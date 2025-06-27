Binary Options Probability v1

📊 Statistischer zeitbasierter Indikator - Richtungskerze

🧠 Dieser Indikator analysiert alle Kerzen des letzten Monats (30 Tage) auf dem aktuellen Zeitrahmen und identifiziert, zu welchem genauen Zeitpunkt (Stunde und Minute) bullische oder bearische Kerzen am häufigsten auftreten. Auf der Grundlage dieser Daten gibt er in Echtzeit KAUF- (CALL) oder VERKAUFS- (PUT) Signale aus, sobald die Wiederholung des Verhaltens den konfigurierten Prozentsatz erreicht.

🕒 Die statistische Logik basiert auf der genauen Stunde und Minute. Wenn z.B. um 14:15 Uhr in den letzten 30 Tagen 80% der Kerzen bullish waren und die vorherige Kerze bearish war, löst der Indikator ein CALL-Signal auf dem Chart aus:

🔺 Ein grüner Pfeil, der den BUY-Punkt anzeigt
🔊 Ein akustischer Alarm
💬 Eine Popup-Meldung, die "CALL" anzeigt

🔻 Wenn mehr als 80 % der Kerzen zu einem bestimmten Zeitpunkt bärisch waren und die vorherige Kerze bullisch war, zeigt der Indikator einen roten Pfeil an, gibt einen Ton aus und zeigt die Meldung "PUT" an.

⚙️ Die prozentuale Mindestschwelle für die Auslösung von Signalen kann direkt in den Einstellungen des Indikators angepasst werden (Standardwert ist 80%). Sie können ihn je nach Risikoprofil Ihrer Strategie auf 70 % oder 60 % senken oder ihn erhöhen.

🎯 Wie man ihn in binären Optionen verwendet:

Das Signal wird bei Kerze 0 generiert, d.h. genau in dem Moment, in dem die aktuelle Kerze beginnt.

Der Händler sollte den Auftrag sofort bei der Eröffnung der Kerze 0 ausführen, da die historischen Daten auf eine hohe Wahrscheinlichkeit hinweisen, dass sich dieselbe Bewegung (nach oben oder unten) zu diesem bestimmten Zeitpunkt wiederholt.

Da sich der Indikator dynamisch an das tatsächliche statistische Verhalten des Marktes anpasst, wirkt er wie ein intelligentes Gedächtnis, das nur die Zeiten mit starken historischen Wiederholungsmustern hervorhebt.

✅ Diese Art von Tool ist für Händler von binären Optionen äußerst nützlich, insbesondere für 1-Kerzen-Verfallsstrategien, da die Signale auf der Grundlage des jüngsten und statistisch nachgewiesenen Marktverhaltens gefiltert werden.

📌 Perfekt für:

  • Zeitbasierte Umkehr- oder Fortsetzungsstrategien

  • Spezielle Sitzungen (wie London oder New York Open)

  • Bots und Automatisierungen, die pufferbasierte Signaleingänge verwenden

Verwenden Sie es mit Bedacht und überprüfen Sie die Signale immer visuell, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.


