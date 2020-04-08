All Trend power
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Descripción
TrendPower All-In-One Strict es un completo sistema de trading de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 5. Actúa como un "detector de confluencia", lo que significa que filtra el ruido del mercado al requerir que múltiples indicadores técnicos estén de acuerdo antes de generar una señal.
El indicador utiliza un motor lógico "estricto", lo que significa que sólo se genera una señal cuando los filtros de impulso, dirección de la tendencia y volatilidad se alinean perfectamente. Muestra los datos en una sub-ventana separada (mostrando los bloques lógicos y un oscilador) mientras proyecta simultáneamente potentes señales visuales (Flechas y Candle Recolor) en el gráfico principal.
Características principales
-
Filtro de Tendencia de Triple Capa (Los "Bloques"):
-
Bloque Rápido: Utiliza un canal de Media Móvil a corto plazo (Alto/Bajo) para detectar la dirección inmediata de la acción del precio.
-
Bloque lento: Utiliza un canal de medias móviles a largo plazo para definir la tendencia general del mercado.
-
Tendencia ADX/SAR: Combina el SAR Parabólico (Step/Stop) con el Índice Direccional Medio (ADX) para asegurar que el mercado tiene suficiente fuerza y es direccionalmente estable.
-
-
Oscilador DSS (Doble Estocástico Suavizado):
-
Se muestra como una línea en la ventana separada.
-
Ayuda a visualizar las condiciones de sobrecompra y sobreventa junto con los bloques de tendencia.
-
-
Gráficos visuales agresivos:
-
Pintura de Velas: El indicador dibuja objetos sobre las velas del gráfico principal para forzarlas a coincidir con el color de la tendencia.
-
Velas azules: fuerte confluencia alcista.
-
Velas Rojas: Fuerte Confluencia Bajista.
-
-
Flechas Direccionales: Coloca flechas específicas (Superior/Inferior) cuando se cierra una vela de señal válida.
-
-
Auto-Tematización:
-
El indicador aplica automáticamente un tema gráfico profesional en Modo Oscuro (fondo negro, primer plano DeepSkyBlue/Red) para asegurar que los colores resalten.
-
-
Alertas completas:
-
Admite alertas emergentes, notificaciones sonoras y alertas por correo electrónico cuando se confirma una señal estricta.
-