📊 このインジケーターは確率計算を行うことでシグナルを発します。

🕒 ユーザーが設定した開始時間と終了時間に基づき、その日のコンテキストを読み取り、データ解析とシグナルの発行を行います。

🔎 特定の場面では、ローソク足の上または下にシンボルを表示してシグナルを確認します。これは、シグナル発行時のリアルタイムの変化によって、シグナルがさらに強力になる可能性を意味します。

💬 右上に表示されるテキストシグナルは、現在のローソク足におけるシグナルの強さを示します。シグナルのパーセンテージが高いほど、ローソク足が提案された方向に進む可能性が高くなります。

📈 このインジケーターは短期のタイムフレームで高頻度のシグナルを提供できるだけでなく、長期のタイムフレームでも安定性を維持します。確率計算、リアルタイム確認シンボル、パーセンテージ表示を組み合わせることで、トレーダーは市場のトレンドをより明確に理解し、さまざまな時間軸でより正確な判断を下すことができます。

🧩 全体として、このシステムは複数のレベルの参照を提供します。確率分析、視覚的な確認、パーセンテージによる強度表示により、シグナルはより透明で信頼性が高まり、複雑な市場環境においてユーザーが優位性を保つことを助けます。