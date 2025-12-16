G Edge
- Experten
- Krzysztof Sitko
- Version: 5.2
- Aktualisiert: 16 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
G Edge MT5: Der ultimative Handelsvorteil
G Edge ist nicht nur ein Handelsroboter - es ist Ihre technologische Dominanz auf dem Markt. Entwickelt für chirurgische Präzision, dieser Bot neu definiert algorithmischen Handel Standards. Durch den Einsatz fortschrittlicher Einstiegsalgorithmen erreicht G Edge eine atemberaubende Gewinnrate von 96,5%, während der Drawdown unter 2% bleibt.
Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die ein maximales Kapitalwachstum bei minimalem Risiko anstreben.
💎 Wichtigste Leistungsergebnisse (2025 Backtest)
Die Zahlen sprechen für sich selbst. Im Stresstest unter den herausfordernden Marktbedingungen des Jahres 2025 hat G Edge bewiesen, dass es eine kleine Einlage durch aggressives Compounding in ein Vermögen verwandeln kann.
Mini-Konto Start: Wir begannen mit nur $100.
Gesamtnettogewinn: Über $10.000.000 generiert.
Gewinn-Faktor: Unglaubliche 7,36 - für jeden verlorenen Dollar generiert der Bot mehr als 7 Dollar an Gewinn.
Gewinnrate: 96,47% (13.330 profitable Trades von insgesamt 13.818).
Sicherheit geht vor: Der maximale Drawdown (DD) liegt bei mikroskopischen 1,58%.
Recovery Factor: 111.29 - der Bot erholt sich von kleinen Verlusten sofort.
🔥 Warum G Edge wählen?
Sniper Präzision: Die durchschnittliche Gewinnserie in Folge beträgt 28 Trades, während der durchschnittliche Verlust in Folge nur 1 beträgt. Der Bot rät nicht; er steigt nur ein, wenn er den "Edge" hat.
Glatte Equity-Kurve: Wie auf den Screenshots zu sehen ist, ist das Wachstum exponentiell und stabil. Keine beängstigenden Spitzen oder tiefen Drawdowns.
Perfekt für kleine Konten: Dank des extrem niedrigen Drawdowns können Sie mit nur 100 $ beginnen und den Zinseszins zu Ihren Gunsten nutzen.
Intelligentes Risikomanagement: Eine Sharpe Ratio von 52,84 beweist, dass die Strategie mathematisch überlegen und resistent gegen Marktstörungen ist.
⚙️ Empfehlungen
Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
Broker: ECN-Konto mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung.
VPS: Sehr empfehlenswert für den 24/7-Betrieb.
Erste Einzahlung: Ab $100 (empfohlen $500 für geringeres Risiko).
⚠️ Risikowarnung
Der Handel mit Devisen (Forex) und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten.
Frühere Wertentwicklung: Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit, einschließlich der oben dargestellten Backtest-Ergebnisse, nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse ist. Backtests sind Simulationen und können das genaue Marktverhalten in Echtzeit nicht vorhersagen.
Risikokapital: Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer anfänglichen Investition verlieren können; daher sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
Verantwortung: Der Autor dieser Software ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die bei der Verwendung dieses Produkts entstehen. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.