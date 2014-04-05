Index Statistics and Session Level Analysis MT5

Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln.

Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln.

Was ihn anders macht

Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nächstes passieren wird. Jeden Handelstag analysiert der Indikator Ihr aktuelles Setup gegen 100 Tage historischer Daten. Er findet Tage mit ähnlichen Gaps, ähnlichen Eröffnungspositionen und berechnet genau, wie oft der Preis Schlüsselniveaus erreichte. Kein Raten mehr, ob das Gap geschlossen wird oder ob das gestrige Hoch getestet wird. Sie erhalten harte Prozentsätze basierend auf echten Daten.

Vollständiges Handbuch mit allen erklärten Eingaben hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370

Strategieleitfaden zur Hilfe bei der Suche nach großartigen Setups hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371

Kombinieren Sie dies mit dem Risk Reward Calculation + Fast Trade Management Buttons EA für müheloses Daytrading von Aktienindizes - https://www.mql5.com/en/market/product/78020

MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/158934/

Hauptfunktionen

  • Sitzungsgefilterte Berechnungen, die Overnight-Rauschen ignorieren
  • Automatische Erkennung von bullischer oder bärischer Kontrolle
  • Gap-Analyse mit historischen Schließungsraten
  • Musterabgleich, der statistisch ähnliche Tage findet
  • Wahrscheinlichkeitsprozentsätze für das Erreichen von Hochs und Tiefs der vorherigen Sitzung, Tages- und Wochenniveaus
  • Alle wichtigen Preisniveaus werden automatisch mit Ein-Klick-Umschaltbuttons gezeichnet

Wie Trader es nutzen

Ein Gap nach unten öffnet 15% der durchschnittlichen Tagesrange unter dem gestrigen Schlusskurs. Der Indikator zeigt, dass 82% ähnlicher Gaps während der Sitzung geschlossen wurden, typischerweise bis Kerze 8. Sie kaufen nahe der Eröffnung, zielen auf die Gap-Füllung und nehmen Gewinne innerhalb der ersten Stunde mit.

Der Preis eröffnet unterhalb der gestrigen Sitzungsrange. Historische Daten zeigen, dass 0% ähnlicher Tage jemals das gestrige Hoch erreichten. Sie vermeiden es, Longs zu halten in Erwartung neuer Hochs und konzentrieren sich stattdessen auf Abwärtsziele, wo die Wahrscheinlichkeit Sie begünstigt.

Der Indikator erkennt Bären in Kontrolle nach drei aufeinanderfolgenden starken bärischen Schlusskursen. Kombiniert mit einem Preis unter dem gleitenden Durchschnitt der Sitzung haben Sie Bestätigung, Short-Positionen zu halten und Rallyes zu verkaufen.

Gebaut für ernsthafte Index-Trader

Vierzehn Umschaltbuttons lassen Sie jedes Element sofort ein- oder ausblenden. Das Statistikpanel passt sich automatisch an den Inhalt an. Kerzen werden ab Sitzungseröffnung nummeriert, damit Sie immer wissen, wo Sie im Tag sind. Balken 18 ist hervorgehoben, da statistisch gesehen 80% der Tagesrange bis zu diesem Punkt etabliert sind.

Handeln Sie intelligenter

Wenn Sie wissen, dass 75% der Tage, die Ihrem aktuellen Setup entsprechen, das vorherige Tagestief erreichten, handeln Sie anders. Wenn Sie wissen, dass nur 17% den vorherigen Schlusskurs erreichten, setzen Sie realistische Ziele. Dieser Indikator transformiert, wie Sie jeden Handelstag angehen, indem er Ahnungen durch Wahrscheinlichkeiten ersetzt.

Funktioniert am besten auf dem M5-Zeitrahmen. Optimiert für DAX, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq und FTSE 100.

Perfekt für Al Brooks Price Action Studenten

In den Indikator integriert ist ein Kerzennummerierungssystem, das derselben Methodik folgt, die von Al Brooks gelehrt wird, zusammen mit allen zusätzlichen statistischen Daten, um Ihnen zu helfen, Price Action wie ein Profi zu lesen. Es hat auch eine Multi-Bar-Run-Logik, die Ihnen hilft zu identifizieren, ob die Bullen oder Bären den Markt kontrollieren. Mehrere Kerzen hintereinander in derselben Farbe? Warten Sie auf einen Rücksetzer gegen diese Richtung und steigen Sie auf den Trend auf. Vollständig nach Ihrem Geschmack konfigurierbar mit Eingaben für Kerzenstärke und Anzahl aufeinanderfolgender Kerzen.


