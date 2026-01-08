Multi EMA Trend Set

Dieser MQL5-Indikator zeichnet vier Exponentielle Gleitende Durchschnitte (EMAs ) - 21, 50, 100 und 200 - direkt in das Chartfenster.

Der EMA 21 wird als farbwechselnde Linie angezeigt, während die EMA 50, 100 und 200 einfarbige Standardlinien sind.

Die Farbe des EMA 21 ändert sich dynamisch je nach Kurslage.

Wenn der Schlusskurs über dem EMA 21 liegt, färbt sich die Linie blau, was auf einen Aufwärtsdruck hinweist.

Wenn der Schlusskurs unter dem EMA 21 liegt, färbt sich die Linie gelb, was auf einen Abwärtsdruck hinweist.

Wenn der Kurs dem EMA 21 entspricht, behält der Indikator die vorherige Farbe bei, um ein Flackern zu vermeiden.

Der Indikator verwendet fünf Puffer, darunter einen speziellen Farbpuffer für den EMA 21.

Jeder EMA wird mithilfe der integrierten iMA-Funktion mit der EMA-Methode und dem Schlusskurs berechnet.

Im Diagramm wird eine Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden aller EMA-Linien eingeblendet.

Durch Anklicken der Schaltfläche wird zwischen der Anzeige der EMAs und ihrer vollständigen Ausblendung umgeschaltet.

Der Text der Schaltfläche wird dynamisch aktualisiert, um den aktuellen Status (EMAs anzeigen oder ausblenden) wiederzugeben.

Die Schaltfläche kann mit der Maus gezogen werden und befindet sich in der oberen rechten Ecke des Charts.

Während jedes Berechnungszyklus aktualisiert der Indikator die EMA-Werte mithilfe von CopyBuffer .

Insgesamt bietet dieser Indikator eine übersichtliche Multi-EMA-Trendansicht mit interaktiver Steuerung und visueller Trendbestätigung durch die Farbänderungen des EMA 21.