Empfohlene Produkte
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Adjustable Fractals“ – ist eine erweiterte Version des Fraktalindikators, ein sehr nützliches Handelstool! – Wie wir wissen, hat der Standard-Fraktalindikator mt4 überhaupt keine Einstellungen – das ist für Händler sehr unpraktisch. – Adjustable Fractals hat dieses Problem gelöst – es hat alle notwendigen Einstellungen: - Einstellbarer Zeitraum des Indikators (empfohlene Werte – über 7). - Einstellbarer Abstand von Hochs/Tiefs des Preises. - Einstellbares Design fraktaler Pfeile. - Der Indika
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indikatoren
Trendlinien Chart-Muster Indikator (MT4) Automatisierte Chartmuster & Ausbruchssignale für MT4: Handeln Sie mit Präzision! Der "Trendlines Chart Patterns Indicator" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument für den MetaTrader 4 (MT4 ), das sorgfältig entwickelt wurde, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf sich dynamisch bildenden, robusten Trendlinien und beliebten Chartmustern basieren. Dieser leistungsstarke Forex-Indikator automatisiert den kom
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Your good friend
Sergei Semenov
Indikatoren
Ihre guten Freunde - dies ist nicht nur ein Indikator, sondern Ihr zuverlässiger Handelsassistent, der für Händler entwickelt wurde, die Einfachheit, Klarheit und Stabilität schätzen. Er kombiniert die besten klassischen Methoden der technischen Analyse - Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Umkehrsignale, visuelle Hinweise - und präsentiert sie in einem möglichst klaren, benutzerfreundlichen Format. Es eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader - insbesondere für diejenige
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indikatoren
Easy Trade Indicator - Ihr Weg zu profitablen Trades! Arbeiten Sie mit jedem Zeitrahmen! Maximieren Sie Ihre Gewinne mit präzisen und durchsetzungsfähigen Trades! ️ Handeln Sie mit Komfort - der Indikator macht die Analyse und Sie öffnen nur die Order in die Richtung, die Ihnen der Indikator anzeigt! Exklusives Panel mit Zähler für vergangene Trades und Genauigkeitstracking! Vereinfachen Sie Ihre Analyse, steigern Sie Ihre Leistung und handeln Sie mit Vertraue
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indikatoren
Mit dem Kauf dieses Indikators haben Sie das Recht, eine kostenlose Kopie eines meiner anderen Indikatoren oder Berater zu erhalten ! (Alle zukünftigen Updates sind inbegriffen. Keine Grenzen) . Um es zu bekommen , kontaktieren Sie mich bitte per mql5 Nachricht ! Der Trend Scanner Trendlinienindikator zeigt die Trendrichtung und deren Veränderungen an. Der Indikator funktioniert auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen. Der Indikator zeigt gleichzeitig mehrere Werte auf dem Preisdiagramm an: die
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indikatoren
Der Gvs Undefeated Trend Indikator ist für den Trend- und Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Sie können nur mit diesem Indikator handeln. Die generierten Signale werden auf dem grafischen Bilds
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
Indikatoren
Power Trend Free - der Indikator zeigt die Trendstärke im ausgewählten Zeitraum an. Eingabe-Parameter Der Indikator hat drei Eingabeparameter: Periode - eine positive Zahl, die größer als eins ist und die Anzahl der für die Berechnungen verwendeten Candlesticks angibt. Wenn Sie eine oder Null eingeben, wird kein Fehler auftreten, aber der Indikator wird nicht gezeichnet. Angewandter Preis - der Standardsatz "Anwenden auf:", d.h. die für die Berechnung des Indikators verwendeten Daten: Close - S
FREE
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt 3 Drives harmonische Muster (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt. Nach
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indikatoren
Die Hauptidee dieses Indikators ist die Analyse und Vorhersage von Wechselkursen durch Fourier-Transformation. Der Indikator zerlegt die Wechselkurse in die wichtigsten Oberschwingungen und berechnet deren Produkt in der Zukunft. Sie können den Indikator als eigenständiges Produkt verwenden, aber für eine bessere Vorhersagegenauigkeit gibt es einen anderen verwandten Indikator - FreqoMaster - der FreqoMeterForecast als Backend-Engine verwendet und mehrere Instanzen von FreqoMeterForecast für ver
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indikatoren
MASi Three Screens basiert auf der Handelsstrategie von Dr. Alexander Elder. Dieser Indikator ist eine Sammlung von Algorithmen. Die Algorithmen basieren auf der Analyse von Charts verschiedener Zeitrahmen. Sie können jeden der angebotenen Algorithmen anwenden. Liste der Versionen der Algorithmen: ThreeScreens v1.0 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse der MACD-Linie; ThreeScreens v1.1 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse des MACD-Histogramms; ThreeScreens v1.2 - Kombiniert die
FREE
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indikatoren
Basierend auf MACD-Indikatorwellen mit Standardparametern Wendet Fibonacci-Werte auf die letzten beiden MACD-Wellen an, jeweils positiv und negativ, wenn der MACD-Indikator im Moment keine negative Welle mehr hat - die Farbe ist grün, wenn der MACD-Indikator im Moment keine positive Welle mehr hat - die Farbe ist rot. Das Wave-Abschlusskriterium sind zwei Ticks mit unterschiedlichem MACD-Zeichen. Wendet Trendlinien auf die letzten vier MACD-Wellen an. Arbeitet gut mit dem Experten zusammen
