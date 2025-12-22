Probability Candle v1

📊 O indicador fornece emissão de sinais realizando cálculos de probabilidades.

🕒 Ele realiza a leitura do contexto do dia em questão com base nos horários de início e fim definidos pelo usuário para leitura de dados e emissão de sinais.

🔎 Em alguns momentos ele irá confirmar o sinal com um símbolo acima ou abaixo do candle, significando que o sinal pode ser ainda mais forte devido à mudança em tempo real no momento da emissão do sinal.

💬 O sinal de texto localizado no canto superior direito demonstra a força do sinal no candle atual, onde: quanto maior a porcentagem do sinal, mais provável é que o candle siga na direção sugerida.