All Trend power
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Beschreibung
TrendPower All-In-One Strict ist ein umfassendes Trendfolgesystem für den MetaTrader 5. Es fungiert als "Konfluenz-Detektor", d.h. es filtert das Marktrauschen heraus, indem mehrere technische Indikatoren übereinstimmen müssen, bevor es ein Signal erzeugt.
Der Indikator verwendet eine "Strict"-Logik-Engine, d.h. ein Signal wird nur erzeugt, wenn Momentum, Trendrichtung und Volatilitätsfilter perfekt übereinstimmen. Er zeigt die Daten in einem separaten Unterfenster an (mit den Logikblöcken und einem Oszillator) und projiziert gleichzeitig leistungsstarke visuelle Signale (Pfeile und Candle Recolor) auf das Hauptdiagramm.
Hauptmerkmale
-
Dreischichtiger Trendfilter (Die "Blöcke"):
-
Schneller Block: Verwendet einen kurzfristigen gleitenden Durchschnittskanal (Hoch/Tief), um die unmittelbare Richtung der Kursbewegung zu erkennen.
-
Slow Block: Verwendet einen längerfristigen Moving Average-Kanal, um die allgemeine Markttendenz zu bestimmen.
-
ADX/SAR Trend: Kombiniert den Parabolic SAR (Step/Stop) mit dem Average Directional Index (ADX), um sicherzustellen, dass der Markt über ausreichend Stärke verfügt und richtungsstabil ist.
-
-
DSS (Double Smoothed Stochastic) Oszillator:
-
Wird als Linie in einem separaten Fenster angezeigt.
-
Hilft bei der Visualisierung von überkauften und überverkauften Bedingungen neben den Trendblöcken.
-
-
Aggressives visuelles Charting:
-
Kerzenmalerei: Der Indikator zeichnet Objekte über die Hauptdiagrammkerzen, um sie zu zwingen, mit der Trendfarbe übereinzustimmen.
-
Blaue Kerzen: Starke bullische Konvergenz.
-
Rote Kerzen: Starke bärische Konvergenz.
-
-
Richtungspfeile: Platziert spezifische Pfeile (Top/Bottom), wenn eine gültige Signalkerze schließt.
-
-
Auto-Theming:
-
Der Indikator wendet automatisch ein professionelles Dark Mode-Chartthema an (schwarzer Hintergrund, DeepSkyBlue/Rot im Vordergrund), um sicherzustellen, dass die Farben hervorstechen.
-
-
Vollständige Alert Suite:
-
Unterstützt Pop-up-Warnungen, Sound-Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen, wenn ein strenges Signal bestätigt wird.
-