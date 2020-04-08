Outside Bar Pattern MT5 r
Индикатор Crypto_Forex "Внешний бар" для MT5, без перерисовки и задержки.
- Индикатор "Внешний бар" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action.
- Индикатор распознаёт паттерны "Внешний бар" на графике:
- Бычий "Внешний бар" — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения).
- Медвежий "Внешний бар" — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения).
- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.
- Индикатор "Внешний бар" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
