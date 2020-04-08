Outside Bar Pattern MT5 r

Индикатор Crypto_Forex "Внешний бар" для MT5, без перерисовки и задержки.

- Индикатор "Внешний бар" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action.
- Индикатор распознаёт паттерны "Внешний бар" на графике:
- Бычий "Внешний бар" — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения).
- Медвежий "Внешний бар" — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения).
- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.
- Индикатор "Внешний бар" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.

Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы!
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.

Рекомендуем также
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор для графического анализа. Отмечает на графике основные комбинации японских свечей. На текущий момент трейдеру доступны следующий набор паттернов:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish Harami;  - B
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
New Accelerator oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Индикаторы
Accelerator Oscillator Билла Уильямса   с возможностью тонкой настройки и замены алгоритмов усреднения индикатора, что значительно расширяет возможности применения этого осциллятора в алгоритмическом трейдинге и приближает его по своим свойствам к такому индикатору, как MACD. Для уменьшения ценовых шумов итоговый индикатор обработан дополнительным усреднением Smooth.  Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления движения осцилля
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Индикаторы
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
Supply demand zone confirm MT5
Do Thi Phuong Anh
Индикаторы
Forex traders often observe increased market activity near Supply and Demand zones, which are levels formed based on zones where strong price movements have previously occurred. The Supply Demand Strong Weak Confirm Indicator utilizes fractals and the ATR indicator to identify and plot support and resistance zones on the price chart. These zones are categorized as follows: - Weak: significant high and low points in the trend. - Untested: crucial turning points in the price chart that the pric
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Индикаторы
Индикатор паттерна 31 ("Длинный остров") из книги Томас Н. Булковский "Полная энциклопедия графических ценовых моделей". Второй гэп в обратном направлении. Параметры: Alerts - Включение алертов при появлении стрелки   Push - Отправка Push-уведомления при появлении стрелки (требуется настройка в терминале) GapSize - Минимальный размер гэпа в пунктах ArrowType - Значок: от 1 до 17 ArrowVShift - Сдвиг значков по вертикали в пунктах   ShowLevels - Показывать уровни ColUp - Цвет линий вверх ColDn -
PREngulfing
Slobodan Manovski
Эксперты
PR EA - Торговая система по паттернам Engulfing Автоматическое определение паттернов Engulfing с подтверждением скользящей средней PR EA - это советник для MetaTrader 5, который идентифицирует и торгует бычьи/медвежьи паттерны Engulfing при подтверждении фильтром скользящей средней. Оптимизирован для работы на 30-минутных таймфреймах с совместимостью с M15 и H1. Ключевые особенности: Распознавание паттернов - Выявляет действительные формации Engulfing Подтверждение тренда - Фильтр SMA 23
Colour Inside Bars MT5
Luong N Man
Индикаторы
This indicator will help traders quickly identify inside bars, which are often used in price action trading strategies as potential consolidation or continuation patterns. An inside bar formation is a counter trend candle on both sides as it didn't break the previous candle high or low. Key feature: Identify inside bars in real-time. Colours inside bars while keeping normal bars. Configurable history bars. Optional pop-up alerts and phone notifications with symbol name and time of detection. W
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Индикаторы
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
All Harmonics 26
Alexey Isavnin
3.5 (4)
Индикаторы
Гармонические паттерны - это характерные движения цены в соответствии с уровнями Фибоначчи, которые статистически предшествуют разворотам цены. Данный индикатор распознает 26 классических и неклассических гармонических паттернов : Classical Gartley Butterfly Alternate Butterfly Bat Alternate Bat Crab Deep Crab Three Drives Non-classical Shark Alternate Shark Cypher 5-0 Anti Gartley Anti Butterfly Anti Alternate Butterfly Anti Bat Anti Alternate Bat Anti Crab Anti Deep Crab Anti Shark Anti Altern
Elliot Wave Advance Drawing Tools For MT5
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
Индикаторы
Elliott Wave Drawing Tool for MT5 – The Ultimate Professional Wave Mapping System Take your market analysis to the next level with the Elliott Wave Drawing Tool for MT5 , an advanced charting solution designed for traders who demand precision, speed, and complete control in wave labeling. Engineered for both beginners and expert Elliotticians, this tool transforms manual wave marking into a smooth, intuitive, and highly accurate experience. Built with a smart drawing engine , this indicator lets