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT4 - nur GBPUSD FlatBreakout ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Trader, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout erleben und Ausbruchssignale ohne Einschränkungen auf einem Live-Markt testen möchten. Für wen ist dieses Produkt geeignet? Für H
FREE
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indikatoren
Der LineMagnit-Indikator für MT4 ist ein hochpräzises Werkzeug, das Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bildet, die Preise magnetisch anziehen. Diese Funktion ermöglicht es Händlern, die wahrscheinlichsten Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt leicht zu bestimmen sowie die Richtungskräfte des Marktes zu identifizieren, da die Niveaus auf den Kapitalzuflüssen in das Instrument basieren. Ausgestattet mit einer intuitiv verständlichen grafischen Oberfläche, ermöglicht der LineMagnit Indicator
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Spread mt4-Indikator ist ein Spread-Trading-Tool und eignet sich für diejenigen, die die Märkte mit einem anderen Ansatz studieren wollen als die Inhalte, die normalerweise in Online-Trading-Buchläden verfügbar sind. Ich denke, die Spread Trading Strategie ist eine der besten, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Dies ist ein einzigartiger Indikator für den Spread-Handel, denn er erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Spreads auf einmal zu studieren. Was ist Spread Trading auf Forex Das Spre
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator überwacht das Chart kontinuierlich auf eine sich festigende Marktbewegung in eine Richtung und gibt ein präzises Signal unmittelbar vor dem eigentlichen Impuls.  Multisymbol- und Multitimeframe-Scanner hier verfügbar – Scanner für ACB Breakout Arrows MT4 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator automatisch bereitgestellt. Mitge
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indikatoren
Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto? Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann! Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar Ein
Target Geometry
Chantal Sala
4 (4)
Indikatoren
Target Geometry ist ein Indikator der nächsten Generation, der die geometrische Natur der Märkte nutzt, um hohe statistische Wahrscheinlichkeitsniveaus (Fibonacci ) anzugeben. Dieser Indikator erstellt eine sehr wichtige Karte, die die Einstiegspunkte optimiert und Ihr eigenes Money-Management optimal definiert. Der Indikator kann sowohl im statischen als auch im dynamischen Modus verwendet werden, Sie können ihn für jedes Finanzinstrument einsetzen. Die Verwendung im Multi-Timeframe-Modus ist e
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Trend Pulse vor, einen einzigartigen und robusten Indikator, der Aufwärts-, Abwärts- und sogar Schwankungstrends erkennen kann! Trend Pulse verwendet einen speziellen Algorithmus, um das Marktrauschen mit echter Präzision herauszufiltern. Wenn sich das aktuelle Symbol seitwärts bewegt, sendet Ihnen Trend Pulse ein Signal, das Sie darauf hinweist, dass es kein guter Zeitpunkt für einen Handel ist. Dieses ausgezeichnete System macht Trend Pulse zu einem der besten Tools für Trade
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
Royal Wave ist ein Trend-Power-Oszillator, der so programmiert wurde, dass er risikoarme Ein- und Ausstiegszonen findet und signalisiert. Sein Kernalgorithmus analysiert den Markt statistisch und erzeugt Handelssignale für überkaufte, überverkaufte und wenig volatile Bereiche. Durch den Einsatz eines gut durchdachten Warnsystems erleichtert dieser Indikator die Entscheidung, wo man einsteigen und wo man aussteigen sollte. Merkmale Trend-Power-Algorithmus Einstiegs- und Ausstiegszonen mit geringe
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indikatoren
MT4-Erkennungsanzeige für Auftragsblöcke mit mehreren Zeitrahmen. Eigenschaften - Vollständig anpassbar auf dem Diagrammbedienfeld, bietet vollständige Interaktion. - Verstecken und zeigen Sie das Bedienfeld, wo immer Sie möchten. - Erkennen Sie OBs in mehreren Zeiträumen. - Wählen Sie die anzuzeigende OB-Menge aus. - Verschiedene OBs Benutzeroberfläche. - Verschiedene Filter an OBs. - OB-Näherungsalarm. - ADR High- und Low-Leitungen. - Benachrichtigungsdienst (Bildschirmwarnungen | P
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indikatoren
Das Indikatoranalysesystem ZhiBiJuJi verwendet eine leistungsfähige interne Schleife, um seine eigenen externen Indikatoren aufzurufen, und ruft die Analyse dann vor und nach dem Zyklus auf. Die Datenberechnung dieses Indikatoranalysesystems ist sehr kompliziert (Aufruf vor und nach dem Zyklus), so dass die Hysterese des Signals reduziert wird und die Genauigkeit der Vorausschätzung erreicht wird. Dieser Indikator kann in allen Zyklen des MT4 verwendet werden und eignet sich am besten für 15 Min
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indikatoren
OrderFlow Absorption – Professioneller Delta- & Absorptionssignal-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft echter Orderflow-Analyse mit OrderFlow Absorption – dem ultimativen Delta-Histogramm- und Absorptionssignal-Indikator für MetaTrader 4. Entwickelt für Trader, die wissen wollen, was wirklich hinter jeder Kursbewegung steckt, zeigt dieses Tool versteckten Kauf-/Verkaufsdruck und Absorptionsereignisse, die den Markt bewegen. Funktionen Delta-Histogramm-Visualisierung:   Sehen Sie Kauf- und
