El Asesor Experto MT5 Gold Angel está diseñado para la negociación automatizada de oro en la plataforma MetaTrader 5, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr los máximos beneficios. Utilizando sofisticados algoritmos de análisis de datos de mercado, este asesor puede identificar puntos de entrada y salida rentables, reduciendo significativamente los riesgos y aumentando las posibilidades de operar con éxito.

La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Gold Angel MT5 ofrece una interfaz intuitiva que permite tanto a los operadores experimentados como a los novatos personalizar fácilmente los parámetros de negociación y supervisar los resultados en tiempo real. Es compatible con diversas estrategias, como el scalping y la negociación de noticias, lo que permite una adaptación flexible a las condiciones cambiantes del mercado.



Gracias a su integración con un sistema de gestión de riesgos y ajustes automáticos, Gold Angel MT5 garantiza unos ingresos estables al tiempo que minimiza la carga emocional de los operadores. Además, el asesor proporciona herramientas gráficas y analíticas que permiten un análisis más profundo del mercado y una toma de decisiones informada.



Gold Angel MT5 es un socio fiable para todos los operadores que buscan el éxito en el mundo de la compraventa de oro.

Par de divisas: XAUUSD (ORO)

Marco temporal: M5

Depósito mínimo: $500.

Tipo de cuenta: cualquier tipo de cuenta, pero es mejor utilizar las cuentas ECN y Raw spread.

Apalancamiento: Cualquiera

Tipo de cuenta: Cualquiera

Utilice un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (recomendado)



Características principales:



+ Sin rejilla

+ Sin Martingala

+ Sin gestión arriesgada del capital.



Utiliza un pequeño stop loss móvil y un estimulante take profit, incorpora múltiples métodos de cierre, cierra posiciones rápidamente y protege los beneficios.

Opere sólo un par a la vez. Sin martingala, sin cuadrícula.

Sólo necesita un gráfico y puede descargar todos los pares de divisas.

Advertencia de riesgo:Antes de comprar Gold Angel, por favor entienda los riesgos que implica.El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.