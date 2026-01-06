Klarheit, Struktur und Kontrolle des Trends

Trend Sniper Follow ist ein Trendanalyse-Indikator, der eine saubere, strukturierte und geräuscharme Ablesung von mittel- bis langfristigen Markttrends ermöglicht.

✨ Wichtigste Stärken

✔ Saubere und unmittelbare Trendinterpretation

✔ Einfache und dennoch leistungsstarke hierarchische Struktur

✔ Keine visuelle Unordnung auf dem Chart

✔ Ideal für tägliche, wöchentliche und monatliche Zeitrahmen

✔ Perfekt für Swing-Trading und langfristige Trendverfolgung

✔ Hilft Händlern, sich am Marktkontext zu orientieren und emotionale Interpretationen zu vermeiden

Trend Sniper ist kein Timing- oder Ausführungsinstrument und liefert keine Einstiegs- oder Ausstiegssignale.

Es wurde für Händler entwickelt, die die Marktstruktur verstehen und nicht vorhersehen wollen.

📌 Wo und wie man es benutzt

Trend Sniper Follow wird direkt auf den Kurschart angewendet

Es arbeitet im gleichen Fenster wie der Kurs

Er ist nicht für die Verwendung mit anderen überlagerten Indikatoren vorgesehen.

Dieser Ansatz gewährleistet ein sauberes, gut lesbares und professionelles Diagramm, das sich ideal für ernsthafte Trendanalysen eignet.

🧠 Kernkonzept: Hierarchische Trendstruktur

Trend Sniper analysiert den Markt anhand von drei hierarchischen Trendebenen, die nach einer fundamentalen Regel organisiert sind:

Ebene A > Ebene B > Ebene C

Level A repräsentiert die schnellste Marktbewegung

Level B repräsentiert den Swing-Trend

Stufe C steht für die primäre Marktstruktur

Ein Trend gilt nur dann als solide und zuverlässig, wenn diese Hierarchie beachtet wird.

🗂️ Legende der Linien

🔹 STUFE A - Schnelle Bewegung (kurzer Schwung)

Grün A → misst die unmittelbare Marktdynamik

Rotes A → zeigt Verlangsamung oder Absorption der schnellen Bewegung an

👉 Wird verwendet, um das Tempo des Trends zu bewerten.

🔹 STUFE B - Swing-Trend (Zwischenstufe)

Grün B → gefilterter und stabilerer Swing-Trend

Rot B → Verlust der Stärke des Schwungtrends

👉 Dient zur Bewertung der Trendqualität.

🔹 STUFE C - Struktureller Trend (langfristig)

Grün C → primäre Marktrichtung

Blau A → strukturelle Basis des Trends und Hauptbezugslinie

👉 Wird verwendet, um den vorherrschenden Richtungskontext zu definieren.

📈 Trendphasen erklärt mit A-B-C

1️⃣ Trendeinleitung

Grün A gewinnt an Stärke und überholt Rot A

Die Stufen B und C bleiben stabil

📌 Die Bewegung beginnt auf kurze Sicht, aber die Struktur ist noch nicht bestätigt.

2️⃣ Trendentwicklung und -bestätigung

Grün A > Rot A

Grün B > Rot B

Stufe A > Stufe B > Stufe C

📌 Der Trend entwickelt sich in geordneter und konsistenter Weise.

3️⃣ Starker und reifer Trend

Alle Ebenen sind aufeinander abgestimmt (A > B > C)

Positive und kohärente Steigungen

Preis deutlich über der blauen A-Linie

📌 Ein strukturierter, stabiler und dominanter Trend.

4️⃣ Trendverlangsamung

Rot A und Rot B werden dominanter

Stufe C bleibt stabil

📌 Der Trend setzt sich fort, verliert aber an Stärke - eine Reifungsphase, keine Umkehrung.

5️⃣ Seitwärts-/Konsolidierungsphase

Die Ebenen A und B verflechten sich

Verringertes Gefälle

Kurs in der Nähe von Grün C und Blau A

📌 Marktgleichgewicht und Fehlen einer klaren Richtung.

6️⃣ Fortgeschrittene Reifung oder potenzielle Umkehrung

Stufe A bewegt sich unter Stufe B

Level B verliert an Steigung

Der Kurs testet die blaue A-Linie

📌 Die Trendstruktur schwächt sich ab.

Der Indikator nimmt keine Umkehrungen vorweg, sondern weist auf kontextuelle Veränderungen hin.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Trend Sniper Follow liefert keine Handelssignale und ist nicht für den sehr kurzfristigen Handel konzipiert.

Sein Zweck ist es, eine disziplinierte und verlässliche Sicht auf die Trendstruktur zu liefern und Händlern zu helfen, nur dann zu handeln, wenn der Marktkontext klar ist.