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der Diagramme strukturiert und zyklische Preisbewegungen identifiziert. Kann mit allen Diagrammen funktionieren. Mehrere Arten von Benachrichtigungen. Auf dem Diagramm selbst befinden sich zusätzliche Pfeile. Ohne erneutes Zeichnen der Historie wird beim Schließen der Kerze gearbeitet. Empfohlener TF ab M5. Einfach zu verwenden und Parameter zu konfigurieren. Wenn Sie 2 Indikatoren mit unterschiedlichen Parametern verwenden, können Sie diese ohne andere Indikatoren ve
Weitere Produkte dieses Autors
Value Chart Probability
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Ein MetaTrader 4-Indikator ist ein Werkzeug, das in der MT4-Handelsplattform verwendet wird, um Händlern bei der Analyse von Kursdaten zu helfen. Er verwendet mathematische Formeln, die auf Preis, Volumen oder Zeit basieren, um Muster oder Trends in einem Diagramm anzuzeigen. Indikatoren können Händlern bei der Entscheidung helfen, wann sie kaufen oder verkaufen sollten, indem sie mögliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigen. Es gibt viele Arten von Indikatoren, wie z. B. Trendindikatoren, O
Trend Colored Average
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Durch die Verwendung von Farben, die die vorherrschende Marktrichtung widerspiegeln, zeigt der Indikator an, wann der aktuelle Trend noch vorherrschend ist. Dies hilft, potenzielles Marktrauschen herauszufiltern und leitet den Händler an, falsche Signale zu vermeiden. Durch die klare Visualisierung der Trendstärke und -konsistenz hilft das Tool bei der Identifizierung von Handels-Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit. Es erhöht die Präzision, indem es Händlern ermöglicht, sich auf Bewegungen zu
Adx open calculed
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Benutzerdefinierter ADX-Indikator, der nur auf dem Eröffnungskurs basiert Der Standard-ADX-Indikator wird in der Regel anhand des Höchst-, Tiefst- und Schlusskurses berechnet. Dies führt zu einer glatten und optisch ansprechenden Linie, die die Preisbewegung darstellt. Allerdings mangelt es ️ an Präzision - wenn sich die Kerze bewegt, ändern sich auch die ADX-, +DI- und -DI-Werte plötzlich, was zu falschen Signalen führen kann, die auf der anfänglichen Aufzeichnung der Kerze basieren. Ei
Binary Gap
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Eine Lücke ist eine Lücke auf dem Chart zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kerzen, in der zwischen dem Schluss der einen Kerze und der Eröffnung der nächsten Kerze kein Handel stattgefunden hat. Auf dem Devisenmarkt treten Lücken hauptsächlich zur Wocheneröffnung auf und spiegeln Ereignisse oder Erwartungen vom Wochenende wider. Aus technischer Sicht kann eine Lücke auf ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hinweisen. Strategien nutzen Gaps als Signale für eine mögliche Trendfortset
Smc Momentum sr arrow
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
SMS MOMENTUM SR ARROW | Präzision in Momentum und Support/Resistance". ` Überblick: Eine Konvergenz von Momentum und Key Levels` Der SMS MOMENTUM SR ARROW-Indikator ist ein spezielles technisches Werkzeug für Händler, die ihre Strategien auf das kritische Zusammenspiel zwischen Momentum-Verschiebungen und wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (S/R) stützen. Dieser Indikator arbeitet nach einer klaren, zweistufigen Logik: Zunächst identifiziert er eine echte Momentum-Umkehr mit Hilfe
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
Poc SR Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Der SR POC VOLUME Indikator für MetaTrader 5 ist darauf ausgelegt, Point of Control (POC) Werte aus Kerzendaten über einen vom Benutzer konfigurierbaren Rückblickzeitraum zu identifizieren, zu gruppieren und zu visualisieren. Ziel des Indikators ist es, auf Basis von kumulierten Volumina und Delta-Verteilungen strukturierte Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu erkennen, sodass Trader besser nachvollziehen können, wo signifikantes Marktinteresse besteht. Hauptfunktionen POC-Berechnung Der I
Binary Flow
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Der Indikator liefert einfach eine große Anzahl aufeinanderfolgender Gewinne, indem er Signale ausgibt, bei denen Sie die Start- und Endzeit in den Einstellungen festlegen können, wann die Signale beginnen und aufhören sollen. Dadurch kann er in Automatisierungsprogrammen verwendet werden, um automatische Trades durchzuführen. ️ Er kann in mehreren Zeitrahmen verwendet werden, empfohlen in 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten. Handelsmodus > Für die gleiche Kerze, in der das Signal auftritt. ️
Probability Candle v1
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Der Indikator gibt Handelssignale aus, indem er Wahrscheinlichkeitsberechnungen durchführt. Er liest den Kontext des jeweiligen Tages anhand der vom Benutzer festgelegten Start- und Endzeiten für die Datenerfassung und Signalausgabe. In bestimmten Momenten bestätigt er das Signal mit einem Symbol oberhalb oder unterhalb der Kerze. Dies bedeutet, dass das Signal aufgrund von Echtzeitänderungen zum Zeitpunkt der Ausgabe noch stärker sein kann. Das Textsignal in der oberen rechten Ecke
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension