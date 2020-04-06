Gold Angel MT5
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 3.26
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 5
Советник Gold Angel MT5 предназначен для автоматизированной торговли золотом на платформе MetaTrader 5, обеспечивая трейдерам уникальные инструменты и стратегии для достижения максимальной прибыли. Используя сложные алгоритмы анализа рыночных данных, данный советник способен выявлять выгодные точки входа и выхода, что значительно снижает риски и увеличивает возможности успешной торговли.
Gold Angel MT5 предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволяет как опытным трейдерам, так и новичкам легко настраивать параметры торговли и следить за результатами в реальном времени. Он поддерживает различные стратегии, включая скальпинг и торговлю на новостях, что дает возможность гибко адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
Благодаря интеграции с системой управления рисками и автоматическим настройкам, Gold Angel MT5 обеспечивает стабильный доход, минимизируя эмоциональную нагрузку на трейдера. В дополнение к этому, советник предоставляет графические и аналитические инструменты, позволяющие более глубоко анализировать рынок и принимать обоснованные решения.
Gold Angel MT5 — это надежный партнер для каждого трейдера, стремящегося к успеху в мире торговли золотом.
Валютная пара: XAUUSD (GOLD)
Таймфрейм: М5
Минимальный депозит: 500 долларов США.
Тип счета: любой тип счета, но лучше использовать счета ECN и Raw спред.
Кредитное плечо: Любое
Тип аккаунта: Любой
Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 (рекомендуется)
Основные характеристики:
+ Нет сетки
+ Нет Мартингейла
+ Нет рискованного управления капиталом.
Используйте движущий небольшой стоп-лосс и стимулирующий тейк-профит, встроенные многочисленные методы закрытия, быстро закрывайте позиции и защищайте прибыль.
Торгуйте только одну парой за раз. Никакого мартингейла, никакой сетки.
Нужен всего один график, и можно загрузить все валютные пары.
Прежде чем купить Gold Angel , осознайте связанные с этим риски.
Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера