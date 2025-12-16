G Edge

G Edge MT5: Der ultimative Handelsvorteil

G Edge ist nicht nur ein Handelsroboter - es ist Ihre technologische Dominanz auf dem Markt. Entwickelt für chirurgische Präzision, dieser Bot neu definiert algorithmischen Handel Standards. Durch den Einsatz fortschrittlicher Einstiegsalgorithmen erreicht G Edge eine atemberaubende Gewinnrate von 96,5%, während der Drawdown unter 2% bleibt.

Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die ein maximales Kapitalwachstum bei minimalem Risiko anstreben.

💎 Wichtigste Leistungsergebnisse (2025 Backtest)

Die Zahlen sprechen für sich selbst. Im Stresstest unter den herausfordernden Marktbedingungen des Jahres 2025 hat G Edge bewiesen, dass es eine kleine Einlage durch aggressives Compounding in ein Vermögen verwandeln kann.

  • Mini-Konto Start: Wir begannen mit nur $100.

  • Gesamtnettogewinn: Über $10.000.000 generiert.

  • Gewinn-Faktor: Unglaubliche 7,36 - für jeden verlorenen Dollar generiert der Bot mehr als 7 Dollar an Gewinn.

  • Gewinnrate: 96,47% (13.330 profitable Trades von insgesamt 13.818).

  • Sicherheit geht vor: Der maximale Drawdown (DD) liegt bei mikroskopischen 1,58%.

  • Recovery Factor: 111.29 - der Bot erholt sich von kleinen Verlusten sofort.

🔥 Warum G Edge wählen?

  1. Sniper Präzision: Die durchschnittliche Gewinnserie in Folge beträgt 28 Trades, während der durchschnittliche Verlust in Folge nur 1 beträgt. Der Bot rät nicht; er steigt nur ein, wenn er den "Edge" hat.

  2. Glatte Equity-Kurve: Wie auf den Screenshots zu sehen ist, ist das Wachstum exponentiell und stabil. Keine beängstigenden Spitzen oder tiefen Drawdowns.

  3. Perfekt für kleine Konten: Dank des extrem niedrigen Drawdowns können Sie mit nur 100 $ beginnen und den Zinseszins zu Ihren Gunsten nutzen.

  4. Intelligentes Risikomanagement: Eine Sharpe Ratio von 52,84 beweist, dass die Strategie mathematisch überlegen und resistent gegen Marktstörungen ist.

⚙️ Empfehlungen

  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

  • Broker: ECN-Konto mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung.

  • VPS: Sehr empfehlenswert für den 24/7-Betrieb.

  • Erste Einzahlung: Ab $100 (empfohlen $500 für geringeres Risiko).

⚠️ Risikowarnung

Der Handel mit Devisen (Forex) und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten.

Frühere Wertentwicklung: Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit, einschließlich der oben dargestellten Backtest-Ergebnisse, nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse ist. Backtests sind Simulationen und können das genaue Marktverhalten in Echtzeit nicht vorhersagen.

Risikokapital: Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer anfänglichen Investition verlieren können; daher sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Verantwortung: Der Autor dieser Software ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die bei der Verwendung dieses Produkts entstehen. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.

Empfohlene Produkte
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experten
Neural Bitcoin Impulse - ein innovativer Trading-Bot, der mit Hilfe der Trainingstechnologie für neuronale Netze auf umfangreichen Marktdatensätzen entwickelt wurde. Das integrierte mathematische Modell der künstlichen Intelligenz sucht nach dem potenziellen Impuls jedes nächsten Marktbalkens und nutzt die daraus resultierenden Muster der Divergenz und Konvergenz zwischen den prädiktiven Indikatoren und dem Preis, um hochpräzise Umkehrpunkte für die Eröffnung von Handelspositionen zu bilden. De
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experten
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
PowerAUDCAD
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Handelsexperte arbeitet die regelmäßigen Bewegungen des AUDCAD-Währungspaares im Kanal aus. Der Expert Advisor ist komplett einsatzbereit. Eine zusätzliche Konfiguration ist nicht erforderlich. Handelssignale: https: //www.mql5.com/en/signals/author/trendhunter Das MetaTrader5-Terminal muss für einen reibungslosen Betrieb auf einem Remote-Server installiert sein. The EA works based on the indicator:  https://www.mql5.com/en/market/product/62951 Installieren Sie den Expert Advisor auf dem A
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Experten
Später Sommer-Ausverkauf – Nur für kurze Zeit! Es gilt ein gestaffeltes Preismodell: Jede fünfte Bestellung erhöht den Preis um 50 Dollar. Mit jedem neuen Käufer rückt die nächste Preisstufe näher – was deinen Einstieg teurer macht. Sichere dir SGear zum aktuellen Preis, bevor die nächste Preissteigerung erfolgt. Dieser Verkauf ist begrenzt – sowohl zeitlich als auch mengenmäßig. Danach gilt der reguläre Marktpreis. SGear – Klare Trendlogik statt KI-Illusion SGear ist ein vollautomatischer Expe
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experten
Wir stellen Ihnen den Punisher Scalper MT5, EA für das Währungspaar NZDUSD vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn , Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-optimierende TP und SL. Dazu verwendet Punisher Scalper : Daten von mehreren Zeitrahmen gleichzeitig. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Verhä
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experten
Überblick Smart Gold Digger ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für XAUUSD, der mit einem fortschrittlichen Algorithmus aus einer Kombination von überverkauften/überkauften RSI-Niveaus und leistungsstarken Pin-Bar-Kerzenleuchter-Formationen hochwahrscheinliche Umkehr-Setups nutzt. Er wurde für moderne Trader entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit, was ihn ideal für Scalping, kurze Schwankungen und die Einhaltung der Pro
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experten
META i9 – Quantenadaptiver Trading-Engine  -  Technische Referenz META i9 ist ein vollständig autonomer Expert Advisor, der auf einer dreischichtigen Architektur basiert: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Beim Kauf von META i9 erhalten Sie META i7 kostenlos dazu! (Dieses Angebot ist limitiert und nur eine Woche verfügbar) Während META i7 zwei kooperative neuronale Netzwerke verwendet, geht META i9 einen Schritt weiter: Die ne
Weitere Produkte dieses Autors
AurumCore EA MT5
Krzysztof Sitko
Experten
AurumCore EA - Professionelle Lösung für den Goldhandel PERFEKT FÜR PROP-FIRMEN & RISIKOBEWUSSTE TRADER AurumCore EA ist ein hochentwickeltes, risikoarmes Handelssystem, das speziell für Gold (XAUUSD) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor kombiniert bewährte technische Indikatoren mit einem fortschrittlichen Risikomanagement, um konsistente, profitable Ergebnisse bei minimalem Drawdown zu liefern - was ihn zur idealen Wahl für Prop-Firm-Herausforderungen und Li
Golden Strike Pro x30
Krzysztof Sitko
Experten
XAUUSD Golden Strike Pro x30 - M15 Professionelles Handelssystem Fortgeschrittene Gold-Handelsstrategie für ernsthafte Trader Golden Strike Pro x30 ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses System kombiniert fortschrittliche technische Analyse mit professionellem Risikomanagement, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auf dem volatilen Goldmarkt zu identifizieren. Höhepunkte der Backtest-Performan
Golden Strike Pro x30 for Prop Firm
Krzysztof Sitko
Experten
