Outside Bar Pattern MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 5.19
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex com Padrão de Barras EXTERNAS para MT5, sem repintura, sem atraso.
- O indicador "Barra EXTERNA" é um indicador muito poderoso para negociação de Ação de Preço.
- O indicador detecta padrões de Barras EXTERNAS no gráfico:
- Barra EXTERNA de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens).
- Barra EXTERNA de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).
- Com alertas para PC e dispositivos móveis.
- O indicador "Padrão de Barras EXTERNAS" é excelente para combinar com Níveis de Suporte/Resistência.