PipFinite Binary Options PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.29 (14)
Индикаторы
Данный LEGIT индикатор поможет вам точно предсказать результат одного бара. Представьте, что можно добавить еще больше фильтров, чтобы увеличить доходность! В отличии от других продуктов Binary Options PRO может проанализировать прошлые сигналы, которые показывают вам статистический минимум. Как увеличить доходность Информация представлена здесь www.mql5.com/en/blogs/post/727038 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Выбор Хорошего Брокера является существенно важным моментом для успешного трейдинга на Бинарных
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Индикаторы
Индикатор отображает гармонические паттерны на графике без перерисовки с минимально возможным запаздыванием. В основе поиска вершин индикатора заложен волновой принцип анализа цен. Расширенные настройки позволяют подобрать параметры для своего стиля торговли. На открытии свечи (бара) при образовании новой фигуры фиксируется стрелка вероятного направления хода цены, которая остается неизменной. Индикатор распознает следующие фигуры и их разновидности: ABCD, Gartley (Butterfly, Crab, Bat), 3Drives
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Индикаторы
Awesome Oscillator Билла Уильямса с возможностью тонкой настройки и замены алгоритмов усреднения индикатора, что значительно расширяет возможности применения этого осциллятора в алгоритмическом трейдинге и приближает его по своим свойствам к такому индикатору, как MACD. Для уменьшения ценовых шумов итоговый индикатор обработан дополнительным усреднением Smooth.  Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления движения осциллятора и
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Supply Demand Ranger
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (4)
Индикаторы
The indicator draws supply and demand zones. The zone timeframe can be set independently of the chart timeframe. For instance, it is possible to set M5 zones on an H4 chart. The importance of zones can be adjusted using the zone strength parameter. Demand zones are displayed if at least one candle in the range of the zone is entirely above the zone. Similarly, supply zones are displayed if at least one candle within the zone is entirely below the zone.
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Индикаторы
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Индикаторы
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Pattern 1 2 3 MT5
Pavel Zamoshnikov
4.38 (8)
Индикаторы
Индикатор автоматически распознает на графике Паттерн 1-2-3. Индикатор умеет отслеживать формирование паттерна в реальном времени, информирует трейдера об окончании формирования (когда цена пробьет линию в точке 2) и показывает завершенные паттерны на истории. Паттерны никогда не перерисовываются Индикатор может распознавать паттерны на любых инструментах (валютные пары, фондовый рынок, золото и т.д.), не требуя настроек под каждый инструмент Удобная и понятная визуализация паттернов. Отображени
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Индикаторы
All-in-One Chart Patterns Professional Level: The Ultimate 36-Pattern Trading System All-in-One Chart Patterns Professional Level is a comprehensive 36-pattern indicator well known by retail traders, but significantly enhanced with superior accuracy through integrated news impact analysis and proper market profile positioning. This professional-grade trading tool transforms traditional pattern recognition by combining advanced algorithmic detection with real-time market intelligence.  CORE FEATU
CandleSignals
Roman Surmanidze
Индикаторы
Что делает этот индикатор? Распознает такие свечные паттерны, как: Молот – указывает на возможный подъем или падение. Поглощение – сильный импульсный сигнал. Доджи – неопределенность рынка или возможность разворота. Три белых солдата – Сильный восходящий тренд. Три черных вороны – сильный нисходящий тренд. Утренняя звезда – начало восхождения. Вечерняя звезда – начало осени. Показывает сигналы на графике: При обнаружении закономерности можно отправлять голосовые сообщения, электронные
BOS CHoCH and FVG
Saksham Solanki
Индикаторы
Contact me for any queries or custom orders, if you want to use this in an EA. Key Features: Pattern Recognition : Identifies Fair Value Gaps (FVGs) Spots Break of Structure (BOS) points Detects Change of Character (CHoCH) patterns Versatile Application : Optimized for candlestick charts Compatible with any chart type and financial instrument Real-Time and Historical Analysis : Works seamlessly with both real-time and historical data Allows for backtesting strategies and live market analysis Vis
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Индикаторы
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Trend Wave MT5
Mehrnaz Eshaghzadehal
Индикаторы
The Trend Wave indicator for MetaTrader 5 ( MT5 ) is a reliable tool designed to help traders effectively identify market trends and potential reversals . By utilizing oscillating wave patterns, this indicator provides clear visual signals, enabling traders to capitalize on price movements . Whether you are a day trader or a swing trader , this indicator is a versatile addition to your trading toolkit, simplifying complex market analysis.
