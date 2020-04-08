Fibonacci based FVG
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Domine los conceptos de Smart Money con precisión.
El FVG Pro con Zonas Fibonacci es una sofisticada herramienta de Acción de Precios diseñada para MetaTrader 5. Automatiza la identificación de Gaps de Valor Justo (Desequilibrios) y simultáneamente proyecta niveles clave de retroceso Fibonacci dentro de esos gaps.
En el trading de Smart Money, un Fair Value Gap (FVG) a menudo actúa como un imán para el precio. Sin embargo,el reto consiste en saber en qué punto de la brecha se invertirá el precio. Este indicador lo resuelve trazando automáticamente los niveles del 50% (Equilibrio) y del 61,8% (Bolsillo Dorado)dentro de cada hueco detectado.
Tanto si hace scalping como swing trading, esta herramienta le ayuda a identificar zonas de reversión de alta probabilidad en las que es probable que descansen órdenes institucionales. Deje de adivinar el relleno-negocie la mitigación con precisión.
Características principales
-
Detección automatizada de FVG: destaca instantáneamente los Gaps de Valor Justo alcistas y bajistas en función de su umbral de tamaño específico (Gap %).
-
Niveles de Fibonacci integrados:traza automáticamente las líneas de retroceso 0,5 (equilibrio) y 0,618 (proporción áurea) dentro de cada gap activo.
-
Seguimiento inteligente de mitigación:
-
Detecta cuando el precio rellena (mitiga) un gap.
-
Opciones para Eliminar, Fantasma, o Cambiar el Estilodel cuadro una vez que el gap se llena para mantener su gráfico limpio.
-
Elija entre precio "Mecha" o "Cierre" para la validación de la mitigación.
-
-
Sistema de Alerta Dinámica:
-
Reciba notificaciones cuando se forme un gap.
-
Alertas Granulares: Reciba alertas específicas cuando el precio toque los niveles 0.50 o 0.618 dentro de un gap (crucial para el timing de entrada).
-
-
Control de Higiene de Gráficos:
-
Limite el número máximo de gaps activos.
-
Auto-ocultar los gaps que se han extendido más allá de un cierto recuento de barras sin ser llenado.
-
-
Totalmente personalizable: Ajuste los colores, los estilos de línea, la transparencia y la sensibilidad a los gaps para adaptarlos a su tema de negociación.