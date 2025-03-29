Ema cloud smooth

Dieser Indikator wurde als Analyseinstrument auf der Grundlage exponentiell gleitender Durchschnitte (EMA) entwickelt. Er soll zusätzliche Einblicke in die Marktdynamik bieten, indem er zwei exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA) und einen geglätteten exponentiell gleitenden Durchschnitt (SMMA) verwendet.

Der Indikator kann auf verschiedene Finanzinstrumente und Zeitrahmen angewandt werden, je nach den Präferenzen der Nutzer. Einige Händler verwenden ihn auf 30-Sekunden-Charts und ergänzen ihn durch einen 2-Minuten-Chart.

Wie der Indikator funktioniert

Die Analyse basiert auf der Interaktion zwischen gleitenden Durchschnitten und Kursen. Wenn der Kurs bestimmte Bereiche auf dem Chart erreicht, liefert der Indikator Informationen, die zur Bewertung von Markttrends verwendet werden können.

Wichtigste Merkmale

Verwendet exponentielle gleitende Durchschnitte zur Analyse von Trends.

Kann an verschiedene Finanzinstrumente und Analysestile angepasst werden.

Entwickelt, um Marktbewegungen einfacher zu interpretieren.

Mehr Informationen

Wenn Sie mehr über diesen Indikator erfahren möchten, können Sie auf verschiedenen Plattformen Lehrmaterial finden.