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор дает ранние сигналы при смене тренда, основываясь на показаниях ADX в комбинации с элементами ценовых паттернов. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Вы видите на истории ту же картину, которая была в реал-тайм. Сигналы отображаются стрелками для удобства восприятия (чтобы не загромождать график). Особенности Наилучшие результаты получаются, если использовать индикатор на двух таймфреймах, например: M30 - индикатор показывает основную
Doctor Edge Strategy Range Breakout Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Индикаторы
Doctor Edge Strategy Pro – Range & Breakout Zones Doctor Edge Strategy Pro is a professional indicator designed to simplify market reading based on range and breakout zones. It combines concepts of Price Action, ICT, and Smart Money Concepts, providing an automated and precise approach for traders of synthetic indices, cryptocurrencies, and Forex pairs. How It Works Doctor Edge Strategy Pro automatically draws on the chart: The range zone (lateral accumulation); The upper breakout zone (gr
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор предназначен помогать в принятии решения выбора направления торговли (бай или селл). Представляет собой сканер истории, ищущий совпадения текущего паттерна (комбинации нескольких текущих баров) с историческими данными в процентном соотношении по относительному вертикальному положению свечей относительно друг друга, размеров каждой свечи, размеров тела свечи и теней свечи. На истории найденные совпадения обозначаются вертикальными линиями на свече начала искомого паттерна. После каждого
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Другие продукты этого автора
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
Советник ADVANCED MULTI SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система — очень безопасная и с устойчивым ростом. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время — он совершает около 70–100 сделок в месяц. Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Особенност
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Также я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Crypto_Forex: Heiken Ashi Candles для MT4. Не перерисовывается. - Heiken_Ashi_Candles отлично сочетается с индикатором Trend Line MA, как на картинке. - Индикатор Heiken_Ashi_Candles - очень полезный вспомогательный индикатор, делающий тренд более заметным. - Он полезен для тог
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" для MT4. - Этот индикатор отлично подходит для трейдеров, которые используют графический анализ с прорывами!!! - "Fractal Trend Lines" показывает графические линии восходящего тренда (фиолетовый цвет) и нисходящего тренда (красный цвет). - Линии восходящего и нисходящего тренда строятся на 2 ближайших соответствующих фракталах. - Индикатор имеет несколько параметров, отвечающих за цвет и ширину линий тренда. - Индикатор имеет встроенное оповещение д
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Кроме того, я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex SWAP Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент. - Индикатор SWAP Display показывает текущие SWAP для длинных и коротких сделок пары Forex, к которой он прикреплен. - Можно разместить значения SWAP Display в любом углу графика: 0 - для верхне
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Также я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex Spread Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент. - Индикатор Spread Display показывает текущий спред валютной пары, к которой он прикреплен. - Можно расположить значение Spread display в любом углу графика: 0 - для верхнего левого угла, 1 - верхн
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" для MT4 - Индикатор "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - очень полезный вспомогательный торговый инструмент. - Он показывает вам дневные, еженедельные и ежемесячные наиболее вероятные уровни, которых может достичь цена (уровни ценового диапазона). - Дневной диапазон полезен для внутридневных трейдеров. - Недельные и ежемесячные диапазоны предназначены для свинг-трейдеров и долгосрочных трейдеров. - Индикатор отлично подходит для планирования ваших целей
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex HTF RVI Oscillator для MT4, без перерисовки. - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального HTF RVI Oscillator для MT4. HTF означает - более высокий таймфрейм. - RVI - один из лучших осцилляторов для обнаружения смены тренда и входа из зон перепроданности/перекупленности. - Этот индикатор отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами с входами по ценовому действию из зон перепроданности/купленности. - Индикатор HTF RVI позволяет прикрепить
