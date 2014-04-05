Fibonacci based FVG
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Meistern Sie Smart-Money-Konzepte mit Präzision.
Das FVG Pro mit Fibonacci Zones ist ein hochentwickeltes Price Action Tool für MetaTrader 5. Es automatisiert die Identifizierung von Fair Value Gaps (Ungleichgewichten) und projiziert gleichzeitig wichtige Fibonacci-Retracement-Levels innerhalb dieser Lücken.
Im Smart Money-Handel wirkt eine Fair Value Gap (FVG) oft wie ein Magnet für den Preis.Die Herausforderung besteht jedoch darin, zu wissen, wo innerhalb der Lücke der Kurs umkehren wird. Dieser Indikator löst dieses Problem, indem er automatisch die 50 % (Gleichgewicht) und 61,8 % (Golden Pocket) Niveaus innerhalb jeder erkannten Kurslückeeinträgt.
Egal, ob Sie Scalping oder Swing-Trading betreiben, dieses Tool hilft Ihnen, Zonen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit zu identifizieren, in denen institutionelle Aufträge wahrscheinlich ruhen. Hören Sie auf zu raten - handeln Sie die Abschwächung mit Präzision.
Hauptmerkmale
-
Automatische FVG-Erkennung:Hebt Bullish- und Bearish-Fair-Value-Gaps sofort hervor, basierend auf Ihrem spezifischen Größenschwellenwert (Gap %).
-
Integrierte Fibonacci-Levels:Zeichnet automatisch die Retracement-Linien 0,5 (Gleichgewicht) und 0,618 (Goldener Schnitt) innerhalb jedes aktiven Gaps.
-
Smart Mitigation Tracking:
-
Erkennt, wenn der Preis eine Lücke füllt (mitigiert).
-
Optionen zum Entfernen, Geistern oder Ändern des Stils der Box, sobald die Lücke gefüllt ist, um Ihren Chart sauber zu halten.
-
Wählen Sie zwischen "Wick"- oder "Close"-Kurs für die Mitigation-Validierung.
-
-
Dynamisches Alarmsystem:
-
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn sich ein Gap bildet.
-
Granulare Alarme: Erhalten Sie spezifische Alarme, wenn der Preis die 0,50- oder 0,618-Ebenen innerhalb einer Lücke berührt (wichtig für das Einstiegs-Timing).
-
-
Chart-Hygiene-Kontrolle:
-
Begrenzen Sie die maximale Anzahl der aktiven Gaps.
-
Automatische Ausblendung von Gaps, die sich über eine bestimmte Balkenanzahl hinaus ausgedehnt haben, ohne gefüllt zu werden.
-
-
Vollständig anpassbar: Passen Sie Farben, Linienstile, Transparenz und Gap-Empfindlichkeit an Ihr Trading-Thema an.