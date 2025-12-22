Der Gold Angel MT5 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mithilfe hochentwickelter Algorithmen zur Analyse von Marktdaten kann dieser Advisor profitable Ein- und Ausstiegspunkte identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht.

Gold Angel MT5 bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die es sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, die Handelsparameter einfach anzupassen und die Ergebnisse in Echtzeit zu überwachen. Es unterstützt verschiedene Strategien, einschließlich Scalping und Nachrichtenhandel, die eine flexible Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen ermöglichen.



Dank der Integration eines Risikomanagementsystems und automatischer Einstellungen sorgt Gold Angel MT5 für ein stabiles Einkommen und minimiert gleichzeitig die emotionale Belastung des Händlers. Darüber hinaus bietet der Advisor grafische und analytische Tools, die eine tiefere Marktanalyse und fundierte Entscheidungen ermöglichen.



Gold Angel MT5 ist ein zuverlässiger Partner für jeden Trader, der in der Welt des Goldhandels erfolgreich sein möchte.

Währungspaar: XAUUSD (GOLD)

Zeitrahmen: M5

Mindesteinlage: $500.

Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber es ist besser, ECN- und Raw-Spread-Konten zu verwenden.

Hebelwirkung: Beliebig

Verwenden Sie einen VPS, um den EA 24/7 laufen zu lassen (empfohlen)



Hauptmerkmale:



+ Kein Raster

+ Kein Martingale

+ Kein riskantes Kapitalmanagement.



Verwenden Sie einen gleitenden kleinen Stop-Loss und einen stimulierenden Take-Profit, mehrere eingebaute Schließungsmethoden, schließen Sie schnell Positionen und schützen Sie Gewinne.

Handeln Sie immer nur ein Paar zur gleichen Zeit. Kein Martingal, kein Raster.

Sie brauchen nur einen Chart und können alle Währungspaare herunterladen.

Risiko-Warnung:Bevor Sie Gold Angel kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein.Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Profitabilität (EA kann auch Verluste machen).Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber die Ergebnisse können daher nicht auf den realen Handel übertragen werden.Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.