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Dynamic Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex — эффективный торговый инструмент для MT4! - Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. - Dynamic Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. - Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа из зон перепроданности/перекупленности. - Значения перепроданности: ниже зеленой линии; Значения перекупленности: выше красной линии. -
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "RSI for 8 Symbols" для MT4. Не перерисовывается. - RSI - один из самых популярных осцилляторов для торговли. - Он отлично подходит для входа на продажу из сильной зоны перекупленности (выше 70) и входа на покупку из сильной зоны перепроданности (ниже 30). - RSI очень полезен для обнаружения дивергенции. - "RSI for 8 Symbols" дает возможность контролировать значения RSI до 8 различных символов всего на 1 графике. - Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Scalping_Channel" для MT4. - Scalping Channel имеет границы волатильности на основе ATR. - Отлично подходит для скальпинговой торговли: - Входите в сделки, размещая отложенный лимитный ордер на средней линии. - Рассматривайте бычьи входы, когда имеет место зеленый устойчивый восходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась выше верхней границы (см. рисунки). - Рассматривайте медвежьи входы, когда имеет место красный устойчивый нисходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась ни
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Follow Trend Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Удобный индикатор предоставляет возможности для скальпинга в направлении основного тренда. - Плавный и настраиваемый осциллятор с сигнальной гистограммой. - Зеленый цвет осциллятора для восходящих трендов, коричневый цвет — для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже -30; Значения перекупленности: выше 30. - С этим индикатором есть множество возможностей для моде
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
ADAPTIVE SCALPER EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 10 Set_files! Используйте Set_files v25.11 из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. - Советник автоматически адаптируется к рыночным условиям с помощью методов ИИ. - Система безопасна и НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каж
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
PRICE ACTION TRADER EA - отличная автоматическая торговая система, основанная на исследовании Price Action! Это советник "установил и забыл", который делает всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files! Идея торговли основана на известном мощном паттерне Price Action - PinBar! Price Action Trader EA - очень хорошая инвестиция - он будет работать на вас годами, все Set_files имеют положительное математическое ожидание! Используйте Set-файлы из раздела "Комментарии" для использования/тест
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex «Гистограмма коррекции тренда» для MT4. - Гистограмма коррекции тренда может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и синего для бычьего. - 7 последовательных столбцов гистограммы одного цвета означают начало нового тренда. - Индикатор гистограммы коррекции тренда разработан с главной целью - минимизировать убытки и максимизировать прибыль. - Имеет параметр - "Период", отвечающий за чувствительность индикатора. - Встроенные оповещения для мобильных устройств и
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "MACD with Trend ZigZag" для MT4 - Сам индикатор MACD является одним из самых популярных инструментов для торговли по тренду. - "MACD with Trend ZigZag" отлично подходит для использования с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами. - Используйте этот индикатор для выбора наиболее точных сигналов входа: _ Если MACD выше 0 (зеленый цвет), а линия ZigZag направлена ​​вверх - ищите только паттерны Buy Price Action. _ Если MACD ниже 0 (розовый цвет), а лини
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "Scalping Histogram" для MT4, без перерисовки. - Индикатор Scalping Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в основное направление ценового импульса после незначительной коррекции цены. - Scalping Histogram может быть двух цветов: оранжевый для медвежьего импульса и зеленый для бычьего. - Как только вы увидите не менее 10 последовательных столбцов гистограммы одного цвета, это означает, что имеет место сильный импульс. - Сигналом входа является 1 столбец
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор SCALPING SNIPER для MT4, торговая система без перерисовки. Scalping Sniper - это продвинутая система (индикатор), показывающая точный ценовой импульс! - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора Scalping Sniper для MT4. - Эта система обеспечивает очень точные, но редкие сигналы Scalping, с процентом выигрышей до 90%. - Система предполагает использование множества пар для поиска сигналов, чтобы компенсировать малое количество сигналов на одну па