Empfohlene Produkte
CChart
Rong Bin Su
Indikatoren
Überblick In der schnelllebigen Welt der Devisen- und Finanzmärkte sind schnelle Reaktionen und präzise Entscheidungen von entscheidender Bedeutung. Das Standard-MetaTrader 5-Terminal unterstützt jedoch nur ein Minimum an 1-Minuten-Charts, was die Sensibilität des Händlers für Marktschwankungen einschränkt. Um dieses Problem zu lösen, führen wir den Second-Level Chart Candlestick Indicator ein, der es Ihnen ermöglicht, die Marktdynamik von 1 Sekunde bis 30 Sekunden mühelos in einem Sub-Chart zu
The sometimes always accurate indicator
Laron Demetris Burrows
Indikatoren
Dieses System ist gut geeignet, um kurzfristige Umschwünge auf dem Markt zu erkennen. Es basiert auf einer maschinellen Lernstudie über die Marktstruktur und kann ein großartiges Werkzeug sein, um den Markt zu scannen oder direkte Trades zu tätigen. Wie bei allem, gibt es keine 100%ige Gewinnrate, aber dieser Indikator ist manchmal immer genau. Wenn er der Meinung ist, dass es zu einer Umkehrung kommen wird, färbt er die Kerze in einer bestimmten Farbe, zeichnet einen Pfeil und warnt Sie dann, o
News Clock
Victor Klenov
Indikatoren
Der professionelle Browser für Nachrichten und Handelssitzungen ist jetzt in MetaTrader 5 verfügbar. Jetzt sind alle wichtigen Marktinformationen auf einem Zifferblatt zusammengefasst! Die Nachrichten befinden sich auf der Zeitskala. Die Planung Ihrer Arbeitszeit war noch nie so einfach und bequem ... Die Nachrichtenskala kann einen Tag, zwei, eine Woche, einen Monat vorwärts oder rückwärts geschaltet werden (sehen Sie die Details im kurzen Video). Alle Nachrichten werden in Echtzeit aktualisi
CounterTrend 5
Antony Augustine
Indikatoren
Der Indikator zeigt Kauf- und Verkaufssignale an. Der " CounterTrend 5 " wurde entwickelt, um profitable Gegentrendmuster in Ihrem Chart zu erkennen. Merkmale: Der CounterTrend 5 ist ein Counter-Trend Trading mit einfachem Range Exhaustion System. Die Signale basieren auf der täglichen Handelsspanne. Der Indikator berechnet die Handelsspanne der letzten Tage und vergleicht die Kursbewegungen in kurzen Zeitintervallen und generiert kurzfristige Umkehrpunkte. Dies ist ein führender Indikator. Er f
Niubility Trend For MT5
Qizhen Ma
Indikatoren
Niubility Trend Niubility Trend zeigt die Trendrichtung für alle Zeitrahmen in Echtzeit an. Sie sehen auf einen Blick, in welche Richtung die Trends verlaufen, wie lange sie andauern und wie stark sie sind. All dies macht es zu einem einfach zu bedienenden Trendhandelssystem für Anfänger, Fortgeschrittene und professionelle Trader. Merkmale Einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Kein Nachstreichen und kein Backpainting Es eignet sich hervorragend als Trailing-Stop-Methode Es imple
StrategyBuilder
Catalin Zachiu
Experten
Strategy Builder ist ein fortschrittlicher und vielseitiger Handelsroboter, der sorgfältig für MetaTrader 5 entwickelt wurde und Händlern ein ausgeklügeltes Arsenal an Standardindikatoren zur Verfügung stellt. Dieser fachmännisch entwickelte Algorithmus bietet einen umfassenden Handelsansatz, indem er eine Vielzahl von Indikatoren nahtlos in eine einheitliche Strategie integriert und es Händlern ermöglicht, sich präzise und sicher auf den dynamischen Finanzmärkten zurechtzufinden. Hauptmerkmal
Zonar Smart Analysis
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
** Zonar Smart Analysis** ist ein komplettes "Smart Money"-Handelssystem für MetaTrader 5, das die klassische **Opening Range Breakout (ORB)**-Strategie automatisiert und gleichzeitig falsche Signale mit Hilfe fortschrittlicher Price Action-Algorithmen (Wick Rejection & Swing Analysis) herausfiltert. Hören Sie auf zu raten, wohin die Sitzung geht. Lassen Sie Zonar die Zonen zeichnen, den Ausbruch identifizieren und institutionelle Orderblöcke für maximalen Zusammenfluss hervorheben. ### Haupt
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 4-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Indikators hier. HURRY! Preiserhö
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
Indikatoren
