea el porcentaje de la señal, más probable será que la vela continúe en la dirección sugerida.

📈 Cabe destacar que este indicador no solo puede ofrecer señales de alta frecuencia en marcos de tiempo cortos, sino también mantener estabilidad en marcos más largos. Al combinar cálculos de probabilidad, símbolos de confirmación y porcentajes de fuerza, el operador obtiene una visión más clara de la tendencia del mercado y puede tomar decisiones más precisas en diferentes horizontes temporales.

🧩 En conjunto, el sistema brinda múltiples niveles de referencia: análisis probabilístico, confirmación visual y demostración de intensidad porcentual, lo que hace que las señales sean más transparentes y confiables, ayudando al usuario a mantener ventaja en entornos de mercado complejos.