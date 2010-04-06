Outside Bar Pattern MT5 r
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 5.19
- Etkinleştirmeler: 10
MT5 için Crypto_Forex Göstergesi DIŞ Bar Deseni, Yeniden Çizme Yok, Gecikme Yok.
- "DIŞ Bar" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikteki DIŞ Bar desenlerini algılar:
- Boğa DIŞ Bar - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı DIŞ Bar - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar ve mobil cihazlardan bildirimler alınır.
- "DIŞ Bar Deseni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.