Trendstärke-Visualisierer Ein einfaches Werkzeug für die Trendanalyse Dieser Indikator hilft Ihnen, die Stärke von Markttrends anhand von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten schnell zu beurteilen. Er wurde entwickelt, um Ihnen eine klare visuelle Darstellung des Trends zu geben, damit Sie bessere Handelsentscheidungen treffen können. ~Anzeigen: Grüne Linie : Starker Aufwärtstrend (potenzielle Kaufgelegenheiten). Rote Linie : Starker Abwärtstrend (potenzielle Verkaufsgelegenheiten).
Volume Buy Sell Support Resistance
Paolo Scopazzo
5 (1)
Indikatoren
Dieser einfach einzurichtende Indikator zeigt Ihnen die Marktvolumina auf eine andere Art und Weise an, mit Unterstützung und Widerstand als angezeigt. Sie können ihn einstellen: - Backdays-Volumen zur Anzeige - Heiken Ashi Kerzenansicht Der Indikator funktioniert für jede Art von Diagramm und jede Art von Periode. Das Programm zeigt die Volumina basierend auf der Anzahl der Kerzen im Chart an: je mehr Kerzen, desto mehr Volumina. Viel Spaß mit diesem sehr nützlichen Indikator. Bitte zögern Sie
HiLo Trend Matrix MT5
Andrew Ingosi Likare
Indikatoren
HiLo Trend Matrix ist ein fortschrittlicher Multi-Timeframe-Trendindikator, der mehrere Zeitrahmen abtastet und analysiert, um die Gesamttrendrichtung zu bestimmen, so dass Sie mühelos auf den entstehenden Trendwellen mitreiten können. Durch das Scannen der vier höheren Zeitrahmen, ausgehend von Ihrem aktuellen Zeitrahmen oder einem aus den Eingabeparametern ausgewählten Zeitrahmen, haben Sie stets einen umfassenden Überblick über die Marktbewegungen. Und wenn sich der Trend ausrichtet, gibt di
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Indikatoren
Candle Timer Countdown v2.5 ist ein fortschrittlicher MQL5-Indikator, der entwickelt wurde, um Ihre Handelspräzision zu verbessern. Er bietet einen Live-Countdown für jede Kerze und analysiert gleichzeitig mehrere Zeitrahmen, um die Trendrichtung und potenzielle frühe Umkehrungen zu erkennen. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Kerzen-Countdown & Fortschrittsbalken: Überwachen Sie die genaue verbleibende Zeit für jede Kerze mit einer klaren Fortschrittsanzeige. Erweiterte Trenderkennung: Analys
FREE
SLS Tutelege
Hope Salang
Indikatoren
Produktname: SavasaLaS Tutelage | Pro Preis-Aktions-Kompass Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie zu handeln mit Confluence. SavasaLaS Tutelage ist nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem für den ernsthaften Price Action Trader. Es eliminiert Chart-Rauschen, indem es die drei Säulen des institutionellen Handels strikt durchsetzt: Marktstruktur , Trendrichtung und Candlestick-Verifizierung . Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die Ihren Chart mit schwachen Signalen überflut
FREE
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Experten
Dieser Expert Advisor ist für einen institutionellen Handelsansatz konzipiert und nutzt die Kernprinzipien des ICT (Inner Circle Trader). Er analysiert Marktstruktur, Liquiditätsniveaus und Ungleichgewichtszonen, um Ein- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. 1+1-AKTION:   Kaufen Sie einen Expert Advisor und erhalten Sie einen zweiten gratis! Die Anzahl ist begrenzt! Marktstruktur: Der CyberPunk EA identifiziert kurzfristige (STH/STL), mittelfristige (ITH/ITL) und l
Aurum Quant Engine Pro
Javed Ali Khan Patan
Experten
Aurum Quant Engine Pro Ein diszipliniertes Ausführungsmodell, das für klare Entscheidungen, Trendausrichtung und präzise Signalfilterung entwickelt wurde. Trades werden nur dann ausgelöst, wenn die Preisstruktur, der Richtungskontext und die Stärke des Musters kohärent sind. Aurum Quant Engine Pro ist die verbesserte Version 2 der ursprünglichen Version Aurum Quant Engine , die jetzt mit fortschrittlichen Filterschichten für eine verbesserte Handelsqualität, präzise Eingänge und eine stärkere
Fibonacci Sonar
Lorentzos Roussos
Indikatoren
Fibonacci-Sonar Das Fibonacci-Sonar verfügt über eine interne Bibliothek mit Preisaktionsmustern, die aus 28 Symbolen und 7 Zeitrahmen gesammelt wurden. Jedes Muster ist in zwei Seiten unterteilt: die Vorher- und die Nachherseite. Das Fibonacci-Sonar verwendet die Vorherseite, um ähnliche Muster zu erkennen. Die jüngste Preisaktion (zu jedem Zeitpunkt) bis zum Eröffnungspreis des neuesten Balkens wird als Vorherseite zum Durchsuchen der Bibliothek verwendet. Die Nachherseite enthält eine Zusamme