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Внутренние и внешние бары" для MT4. - Индикатор "Внутренние и внешние бары" очень мощный для торговли по ценовому действию. Не перерисовывается; Без задержки; - Индикатор определяет внутренние и внешние бары на графике: - Бычий паттерн - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий паттерн - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - Внутренний бар сам по себе имеет высокое отношение R/R (прибыль/риск). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник "SINGLE SNIPER" — это мощная скальпинговая торговая система для платформы MT4! Высокий процент выигрышей — около 85–90%! Система использует управление рисками с помощью сложных процентов! Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5. Используйте Set_file для тестирования и торговли: загрузите EA set_file - Сделки очень точны: около 85–90%. - Система НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный SL для
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник ADVANCED ADAPTIVE SCALPER — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 10 Set_files для 10 пар! Используйте Set_files  (v25.11) из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. Этот советник — расширенная версия советника Adaptive Scalper. Дополнительные возможности советника Advanced Adaptive Scalper по сравнению с базовым
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Модель разворота доджи" для MT4. - Индикатор "Модель разворота доджи" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает модель разворота доджи на графике, где свеча доджи находится в середине модели, а последняя свеча - прорывная: - Модель разворота бычьего доджи - синяя стрелка на графике (см. рисунки). - Модель разворота медвежьего доджи - красная стрелка на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устр
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
SwapFree Adaptive Scalper EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 9 Set_files для 9 пар! Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Особенности советника: - Методы скальпинга. - Отс
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "MA Speed" для MT4, без перерисовки. СКОРОСТЬ скользящей средней - уникальный трендовый индикатор. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. - Скорость - это первая производная скользящей средней. - Индикатор MA Speed ​​показывает, как быстро сама MA меняет свое направление. - Существует множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий с помощью MA Speed. Подходит для SMA, EMA, SMMA и LWMA. - Рекомендуется использовать MA Speed ​​в тре
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" для MT4. - Индикатор "Doji Breakout pattern" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает прорыв паттерна доджи в направлении тренда, где свеча доджи находится в середине паттерна, а последняя свеча - прорыв: - Бычий паттерн доджи - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий паттерн доджи - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устрой
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA — точная автоматическая торговая система с высокой точностью для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5. SF Multi Sniper EA — это советник «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Используйте Set_files из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. - Ни
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern для MT4. - Индикатор "Consolidation Bar" - очень мощный индикатор, ориентированный на прорывы, для торговли по ценовому действию. - Индикатор определяет консолидацию цены в узкой области в течение 1 бара и показывает: направление прорыва, местоположение отложенного ордера и местоположение SL. - Бычий консолидационный бар - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий консолидационный бар - сигнал красной стрелки на графике (см. рису
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4. - Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame. - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action. - Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику. - Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком). - О
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
OSB Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор, эффективный вспомогательный инструмент Price Action. - Используется новый продвинутый метод расчета. - Новое поколение осцилляторов — см. изображения, чтобы узнать, как его использовать. - OSB Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа для сигналов Price Action, Divergence и Oversold/OverBought. - Значения перепроданности: ниже 30. - Значения перекупленности: выше 70. - С помощью этого индикатора можно
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв