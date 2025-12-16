G Edge MT5: Der ultimative Handelsvorteil

G Edge ist nicht nur ein Handelsroboter - es ist Ihre technologische Dominanz auf dem Markt. Entwickelt für chirurgische Präzision, dieser Bot neu definiert algorithmischen Handel Standards. Durch den Einsatz fortschrittlicher Einstiegsalgorithmen erreicht G Edge eine atemberaubende Gewinnrate von 96,5%, während der Drawdown unter 2% bleibt.

Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die ein maximales Kapitalwachstum bei minimalem Risiko anstreben.

💎 Wichtigste Leistungsergebnisse (2025 Backtest)

Die Zahlen sprechen für sich selbst. Im Stresstest unter den herausfordernden Marktbedingungen des Jahres 2025 hat G Edge bewiesen, dass es eine kleine Einlage durch aggressives Compounding in ein Vermögen verwandeln kann.

Mini-Konto Start: Wir begannen mit nur $100 .

Gesamtnettogewinn: Über $10.000.000 generiert.

Gewinn-Faktor: Unglaubliche 7,36 - für jeden verlorenen Dollar generiert der Bot mehr als 7 Dollar an Gewinn.

Gewinnrate: 96,47% (13.330 profitable Trades von insgesamt 13.818).

Sicherheit geht vor: Der maximale Drawdown (DD) liegt bei mikroskopischen 1,58% .

Recovery Factor: 111.29 - der Bot erholt sich von kleinen Verlusten sofort.

🔥 Warum G Edge wählen?

Sniper Präzision: Die durchschnittliche Gewinnserie in Folge beträgt 28 Trades, während der durchschnittliche Verlust in Folge nur 1 beträgt. Der Bot rät nicht; er steigt nur ein, wenn er den "Edge" hat. Glatte Equity-Kurve: Wie auf den Screenshots zu sehen ist, ist das Wachstum exponentiell und stabil. Keine beängstigenden Spitzen oder tiefen Drawdowns. Perfekt für kleine Konten: Dank des extrem niedrigen Drawdowns können Sie mit nur 100 $ beginnen und den Zinseszins zu Ihren Gunsten nutzen. Intelligentes Risikomanagement: Eine Sharpe Ratio von 52,84 beweist, dass die Strategie mathematisch überlegen und resistent gegen Marktstörungen ist.

⚙️ Empfehlungen

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Broker: ECN-Konto mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung.

VPS : Sehr empfehlenswert für den 24/7-Betrieb.

Erste Einzahlung: Ab $100 (empfohlen $500 für geringeres Risiko).