Quantum Dynamic Volatility Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Haben Sie sich jemals gefragt, warum so viele Devisenhändler in schwachen Positionen auf der falschen Seite des Marktes gefangen sind? Eine der einfachsten Möglichkeiten, wie die Market Maker dies tun, ist die Nutzung der Volatilität. Ein Währungspaar bewegt sich plötzlich, oft aufgrund von Nachrichten oder Wirtschaftsdaten. Die Händler steigen ein, weil sie sich schnelle und einfache Gewinne erhoffen, aber die Bewegung geht plötzlich in die entgegengesetzte Richtung. Dies geschieht in allen Zei
Ichimoku Map MT5
Pavel Verveyko
Indikatoren
Ichimoku Map (sofortiger Blick auf die Märkte) - aufgebaut auf der Grundlage des legendären Ichimoku Kinko Hyo Indikators. Die Aufgabe der Ichimoku Map ist es, Informationen über die Marktstärke in den ausgewählten Zeiträumen und Instrumenten aus der Sicht des Ichimoku Indikators zu liefern. Der Indikator zeigt 7 Stufen der Kaufsignalstärke und 7 Stufen der Verkaufssignalstärke an. Je stärker der Trend, desto heller ist das Signalrechteck in der Tabelle. Die Tabelle kann mit der Maus verschoben
AMSV Zones
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
AMSV-Zonen - Adaptive Marktstruktur + Volatilitätszonen Hören Sie auf, blinde Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu handeln. Beginnen Sie mit dem Handel von Zonen, die sich den realen Marktbedingungen anpassen. AMSV Zones kombiniert eine Multi-Timeframe-Marktstrukturanalyse mit volatilitätsadaptiven Zonen, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die feste Niveaus verwenden, passt AMSV die Zonenbreite automatisch auf d
The Rise Of Sky Walker MT5
Marta Gonzalez
Indikatoren
Der Aufstieg des Sky Walkers ist ein Trend-Indikator ist ein leistungsfähiger Indikator für jeden Par und jeden Zeitrahmen. Der Indikator gibt klare Signale für die Eröffnung und Schließung von Trades. Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument. Kann in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden. Perfekt für neue Trader und Expert Trader Geringes Risiko beim Einstieg. Wiederholt niemals das Signal. Zeichnet niemals das Signal z
MT5 Trend Currency Strength Pro
STE S.S.COMPANY
Indikatoren
Currency Strength Meter, gibt Ihnen einen schnellen visuellen Überblick darüber, welche Währungen derzeit stark und welche schwach sind. Das Messgerät misst die Stärke aller Forex-Kreuzpaare und wendet Berechnungen an, um die Gesamtstärke für jede einzelne Währung zu bestimmen. Wir berechnen die Stärke der Währung basierend auf dem Trend von 28 Paaren. Wenn Sie auf unseren MQL5-Blog zugreifen, können Sie die kostenlose Version des Indikators herunterladen. Probieren Sie es aus, bevor Sie es
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Indikatoren
Der Gann Box Indikator ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug, das dazu entwickelt wurde, Händlern zu helfen, die Schlüsselniveaus des Marktes zu identifizieren und zu nutzen. Dieser Indikator ermöglicht es, ein Rechteck im Diagramm zu zeichnen, das automatisch in mehrere Zonen mit strategischen Niveaus 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 unterteilt wird. Wenn der Preis eines dieser Niveaus erreicht, werden Warnungen ausgelöst, was eine wertvolle Hilfe bei Handelsentscheidungen bietet. Sie wissen
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Indikatoren
Einführung Dieser Indikator erkennt Volumen-Spread-Muster für Kauf- und Verkaufsgelegenheiten. Die Muster umfassen Nachfrage- und Angebotsmuster, die Sie für den Handel verwenden können. Diese Muster sind jedoch am besten geeignet, um die Nachfragezone (=Kumulierungsbereich) und die Angebotszone (=Verteilungsbereich) zu erkennen. Das Nachfragemuster zeigt im Allgemeinen eine potenzielle Kaufgelegenheit an. Das Angebotsmuster deutet im Allgemeinen auf eine potenzielle Verkaufsgelegenheit hin. Es
Candle Good Setup
Kibalo Alain Kabissa
Indikatoren
Jedes Mal, wenn Sie Ihre Charts öffnen, stellen Sie sich die Frage: Wie kann man im Handel gewinnen? Wird die Verwendung vieler Indikatoren funktionieren? Ich weiß, dass auch ich mir diese Fragen gestellt habe, als ich mit dem Handel begann. Nachdem ich viele Indikatoren getestet hatte, erkannte ich, dass gewinnbringendes Trading einfaches und genaues Trading ist. Nach mehreren Monaten des Nachdenkens und Optimierens war ich in der Lage, meine Lösung zu finden: Candle Good Setup Candle Good Setu
