Fibonacci based FVG

Meistern Sie Smart-Money-Konzepte mit Präzision.

Das FVG Pro mit Fibonacci Zones ist ein hochentwickeltes Price Action Tool für MetaTrader 5. Es automatisiert die Identifizierung von Fair Value Gaps (Ungleichgewichten) und projiziert gleichzeitig wichtige Fibonacci-Retracement-Levels innerhalb dieser Lücken.

Im Smart Money-Handel wirkt eine Fair Value Gap (FVG) oft wie ein Magnet für den Preis.Die Herausforderung besteht jedoch darin, zu wissen, wo innerhalb der Lücke der Kurs umkehren wird. Dieser Indikator löst dieses Problem, indem er automatisch die 50 % (Gleichgewicht) und 61,8 % (Golden Pocket) Niveaus innerhalb jeder erkannten Kurslückeeinträgt.

Egal, ob Sie Scalping oder Swing-Trading betreiben, dieses Tool hilft Ihnen, Zonen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit zu identifizieren, in denen institutionelle Aufträge wahrscheinlich ruhen. Hören Sie auf zu raten - handeln Sie die Abschwächung mit Präzision.

Hauptmerkmale