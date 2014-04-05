All Trend power

TrendPower All-In-One Strict v1.00

Beschreibung

TrendPower All-In-One Strict ist ein umfassendes Trendfolgesystem für den MetaTrader 5. Es fungiert als "Konfluenz-Detektor", d.h. es filtert das Marktrauschen heraus, indem mehrere technische Indikatoren übereinstimmen müssen, bevor es ein Signal erzeugt.

Der Indikator verwendet eine "Strict"-Logik-Engine, d.h. ein Signal wird nur erzeugt, wenn Momentum, Trendrichtung und Volatilitätsfilter perfekt übereinstimmen. Er zeigt die Daten in einem separaten Unterfenster an (mit den Logikblöcken und einem Oszillator) und projiziert gleichzeitig leistungsstarke visuelle Signale (Pfeile und Candle Recolor) auf das Hauptdiagramm.

Hauptmerkmale