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Indikatoren
CrossMaster PRO - Wo sich Trends offenbaren CrossMaster PRO ist ein Präzisionsindikator, der entwickelt wurde, um kritische Momente zu erkennen, in denen sich die Marktrichtung zu ändern beginnt. Durch die Überwachung der Interaktion zwischen zwei gleitenden Durchschnitten liefert er klare Signale genau dann, wenn das Timing am wichtigsten ist. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die mehr Wert auf Klarheit als auf Rauschen legen, und verwandelt einfache Überkreuzungen in verwertbare Erken
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Liquiditätskarte Übersicht Der Liquidity Map-Indikator ist ein fortschrittliches Visualisierungstool, das auf dem ICT Smart Money-Konzept basiert. Er identifiziert automatisch die täglichen Kauf- und Verkaufszonen sowie die Liquiditätsniveaus und zeigt an, wo der Preis auf der Grundlage des institutionellen Auftragsflusses wahrscheinlich umkehren oder sich fortsetzen wird. Es berechnet die wichtigsten Niveaus der täglichen Sitzung - wie das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt des Vortages - und l
Fundamental Signals Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Der Fundamental Signals Indicator ist ein Non-Repaint-Indikator mit einer leistungsstarken Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen von über 3000 Pips (30000 Punkten) vorhersagen kann. Der Indikator analysiert den Markt nicht grundlegend, sondern wird fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der Indikator kann auch bei Markttrendänderungen warnen. Verwendung des Indikators: Der Indikator ist sehr einfach u
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Smart FVG Levels Indikator für MT5 Kategorie Plattform Niveau Typ Zeitrahmen Trader-Stil Markt ICT SMC-Indikator Meta Trader 5 Level-Indikator Level-Indikator Alle Zeitrahmen Scalpers Day Traders Swing Traders Position Traders Alle Arten von Märkten Einführung Der Smart FVG Levels Indicator für MT5 ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, Fair Value Gaps (FVGs) automatisch auf Ihren Charts zu erkennen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser Indi
Engulfing Candle Alert MT5
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Dies ist ein einfaches Pfeilsystem, das auf Engulfing Candlestick Patterns basiert. Es gibt Ihnen Warnungen auf Ihrem Smartphone, wenn es ein engulfing Candlestick-Muster passiert. Welche Arten von Alarmen sind verfügbar? 1. Es malt auf dem Chart Auf/Ab-Pfeile. 2. Popup-Meldung und akustischer Alarm im Trading-Terminal-Fenster. 3. Push-Benachrichtigung oder Alarm auf Ihrem Android- und IOS-Handy (erfordert MT4 oder MT5 App installiert!) *Hinweis: Verwenden Sie es auf höheren Zeitrahmen wie H4 (4
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
Indikatoren
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - German Version Der SSL ST Strategy MT5 Indikator ist ein technisches Analysetool, das Trader dabei unterstützt, Kauf- und Verkaufssignale im Handelschart klar zu erkennen. Er bietet visuelle Indikatoren wie Linien und Pfeile sowie Sound-, Popup- und Push-Benachrichtigungen, um Trader umgehend zu benachrichtigen, wenn eine Handelsmöglichkeit auftritt. ## Hauptvorteile - Bietet klare visuelle Signale direkt auf dem Chart mit Hilfe von farbigen Linien (SSL1 und
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Weitere Produkte dieses Autors
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Experten
Der Market Reversal Alerts EA basiert auf dem gleichnamigen Indikator ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) und handelt auf der Grundlage von Marktstrukturverschiebungen. Der EA nimmt standardmäßig jedes Mal einen Trade an, wenn eine Marktumkehrwarnung vom Indikator gesendet wird, und handelt diese Warnungen basierend auf den Bedingungen und Filtern, die Sie in den EA-Einstellungen festgelegt haben. Es zeichnet Unterstützungsrechtecke, wenn sich der Preis in seine aktuelle Trendri
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
Indikatoren