GOLDEN STRIKE PRO X30 FÜR PROP FIRMEN - XAUUSD M15 PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM MIT AUSSERGEWÖHNLICHEN ERGEBNISSEN B EWÄHRTE LEISTUNG - $528,436.25 GEWINN AUF $200K FINANZIERTEN KONTO! Verwandeln Sie Ihren XAUUSD-Handel mit diesem elitären algorithmischen System, das beständig außergewöhnliche Renditen bei minimalem Risiko geliefert hat. HERVORRAGENDE STATISTIKEN, DIE FÜR SICH SELBST SPRECHEN: GESAMTGEWINN : 528.436,25 $ auf einem Konto mit 200.000 $ MAXIMALER RÜCKZUG : Nur 6,87
Advanced Strike System x100
Krzysztof Sitko
Experten
XAUUSD Advanced Strike System x100 - Premium MT5 Expert Advisor GOLD Trading Specialist - M15 Zeitrahmen Professionell gestalteter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem Zeitrahmen M15 optimiert ist. Laserfokussierte Spezialisierung liefert überlegene Leistung durch gezielte Marktanalyse. Hervorragende Backtesting-Leistung Gesamtrendite : 4.913,38% über 6 Jahre Bruttogewinn : $10.026.760,49 Gewinnfaktor : 5.82 Sharpe Ratio : 2,02 (Ausgezei
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experten
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Überblick GoldenMind EA ist ein hochentwickelter Scalping Expert Advisor mit niedriger Latenz, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser EA verwendet Momentum-basierte Handelsstrategien, um von kurzfristigen Kursbewegungen bei minimalem Marktexposure zu profitieren. Hauptmerkmale Ultra-schnelle Ausführung Optimierte Tick-Verarbeitung mit minimalem Overhead ️ Auftragsausführung mit niedriger Latenz durch MqlTradeReq
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Experten
ScalpFusion - Elite Hochfrequenz-Handelssystem Professional Edition Handelsbot ScalpFusion ist ein fortschrittliches Hochfrequenz-Handelssystem, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die präzise und schnelle Marktoperationen suchen. Das System nutzt eine extrem niedrige Latenzzeit und einen Multi-Strategie-Ansatz für Marktchancen. Analyse der Backtest-Ergebnisse Testzeitraum : 2020-2025 (5 Jahre) Anfängliche Einlage : 5.000 $ Endergebnis : $651.397,32 Gesamtrendite : +13,027.95%
QuantumVelocity MT5
Krzysztof Sitko
Experten
QuantumVelocity Neural-verstärkte Hochfrequenz-Handelsmaschine Überblick QuantumVelocity ist ein fortschrittlicher Expert Advisor in institutioneller Qualität, der für den Hochfrequenzhandel mit neural-verstärkter Signalverarbeitung entwickelt wurde. Dieser hochentwickelte Algorithmus kombiniert mehrere Handelsstrategien mit adaptivem Risikomanagement, um unter verschiedenen Marktbedingungen eine konsistente Performance zu erzielen. Bewährte Leistung Backtest-Ergebnisse (99 % Qualitätsdate
InfinityFlow
Krzysztof Sitko
Experten
InfinityFlow Adaptives Marktintelligenz-System InfinityFlow ist ein fortschrittliches Handelssystem, das auf der MetaTrader 5-Technologie aufbaut und für die automatische Ausführung von Handelsstrategien auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System kombiniert fünf verschiedene analytische Algorithmen mit einem intelligenten Risikomanagementrahmen. Hauptmerkmale 5 Handelsstrategien: Momentum Flow - Richtungsweisendes Trendverfolgungssystem, das anhaltende Kursbewegungen identifiziert und
PipSniper
Krzysztof Sitko
Experten
PipSniper - Fortgeschrittenes Marktpräzisionssystem Professionelle Ausgabe Handelsbot für MT5 Überblick PipSniper ist ein hochentwickeltes, automatisiertes Multi-Strategie-Handelssystem, das für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Mit professionellen Algorithmen und adaptivem Risikomanagement liefert dieser Expert Advisor eine konsistente Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen. Bewährte Leistung Anfangsinvestition: $500.00 Endgültiges Guthaben: $102.442,76 Gesamter Nettogewinn
GridMaster Infinite
Krzysztof Sitko
Experten
GridMaster INFINITE VERWANDELTE $100.000 IN $1.071.180,27 (BACKTEST 2020-2025) GridMaster INFINITE ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das auf Stabilität und Wachstum ausgelegt ist. Im Gegensatz zu zufälligen Grid-Bots verwendet dieser EA eine Multi-Indikator-Konfluenz-Strategie, um Trades mit Präzision einzugehen, und nutzt einen Smart-Grid-Mechanismus nur als Recovery-Tool. WICHTIG - LEISTUNGSDATEN: Die angezeigten Screenshots zeigen die Ergebnisse eines Strategie-Tester-Ba
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension