All Trend power

TrendPower Todo en Uno Strict v1.00

Descripción

TrendPower All-In-One Strict es un completo sistema de trading de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 5. Actúa como un "detector de confluencia", lo que significa que filtra el ruido del mercado al requerir que múltiples indicadores técnicos estén de acuerdo antes de generar una señal.

El indicador utiliza un motor lógico "estricto", lo que significa que sólo se genera una señal cuando los filtros de impulso, dirección de la tendencia y volatilidad se alinean perfectamente. Muestra los datos en una sub-ventana separada (mostrando los bloques lógicos y un oscilador) mientras proyecta simultáneamente potentes señales visuales (Flechas y Candle Recolor) en el gráfico principal.

Características principales