Werden Sie Breaker Trader und profitieren Sie von Änderungen der Marktstruktur, wenn sich der Preis umkehrt. Der Order Block Breaker Indikator zeigt an, wann sich eine Trend- oder Preisbewegung der Erschöpfung nähert und bereit ist, sich umzukehren. Es weist Sie auf Änderungen in der Marktstruktur hin, die normalerweise auftreten, wenn eine Umkehrung oder ein größerer Rückzug bevorsteht. Der Indikator verwendet eine proprietäre Berechnung, die Ausbrüche und Preisdynamik identifiziert. Jedes M
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
Experten
Der Market Reversal Alerts EA basiert auf dem gleichnamigen Indikator (hier verfügbar) und handelt auf der Grundlage von Marktstrukturverschiebungen. Der EA nimmt standardmäßig jedes Mal einen Trade an, wenn eine Marktumkehrwarnung vom Indikator gesendet wird, und handelt diese Warnungen basierend auf den Bedingungen und Filtern, die Sie in den EA-Einstellungen festgelegt haben. Es zeichnet Unterstützungsrechtecke, wenn sich der Preis in seine aktuelle Trendrichtung bewegt, und handelt, wenn
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 5 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Indikatoren
Werden Sie Breaker Trader und profitieren Sie von Änderungen der Marktstruktur, wenn sich der Preis umkehrt. Der Order Block Breaker Indikator zeigt an, wann sich eine Trend- oder Preisbewegung der Erschöpfung nähert und bereit ist, sich umzukehren. Es weist Sie auf Änderungen in der Marktstruktur hin, die normalerweise auftreten, wenn eine Umkehrung oder ein größerer Rückzug bevorsteht. Der Indikator verwendet eine proprietäre Berechnung, die Ausbrüche und Preisdynamik identifiziert. Jedes M
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.23 (13)
Indikatoren
Der ADR-Umkehrindikator zeigt Ihnen auf einen Blick, wo der Preis derzeit im Verhältnis zu seiner normalen durchschnittlichen Tagesspanne gehandelt wird. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen per Pop-up, E-Mail oder Push, wenn der Preis seine durchschnittliche Spanne und darüber liegende Niveaus Ihrer Wahl überschreitet, sodass Sie schnell in Pullbacks und Umkehrungen einsteigen können. Der Indikator zeichnet horizontale Linien auf dem Chart an den durchschnittlichen täglichen Range-Extreme
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Indikatoren
Das RSI / TDI-Warnungs-Dashboard ermöglicht es Ihnen, RSIs (von Ihnen wählbar) für jedes wichtige Paar, das Sie handeln, sofort zu überwachen. Sie können es auf zwei Arten verwenden: 1. Wählen Sie mehrere Zeitrahmen aus und der Strich zeigt Ihnen, wenn es mehrere Zeitrahmen gibt, die über die normalen Handelsbedingungen hinausgehen. Ein großartiger Indikator dafür, dass der Preis in letzter Zeit stark nach oben gedrückt hat, da er über mehrere Zeiträume hinweg ein überkauftes oder überverkau
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Experten
Verwandeln Sie jede Handelsstrategie in eine Positionshandelsstrategie oder handeln Sie mit den bewährten RSI- und ADR-basierten Positionshandelsstrategien, einschließlich eines automatisierten Drawdown-Kontrollsystems für Positionen, die sich gegen Sie entwickeln. Dieser EA ist eine Weiterentwicklung und Vereinfachung des MRA EA, der seit vielen Jahren für Positionshandelsstrategien verwendet wird, die auf der Market Structure Trader-Website gelehrt werden. In meinem Profil finden Sie einen Li
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Experten
Profitieren Sie von den explosiven Bewegungen, die bei der Eröffnung von Aktienindizes auftreten, und verschaffen Sie sich jeden Tag einen umsetzbaren Vorteil. Der Opening Range Breakout EA kann nach Ihren Wünschen angepasst werden, um die Trends zu erfassen, die sich jeden Tag direkt nach der Eröffnung der wichtigsten Aktienindizes wie DAX, DOW, NASDAQ und S&P500 bilden. Diese Eröffnungen finden jeden Tag zur gleichen Zeit statt, sodass Sie wissen, wann Volatilität auftreten wird, und oft dire
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Indikatoren
Der ADR-Umkehrindikator zeigt Ihnen auf einen Blick, wo der Preis derzeit im Verhältnis zu seiner normalen durchschnittlichen Tagesspanne gehandelt wird. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen per Pop-up, E-Mail oder Push, wenn der Preis seine durchschnittliche Spanne und darüber liegende Niveaus Ihrer Wahl überschreitet, sodass Sie schnell in Pullbacks und Umkehrungen einsteigen können. Der Indikator zeichnet horizontale Linien auf dem Chart an den durchschnittlichen täglichen Range-Extreme
