Binary Options Probability v1

📊 Statistischer zeitbasierter Indikator - Richtungskerze

🧠 Dieser Indikator analysiert alle Kerzen des letzten Monats (30 Tage) auf dem aktuellen Zeitrahmen und identifiziert, zu welchem genauen Zeitpunkt (Stunde und Minute) bullische oder bearische Kerzen am häufigsten auftreten. Auf der Grundlage dieser Daten gibt er in Echtzeit KAUF- (CALL) oder VERKAUFS- (PUT) Signale aus, sobald die Wiederholung des Verhaltens den konfigurierten Prozentsatz erreicht.

🕒 Die statistische Logik basiert auf der genauen Stunde und Minute. Wenn z.B. um 14:15 Uhr in den letzten 30 Tagen 80% der Kerzen bullish waren und die vorherige Kerze bearish war, löst der Indikator ein CALL-Signal auf dem Chart aus:

🔺 Ein grüner Pfeil, der den BUY-Punkt anzeigt

🔊 Ein akustischer Alarm

💬 Eine Popup-Meldung, die "CALL" anzeigt

🔻 Wenn mehr als 80 % der Kerzen zu einem bestimmten Zeitpunkt bärisch waren und die vorherige Kerze bullisch war, zeigt der Indikator einen roten Pfeil an, gibt einen Ton aus und zeigt die Meldung "PUT" an.

⚙️ Die prozentuale Mindestschwelle für die Auslösung von Signalen kann direkt in den Einstellungen des Indikators angepasst werden (Standardwert ist 80%). Sie können ihn je nach Risikoprofil Ihrer Strategie auf 70 % oder 60 % senken oder ihn erhöhen.

🎯 Wie man ihn in binären Optionen verwendet:

Das Signal wird bei Kerze 0 generiert, d.h. genau in dem Moment, in dem die aktuelle Kerze beginnt.

Der Händler sollte den Auftrag sofort bei der Eröffnung der Kerze 0 ausführen, da die historischen Daten auf eine hohe Wahrscheinlichkeit hinweisen, dass sich dieselbe Bewegung (nach oben oder unten) zu diesem bestimmten Zeitpunkt wiederholt.

Da sich der Indikator dynamisch an das tatsächliche statistische Verhalten des Marktes anpasst, wirkt er wie ein intelligentes Gedächtnis, das nur die Zeiten mit starken historischen Wiederholungsmustern hervorhebt.

✅ Diese Art von Tool ist für Händler von binären Optionen äußerst nützlich, insbesondere für 1-Kerzen-Verfallsstrategien, da die Signale auf der Grundlage des jüngsten und statistisch nachgewiesenen Marktverhaltens gefiltert werden.

📌 Perfekt für:

Zeitbasierte Umkehr- oder Fortsetzungsstrategien

Spezielle Sitzungen (wie London oder New York Open)

Bots und Automatisierungen, die pufferbasierte Signaleingänge verwenden

Verwenden Sie es mit Bedacht und überprüfen Sie die Signale immer visuell, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.



