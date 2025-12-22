Probability Candle v1

📊 このインジケーターは確率計算を行うことでシグナルを発します。

🕒 ユーザーが設定した開始時間と終了時間に基づき、その日のコンテキストを読み取り、データ解析とシグナルの発行を行います。

🔎 特定の場面では、ローソク足の上または下にシンボルを表示してシグナルを確認します。これは、シグナル発行時のリアルタイムの変化によって、シグナルがさらに強力になる可能性を意味します。

💬 右上に表示されるテキストシグナルは、現在のローソク足におけるシグナルの強さを示します。シグナルのパーセンテージが高いほど、ローソク足が提案された方向に進む可能性が高くなります。

📈 このインジケーターは短期のタイムフレームで高頻度のシグナルを提供できるだけでなく、長期のタイムフレームでも安定性を維持します。確率計算、リアルタイム確認シンボル、パーセンテージ表示を組み合わせることで、トレーダーは市場のトレンドをより明確に理解し、さまざまな時間軸でより正確な判断を下すことができます。

🧩 全体として、このシステムは複数のレベルの参照を提供します。確率分析、視覚的な確認、パーセンテージによる強度表示により、シグナルはより透明で信頼性が高まり、複雑な市場環境においてユーザーが優位性を保つことを助けます。


Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
エキスパート
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
インディケータ
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
インディケータ
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
インディケータ
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
インディケータ
数列の一つに「森林火災数列」があります。これは、最も美しい新しいシーケンスの 1 つとして認識されています。その主な特徴は、このシーケンスが線形トレンドを回避することです。最短のものであってもです。この指標の基礎を形成したのはこのプロパティです。 財務時系列を分析する場合、この指標は可能なすべての傾向オプションを拒否しようとします。そして失敗した場合にのみ、トレンドの存在を認識し、適切なシグナルを発します。このアプローチにより、新しいトレンドの始まりの瞬間を正しく判断できます。ただし、偽陽性の可能性もあります。それらの数を減らすために、このインジケーターに追加のフィルターが追加されました。新しいバーが開くとシグナルが生成されます。いずれの場合も再描画は発生しません。 指標パラメータ: Applied Price   - 適用価格定数; Period Main   - インディケータのメイン期間、その有効な値は 5 ～ 60 です。 Period Additional   - 追加の期間。このパラメーターの有効な値は 5 ～ 40 です。 Signal Filter   - 追加の信号
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
インディケータ
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
エキスパート
This is my first ExpertAdvisor, but it came along with more than 7 years in experience trading Forex , Crypto and Index.                                                                                SHEERAN: The Advanced Multi-Timeframe EA for Dynamic and Adaptive Trading   EA SHEERAN, is designed for traders who demand precision, flexibility, and reliability across multiple timeframes. Whether you’re targeting short-term gains on the M30 chart or looking for sustained moves on the H4, this E
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
インディケータ
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
エキスパート
Prop Firm Killer EA is a prop-firm–ready automated trading system built with strict risk management and rule compliance in mind. It focuses on consistency, capital protection, and disciplined execution rather than aggressive overtrading. Core Features Daily Max Loss Limit – Automatically stops trading when the daily loss threshold is reached Daily Profit Target – Locks profits and disables trading after hitting the target Maximum Trades per Day – Prevents overtrading and poor market conditions S
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
インディケータ
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
エキスパート
Moving Average Surfer – MT5向け精密トレンドキャプチャ EA Moving Average Surfer は、正確なエントリー判断・効率性・自動リスク管理を求めるトレーダーのために設計された高度なエキスパートアドバイザーです。高速と低速の移動平均線を組み合わせたトレンド分析に加え、市場環境をさらに精査するための複数のフィルターを搭載し、高確率の取引セットアップだけを選び抜くことを目的としています。 RSI フィルターによるモメンタム判定、ATR ベースのストップロス／テイクプロフィット、資金を保護する動的ロット管理など、実践的な安全機能が豊富に組み込まれています。また、長期・短期を問わずあらゆる時間足で稼働でき、スキャルピングからスイングまで幅広い手法に対応します。ユニークなマジックナンバーにより複数チャート同時運用も安全に行えます。 規律ある自動売買と柔軟なカスタマイズ性を両立した Moving Average Surfer は、高確率エントリーを正確に捉えたいトレーダーに最適なソリューションです。
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
インディケータ
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
エキスパート
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
インディケータ