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indikatoren
Ein symmetrisches Dreiecks-Chartmuster stellt eine Phase der Kontraktion und Konsolidierung dar, bevor der Preis gezwungen ist, nach oben auszubrechen oder zusammenzubrechen. Ein Bruch von der unteren Trendlinie markiert den Beginn eines neuen Abwärtstrends, während ein Ausbruch von der oberen Trendlinie den Beginn eines neuen Aufwärtstrends anzeigt. MT4-Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Dieser Indikator identifiziert diese Muster und warnt Sie, wenn sich d
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Experten
Profitieren Sie von den explosiven Bewegungen, die bei der Eröffnung von Aktienindizes auftreten, und verschaffen Sie sich jeden Tag einen umsetzbaren Vorteil. Der Opening Range Breakout EA kann nach Ihren Wünschen angepasst werden, um die Trends zu erfassen, die sich jeden Tag direkt nach der Eröffnung der wichtigsten Aktienindizes wie DAX, DOW, NASDAQ und S&P500 bilden. Diese Eröffnungen finden jeden Tag zur gleichen Zeit statt, sodass Sie wissen, wann Volatilität auftreten wird, und oft dire
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Experten
Verwandeln Sie jede Handelsstrategie in eine Positionshandelsstrategie oder handeln Sie mit den bewährten RSI- und ADR-basierten Positionshandelsstrategien, einschließlich eines automatisierten Drawdown-Kontrollsystems für Positionen, die sich gegen Sie entwickeln. Dieser EA ist eine Weiterentwicklung und Vereinfachung des MRA EA, der seit vielen Jahren für Positionshandelsstrategien verwendet wird, die auf der Market Structure Trader-Website gelehrt werden. In meinem Profil finden Sie einen Li
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Indikatoren
Ein symmetrisches Dreiecks-Chartmuster stellt eine Phase der Kontraktion und Konsolidierung dar, bevor der Preis gezwungen ist, nach oben auszubrechen oder zusammenzubrechen. Ein Bruch von der unteren Trendlinie markiert den Beginn eines neuen Abwärtstrends, während ein Ausbruch von der oberen Trendlinie den Beginn eines neuen Aufwärtstrends anzeigt. Holen Sie sich das Dashboard, um alle Instrumente und Zeitrahmen, die Sie für symmetrische Dreiecksmuster handeln, auf einmal zu überwachen! https
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Indikatoren
Dieses Dashboard ist ein Warntool zur Verwendung mit dem Indikator für die Umkehrung der Marktstruktur. Sein Hauptzweck besteht darin, Sie auf Umkehrmöglichkeiten in bestimmten Zeitrahmen und auch auf die erneuten Tests der Warnungen (Bestätigung) aufmerksam zu machen, wie es der Indikator tut. Das Dashboard ist so konzipiert, dass es auf einem eigenen Chart sitzt und im Hintergrund arbeitet, um Ihnen Benachrichtigungen zu Ihren ausgewählten Paaren und Zeitrahmen zu senden. Es wurde entwickelt,
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indikatoren
Das RSI / TDI-Warnungs-Dashboard ermöglicht es Ihnen, RSIs (von Ihnen wählbar) für jedes wichtige Paar, das Sie handeln, sofort zu überwachen. Sie können es auf zwei Arten verwenden: 1. Wählen Sie mehrere Zeitrahmen aus und der Strich zeigt Ihnen, wenn es mehrere Zeitrahmen gibt, die über die normalen Handelsbedingungen hinausgehen. Ein großartiger Indikator dafür, dass der Preis in letzter Zeit stark nach oben gedrückt hat, da er über mehrere Zeiträume hinweg ein überkauftes oder überverkau
Support Resistance Propulsion Targets
LEE SAMSON
5 (5)
Indikatoren
Zeichnen Sie automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus PLUS Antriebskerzenlücken auf Ihrem Chart ein, so dass Sie sehen können, wohin sich der Preis wahrscheinlich als Nächstes bewegen und/oder möglicherweise umkehren wird. Dieser Indikator wurde entwickelt, um als Teil der Positionshandelsmethodik verwendet zu werden, die auf meiner Website (The Market Structure Trader) gelehrt wird, und zeigt Schlüsselinformationen für die Zielsetzung und potenzielle Einstiege an. Der Indikator ver
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Indikatoren
