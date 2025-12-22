Probability Candle v1

📊 Индикатор обеспечивает выдачу сигналов, выполняя расчёт вероятностей.

🕒 Он считывает контекст текущего дня на основе времени начала и окончания, заданного пользователем для чтения данных и выдачи сигналов.

🔎 В определённые моменты он подтверждает сигнал символом выше или ниже свечи, что означает, что сигнал может быть ещё сильнее благодаря изменениям в реальном времени в момент его выдачи.

💬 Текстовый сигнал, расположенный в правом верхнем углу, показывает силу сигнала на текущей свече: чем выше процент сигнала, тем более вероятно, что свеча пойдёт в предложенном направлении.