TRI Visualizer Enhanced - 熱力学的市場分析の革命 概要 TRI（Thermal Range Indicator）Visualizer Enhanced は、従来のテクニカル分析を超越した、物理学の熱力学理論を応用した革新的なマーケット分析インジケーターです。市場の価格変動を「熱力学的エネルギー」として捉え、これまで見落とされていた市場の微細な変化を高精度で検出します。 革新的な仕組み 1. デュアル計算エンジン クラシックTRIモード 基本公式： |終値-始値| + (高値-安値) ローソク足の実体とヒゲを統合した純粋なボラティリティ測定 シンプルで直感的、あらゆる市場環境で安定動作 熱力学的TRIモード（独自開発） 価格加速度 ：2次微分による価格変化の勢いを測定 出来高変化率 ：相対的な出来高の変化を動的に評価 ポジションエネルギー ：正規化された価格変動エネルギーを計算 熱力学的係数 ：物理学の熱力学法則を市場分析に応用 2. 高度な平滑化システム SMA（単純移動平均） ：基本的なノイズ除去 EMA（指数移動平均） ：最新データ重視の平滑化
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
インディケータ
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
インディケータ
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
インディケータ
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT5) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BLAZE:  BOA_BLAZE_Indicator_v1   Strategy :   BLW Online Trading Binary Options Strategy (3 Moving Average) LAVA:  BOA_LAVA_Indicator_v1   Strategy:   Lady Trader Binary Options Strategy (Bollinger Bands & Stochas
Provided Trend
Nadiya Mirosh
インディケータ
Provided Trend is a complex signal formation indicator. As a result of the work of internal algorithms, you can see only three types of signals on your chart. The first is a buy signal, the second is a sell signal, and the third is a market exit signal. Options: CalcFlatSlow - The first parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatFast - The second parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatAvg - Para
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
インディケータ
MT5 用 Hull Moving Average (HMA) – 高速・滑らか・ゼロ遅延のトレンド指標 Hull Moving Average（HMA）は、超滑らかでほぼ遅延ゼロのシグナルを提供する高性能 MT5 トレンドインジケーターです。SMA、EMA、WMA と違い、市場の方向転換に即座に反応し、ノイズを効果的に除去します。スキャルピングやデイトレードに最適。 効率的な加重移動平均エンジンを使用し、Alan Hull の本来の計算式を正確に再現。リペイントしない、信頼性の高いトレンドラインを描画します。 主なメリット トレンド変化へのゼロ遅延反応 非常に滑らかで安定したライン SMA/EMA/WMA より高精度 リペイントなし・EA 対応 すべての銘柄に対応：FX、金、指数、暗号資産 最適用途： トレンド判断、エントリー/エグジット、押し目、反転、自動売買。 プロ向けに設計されたクリーンで高速な HMA。
FREE
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
インディケータ
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Currencies Strength
Jinsong Zhang
インディケータ
This indicator is used to compare the relative strength of the trade on the chart against the other several selected symbols. By comparing the price movement of each traded variety based on the same base day, several trend lines of different directions can be seen, reflecting the strong and weak relationship between the several different traded varieties, so that we can have a clearer understanding of the market trend. For example, you can apply this indicator on a EurUSD chart and compare it w
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
インディケータ
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
インディケータ
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
インディケータ
プレミアムレベルは、正しい予測の精度が80％を超える独自の指標です。 この指標は、最高のトレーディングスペシャリストによって2か月以上テストされています。 あなたが他のどこにも見つけられない作者の指標！ スクリーンショットから、このツールの正確さを自分で確認できます。 1は、1キャンドルの有効期限を持つバイナリーオプションの取引に最適です。 2はすべての通貨ペア、株式、商品、暗号通貨で機能します 手順： 赤い矢印が表示されたらすぐにダウントレードを開き、青い矢印が表示されたら閉じます。青い矢印の後に開くこともできます。 試してテストしてください！推奨設定はデフォルトです！ 日足チャートで最高の精度を示します！ インディケータは、2600 Pipsの収益性に対して、約10Pipsという非常に小さなマージンを使用します。
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
インディケータ
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Mirror Signals Service
Isaac Derban
ユーティリティ
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
インディケータ
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
エキスパート
マトリックスアローEAMT4 は、 マトリックスアローインジケーターのMT5 シグナルをチャート上のトレードパネルと手動または100％自動でトレードできるユニークなエキスパートアドバイザーです。 マトリックスアローインジケーターMT5 は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。平均方向移動指数（ADX ） 、 商品チャネルインデックス（CCI） 、 クラシック平研アシキャンドル 、 移動平均 、 移動平均収束発散（MACD） 、 相対活力指数（RVI） 、 相対力指数（RSI） 、 放物線SAR 、 ストキャスティクス 、 ウィリアムズのパーセント範囲 。 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。   Matrix Arrow EA MT5 を使用すると、チャートのトレードパネルから直接、または100％アルゴリ
