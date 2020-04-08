Outside Bar Pattern MT5 r

Indicador Crypto_Forex com Padrão de Barras EXTERNAS para MT5, sem repintura, sem atraso.





- O indicador "Barra EXTERNA" é um indicador muito poderoso para negociação de Ação de Preço.

- O indicador detecta padrões de Barras EXTERNAS no gráfico:

- Barra EXTERNA de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens).

- Barra EXTERNA de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).

- Com alertas para PC e dispositivos móveis.

- O indicador "Padrão de Barras EXTERNAS" é excelente para combinar com Níveis de Suporte/Resistência.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.