Das ADR Alert Dashboard zeigt Ihnen auf einen Blick, wo der Preis aktuell im Verhältnis zu seiner normalen durchschnittlichen Tagesspanne gehandelt wird. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen per Pop-up, E-Mail oder Push, wenn der Preis seine durchschnittliche Spanne und darüber liegende Niveaus Ihrer Wahl überschreitet, sodass Sie schnell in Pullbacks und Umkehrungen einsteigen können. Das Dash ist so konzipiert, dass es auf einem leeren Diagramm platziert werden kann und einfach im Hinter
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Indikatoren
Dieses Dashboard ist ein Warntool zur Verwendung mit dem Indikator für die Umkehrung der Marktstruktur. Sein Hauptzweck besteht darin, Sie auf Umkehrmöglichkeiten in bestimmten Zeitrahmen und auch auf die erneuten Tests der Warnungen (Bestätigung) aufmerksam zu machen, wie es der Indikator tut. Das Dashboard ist so konzipiert, dass es auf einem eigenen Chart sitzt und im Hintergrund arbeitet, um Ihnen Benachrichtigungen zu Ihren ausgewählten Paaren und Zeitrahmen zu senden. Es wurde entwickelt,
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experten
Nutzen Sie die Eröffnungsvolatilität der wichtigsten Aktienindizes und profitieren Sie von den plötzlichen Bewegungen, die dann entstehen, wenn der Markt bei der Eröffnungsglocke ausbricht. Das Ziel der Strategien besteht einfach darin, von den Tagen zu profitieren, an denen sich der Markt bei Eröffnung und Bank dieser Bewegung schnell und stark in eine Richtung bewegt. Wenn der Markt schwach und richtungslos eröffnet, schließt der EA einen Absicherungsverlust ein und wartet, bis der Markt sich
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Indikatoren
Zeichnen Sie automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus PLUS Antriebskerzenlücken auf Ihrem Chart ein, so dass Sie sehen können, wohin sich der Preis wahrscheinlich als Nächstes bewegen und/oder möglicherweise umkehren wird. Dieser Indikator wurde entwickelt, um als Teil der Positionshandelsmethodik verwendet zu werden, die auf meiner Website (The Market Structure Trader) gelehrt wird, und zeigt Schlüsselinformationen für die Zielsetzung und potenzielle Einstiege an. MT4 Version:  http
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Indikatoren
ZU GUTER LETZT! Ein stochastischer Indikator für MT4, der mehrere Zeitrahmen auf einem Chart anzeigt! Zeigen Sie sofort die tatsächliche Position der Haupt- und Signalleitungen in 4 verschiedenen Zeitrahmen an, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Ein echter stochastischer MTF-Indikator für Händler, die visuell sehen müssen, was der Indikator ihnen in mehreren Zeitrahmen sagt, keine Pfeile, die nur nach oben oder unten zeigen oder Zahlen anzeigen. Kein Wechseln mehr zwischen den Zeit
FREE
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Indikatoren
Das ADR Alert Dashboard zeigt Ihnen auf einen Blick, wo der Preis aktuell im Verhältnis zu seiner normalen durchschnittlichen Tagesspanne gehandelt wird. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen per Pop-up, E-Mail oder Push, wenn der Preis seine durchschnittliche Spanne und darüber liegende Niveaus Ihrer Wahl überschreitet, sodass Sie schnell in Pullbacks und Umkehrungen einsteigen können. Das Dash ist so konzipiert, dass es auf einem leeren Diagramm platziert werden kann und einfach im Hinter
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Indikatoren
The Strat Dashboard – Multi-Symbol Pattern-Scanner für Rob Smiths Strat-Strategie Verwandle Dein Trading mit Echtzeit Multi-Symbol Strat-Analyse Das The Strat Dashboard ist ein leistungsstarker, professioneller Indikator, der speziell für Trader entwickelt wurde, die die renommierte „Strat“ Methodik von Rob Smith einsetzen. Überwache unbegrenzt viele Symbole über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig, erkenne im Handumdrehen Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und verpasse kein handelbares Muster me
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Forex-Portfolio. Sehen Sie sofort, wo Sie stehen, was funktioniert und was Ihnen Schmerzen bereitet! MT5-VERSION HIER VERFÜGBAR: https://www.mql5.com/en/market/product/58658 Das Trade Manager Dashboard soll Ihnen auf einen Blick zeigen, wo sich jede Ihrer Positionen auf dem Devisenmarkt derzeit befindet, und das Risikomanagement und das Engagement in Währungen verständlicher machen. Für Händler, die schrittweise mit mehreren Positionen oder diesen Trading-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension