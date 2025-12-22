Probability Candle v1

📊 Bu gösterge, olasılık hesaplamaları yaparak işlem sinyalleri üretir.

🕒 Kullanıcı tarafından belirlenen başlangıç ve bitiş saatlerine göre günün bağlamını okur, veri analizi yapar ve sinyal üretir.

🔎 Belirli anlarda mumun üstünde veya altında bir sembol göstererek sinyali doğrular. Bu, sinyalin gerçek zamanlı değişiklikler sayesinde daha da güçlü olabileceği anlamına gelir.

💬 Sağ üst köşede görünen metin sinyali, mevcut mumdaki sinyalin gücünü gösterir. Yüzde ne kadar yüksekse, mumun önerilen yönde ilerleme olasılığı o kadar fazladır.

📈 Bu gösterge yalnızca kısa zaman dilimlerinde yüksek frekanslı sinyaller sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun zaman dilimlerinde de istikrarını korur. Olasılık hesaplamaları, gerçek zamanlı doğrulama sembolleri ve yüzde gücü göstergesi birleştiğinde, yatırımcılar piyasa trendini daha net görebilir ve farklı zaman aralıklarında daha doğru kararlar verebilir.

🧩 Genel olarak sistem, çok katmanlı bir referans sunar: olasılık analizi, görsel doğrulama ve yüzde yoğunluk göstergesi. Bu sayede sinyaller daha şeffaf ve güvenilir hale gelir, kullanıcıların karmaşık piyasa koşullarında avantajlarını korumalarına yardımcı olur.