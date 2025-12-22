Probability Candle v1

📊 O indicador fornece emissão de sinais realizando cálculos de probabilidades.

🕒 Ele realiza a leitura do contexto do dia em questão com base nos horários de início e fim definidos pelo usuário para leitura de dados e emissão de sinais.

🔎 Em alguns momentos ele irá confirmar o sinal com um símbolo acima ou abaixo do candle, significando que o sinal pode ser ainda mais forte devido à mudança em tempo real no momento da emissão do sinal.

💬 O sinal de texto localizado no canto superior direito demonstra a força do sinal no candle atual, onde: quanto maior a porcentagem do sinal, mais provável é que o candle siga na direção sugerida.


Value Chart Probability
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Um indicador MetaTrader 4 é uma ferramenta usada na plataforma de negociação MT4 para ajudar os traders a analisar os dados de preço. Ele utiliza fórmulas matemáticas com base em preço, volume ou tempo para mostrar padrões ou tendências em um gráfico. Os indicadores podem ajudar os traders a decidir quando comprar ou vender, mostrando possíveis pontos de entrada e saída. Existem muitos tipos, como indicadores de tendência, osciladores e ferramentas de volume. Os traders também podem criar indic
Trend Colored Average
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Utilizando cores que refletem a direção predominante do mercado, o indicador foi desenvolvido para mostrar quando a tendência atual ainda é dominante. Isso ajuda a filtrar possíveis ruídos do mercado e orienta o trader a evitar sinais falsos. Ao visualizar com clareza a força e a consistência da tendência, a ferramenta auxilia na identificação de oportunidades de negociação com maior probabilidade de sucesso. Ela aumenta a precisão ao permitir que os traders foquem em movimentos que estejam ali
Adx open calculed
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Indicador ADX Personalizado Baseado Apenas no Preço de Abertura O indicador ADX padrão normalmente é calculado com base nos preços de máxima (High), mínima (Low) e fechamento (Close) . Isso gera uma linha suave e visualmente agradável que representa a ação do preço. No entanto, ️ ele falta precisão — à medida que o candle se move, os valores do ADX, +DI e -DI também mudam repentinamente, podendo gerar sinais falsos com base na plotagem inicial do candle. Uma observação curiosa: mesmo qua
Binary Options Probability v1
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Indicador Estatístico por Horário – Candle Direcional Este indicador analisa todos os candles do último mês (30 dias) no timeframe atual, observando em qual horário ocorrem com mais frequência candles de alta ou baixa. Com base nessa leitura, ele emite sinais de compra (CALL) ou venda (PUT) em tempo real , sempre que a repetição de comportamento atingir a porcentagem configurada. A lógica estatística é baseada por horário e minuto exato . Se, por exemplo, às 14:15 dos últimos 30 dias oc
Binary Gap
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Gap é um espaço no gráfico entre dois candles consecutivos, onde não houve negociação de preços entre o fechamento de um candle e a abertura do seguinte. No mercado Forex, gaps ocorrem principalmente na abertura da semana, refletindo eventos ou expectativas do fim de semana. Tecnicamente, um gap pode indicar desequilíbrio entre oferta e demanda. Estratégias utilizam gaps como sinais de possível continuidade ou reversão de tendência, oferecendo oportunidades de análise técnica baseadas em liquide
Smc Momentum sr arrow
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
SMS MOMENTUM SR ARROW | Precisão em Momentum e Suporte/Resistência Visão Geral: Uma Convergência de Momentum e Níveis-Chave O indicador SMS MOMENTUM SR ARROW é uma ferramenta técnica especializada projetada para traders que baseiam suas estratégias na interação crítica entre mudanças de momentum e níveis significativos de suporte/resistência (S/R). Este indicador opera em uma lógica clara de duas etapas: primeiro, identifica uma reversão genuína de momentum usando um cálculo refinado basea
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descrição Técnica do Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 O Delta Profile é um indicador desenvolvido para o MetaTrader 5 com foco em análise detalhada do fluxo de volume dentro de um intervalo definido de candles. Ele organiza e exibe informações sobre o desequilíbrio de volumes positivos (associados a movimentos de alta) e negativos (associados a movimentos de baixa) em diferentes níveis de preço. O resultado é uma visão clara dos pontos do gráfico onde há maior concentração de negócios
Poc SR Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
O indicador SR POC VOLUME para MetaTrader 5 foi desenvolvido para identificar, agrupar e visualizar os Pontos de Controle (POCs) derivados dos dados das velas ao longo de um período de observação configurável. Seu objetivo é fornecer uma maneira estruturada de reconhecer áreas de suporte e resistência com base na atividade acumulada de volume e na distribuição do delta, permitindo que os traders compreendam melhor onde se formou interesse significativo no mercado. Funcionalidades Principais Cál
Binary Flow
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
O indicador simplesmente entrega uma grande quantidade de vitórias consecutivas emitindo sinais nos quais você pode determinar a hora de início e a hora de fim nas configurações em que os sinais devem começar e parar de ser emitidos, podendo assim ser utilizado em programas de automação para realizar operações automáticas. ️ Pode ser utilizado em múltiplos timeframes, com recomendação em 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Modo de negociação > Para o mesmo candle em que o sinal ocorre. ️ O s
