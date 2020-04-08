Outside Bar Pattern MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 5.19
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex Patrón de Barra EXTERIOR para MT5, sin repintado ni retraso.
- El indicador "Barra EXTERIOR" es muy potente para operar con Price Action.
- El indicador detecta patrones de Barra EXTERIOR en el gráfico:
- Barra EXTERIOR alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).
- Barra EXTERIOR bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- Con alertas para PC y móviles.
- El indicador "Patrón de Barra EXTERIOR" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.