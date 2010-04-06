Outside Bar Pattern MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 5.19
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex OUTSIDE Bar Pattern per MT5, senza ridisegnazione, senza ritardo.
- L'indicatore "OUTSIDE Bar" è un indicatore molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva i pattern OUTSIDE Bar sul grafico:
- OUTSIDE Bar rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- OUTSIDE Bar ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili.
- L'indicatore "OUTSIDE Bar Pattern" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.